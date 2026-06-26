Ανακοίνωση εξέδωσε σήμερα η Ένωση Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, αναφορικά με τον τρόπο που οι εταιρείες διαχείρισης (servicers) θα εφαρμόσουν τη νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών.

«Η συγκεκριμένη ερμηνευτική διάταξη διασαφηνίζει πλήρως τη μεθοδολογία με την οποία θα γίνεται πλέον ο εκτοκισμός των δανείων που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη (ν. 3869/2010) με δικαστική απόφαση» αναφέρουν στην ανακοίνωση.

«Οι εταιρίες-μέλη της ΕΕΔΑΔΠ, οι οποίες είχαν εξαρχής επισημάνει την ανάγκη άμεσης αποσαφήνισης της ορθής ερμηνείας της ΟλΑπ 6/2026 (σ.σ. απόφαση του Αρείου Πάγου), προχωρούν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την προσαρμογή των μηχανογραφικών τους συστημάτων, ώστε τα δοσολόγια των δανειοληπτών να αντικατοπτρίζουν πλήρως τις πρόνοιες του νέου νόμου» προσθέτουν. Λόγω του όγκου των δανείων που εμπίπτουν στη ρύθμιση και της ανάγκης υλοποίησης υπολογιστικών υποδομών, η πλήρης επικαιροποίηση των δοσολογίων εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός των επόμενων μηνών» προσθέτουν.

Στο μεταβατικό αυτό διάστημα, για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, που αφορά η νέα ρύθμιση (ενεργές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις για τις οποίες δεν έχουν πληρωθεί οι προϋποθέσεις για να κηρυχθούν έκπτωτες), οι servicers θα ζητούν την καταβολή αποκλειστικά του κεφαλαιακού μέρους της δόσης των υφιστάμενων προγραμμάτων αποπληρωμής, χωρίς μεταβολή της δικαστικώς προσδιορισμένης μηνιαίας δόσης.

Τυχόν υπερβάλλοντα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί θα αφαιρεθούν από τις τελευταίες χρονολογικά δόσεις του εγκεκριμένου από το δικαστήριο προγράμματος αποπληρωμής, σύμφωνα με τις ρητές πρόνοιες του νέου νόμου και στο πλαίσιο της προαναφερθείσας μηχανογραφικής προσαρμογής.