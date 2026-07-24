Στο στόχαστρο νέων αμερικανικών τελωνειακών δασμών βρίσκονται από σήμερα (24/7) 60 οικονομίες, ανάμεσά τους και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παίρνοντας τη σκυτάλη από τον Καναδά και τη Βραζιλία. Τα νέα μέτρα τίθενται σε ισχύ ακριβώς τη στιγμή που λήγει η προθεσμία των προσωρινών δασμολογικών παρεμβάσεων που είχε επιβάλει ο Ντόναλντ Τραμπ τον περασμένο Φεβρουάριο.

Από τις 07:01 ώρα Ελλάδας (00:01 ώρα Ουάσιγκτον), τα εξαγόμενα προϊόντα αυτών των χωρών προς την αμερικανική αγορά επιβαρύνονται με δασμούς που κυμαίνονται από 10% έως 12,5%. Αυτοί αντικαθιστούν το προσωρινό καθεστώς των 150 ημερών με δασμούς 10%, το οποίο είχε ενεργοποιήσει ο Αμερικανός πρόεδρος έπειτα από την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου να ακυρώσει τις περισσότερες εμπορικές του κυρώσεις μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.

Το νομικό οπλοστάσιο και η «καταναγκαστική εργασία»

Η νέα επιβολή δασμών αποτελεί το αποτέλεσμα μιας «έρευνας» που ξεκίνησε στα μέσα Μαρτίου ο αρμόδιος αντιπρόσωπος του Λευκού Οίκου για το εμπόριο (USTR), Τζέιμισον Γκριρ. Σκοπός της, σε θεωρητικό επίπεδο, ήταν να διαπιστωθεί εάν οι εμπορικοί εταίροι των ΗΠΑ έχουν αποκλείσει πλήρως από τις αλυσίδες εφοδιασμού τους τα προϊόντα που σχετίζονται με «καταναγκαστική εργασία».

Τα κριτήρια διαμορφώνουν έναν χάρτη δασμών δύο ταχυτήτων:

Δασμός 10%

Επιβάλλεται σε χώρες των οποίων η νομοθεσία κρίθηκε ανεπαρκής από την Ουάσιγκτον. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν στενοί σύμμαχοι, όπως η ΕΕ, η Βρετανία, ο Καναδάς και το Μεξικό.

Δασμός 12,5%

Αφορά περίπου 40 κράτη, μεταξύ των οποίων η Κίνα, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, η Ελβετία, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πρώτες ύλες και η ενέργεια αναμένεται να μείνουν εκτός αυτού του καταλόγου, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται και άλλες «έρευνες» του USTR. Προκειμένου να αποφύγει νέα εμπλοκή με το Ανώτατο Δικαστήριο, η αμερικανική κυβέρνηση στήριξε τα νέα μέτρα σε νόμο του 1974. Ο εν λόγω νόμος επιτρέπει τη δασμολόγηση συγκεκριμένων τομέων, όπως ο χάλυβας, το αλουμίνιο, ο χαλκός, τα αυτοκίνητα και η ξυλεία.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγα μόλις εικοσιτετράωρα μετά την ανακοίνωση δασμών 25% σε βραζιλιάνικα προϊόντα την Τετάρτη, αλλά και τις κυρώσεις ύψους 50% στον Καναδά που εξαγγέλθηκαν τη Δευτέρα και θα ισχύσουν σε έναν μήνα.

Θύελλα αντιδράσεων από τους εμπορικούς εταίρους

Η απόφαση της Ουάσιγκτον προκάλεσε άμεσα τη δυσαρέσκεια των συμμάχων της, οι οποίοι κάνουν λόγο για απαράδεκτα μέτρα.

Ο Αυστραλός υπουργός Εμπορίου, Ντον Φάρελ, χαρακτήρισε τους δασμούς «αδικαιολόγητους», δηλώνοντας κατηγορηματικά: «Αυτοί οι τελωνειακοί δασμοί είναι αδικαιολόγητοι, ασύμβατοι με τη συμφωνία μας για το ελεύθερο εμπόριο και θα έπρεπε να καταργηθούν».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και το Τόκιο, με την κυβέρνηση να εκφράζει τη λύπη της για τις κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ιάπωνας κυβερνητικός εκπρόσωπος, Μινορού Κίχαρα, ξεκαθάρισε τη θέση της χώρας του: «Η βιομηχανία και το εμπόριο της Ιαπωνίας συμμορφώνονται προς τους διεθνείς κανόνες. Η Ιαπωνία λυπάται για το νέο μέτρο που επιβάλλει τελωνειακούς δασμούς, με μόνο κίνητρο (…) το ότι δεν υπάρχει απαγόρευση εισαγωγής προϊόντων παραγόμενων με καταναγκαστική εργασία».

Τέλος, ο πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας, Κρίστοφερ Λούξον, έσπευσε να επικρίνει μέσω του «X» (πρώην Twitter) τα «εξαιρετικά απογοητευτικά», όπως τα χαρακτήρισε, νέα μέτρα. Αμφισβητώντας ευθέως τα αποτελέσματα του USTR, υπογράμμισε ότι η αμερικανική έρευνα: «Δεν παρήγαγε ουσιώδες αποδεικτικό υλικό για να υποστηριχτούν οι ισχυρισμοί περί καταναγκαστικής εργασίας».