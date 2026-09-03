Εκτοξεύεται το κόστος των καυσίμων, προκαλώντας φρενίτιδα στους καταναλωτές, καθώς πλέον αποτελεί μια από τις σημαντικότερες δαπάνες στα ελληνικά νοικοκυριά.

Η αμόλυβδη βενζίνη ξεπερνά τα 2 ευρώ το λίτρο, αυτό σημαίνει ότι ένας οδηγός που διανύει πολλά χιλιόμετρα καθημερινά, αντιλαμβάνεται πολύ καλά την αλλαγή στην τσέπη του.

Ενδεικτικά, για να γεμίσει ένα ρεζερβουάρ 50 λίτρων, ο καταναλωτής ενδέχεται να πληρώσει παραπάνω από 100 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε σημαντικό μέρος του κατώτατου μισθού.

Η πίεση στις τιμές της αντλίας προέρχεται από την άνοδο των διεθνών τιμών του πετρελαίου Brent, το οποίο σήμερα έχει φτάσει κοντά στα 95 δολάρια, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 33% από τον Μάρτιο του 2026 που η τιμή βρισκόταν στα 71 δολάρια το βαρέλι.

Παράλληλα, το φυσικό αέριο παρουσιάζει άνοδο στην τιμή του, καθώς από περίπου 31 ευρώ ανά θερμική μεγαβατώρα, η τιμή του σήμερα έχει ανέλθει στα 73 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 135%. Πέρα από τα ελληνικά νοικοκυριά, το φυσικό αέριο επηρεάζει άμεσα και το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και κατ’ επέκταση τους λογαριασμούς ρεύματος.

Ραγδαία αύξηση σε βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης

Στα 2, 05 ευρώ το λίτρο έχει φτάσει η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης. Η αύξηση από την αρχή του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ – Ιράν υπολογίζεται σε περίπου 30 λεπτά το λίτρο.

Αντίστοιχα, έχει επιβαρυνθεί και το πετρέλαιο κίνησης, προκαλώντας αγωνία στους περισσότερους οδηγούς. Λόγου χάριν ένα ρεζερβουάρ που γεμίζει με ντίζελ μπορεί να κοστίσει 22 ευρώ επιπλέον από το κανονικό.

Την ώρα που σημειώνονται όλες αυτές οι ραγδαίες αυξήσεις, η έρευνα αγοράς μπορεί να βοηθήσει τους καταναλωτές. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο οδηγός που συγκρίνει συστηματικά τις τιμές, μπορεί να εξοικονομήσει έως και 39 ευρώ τον μήνα.

Στο επίκεντρο το ενεργειακό κόστος

Το στεγαστικό και το ενεργειακό κόστος φαίνεται ότι θα είναι τα δύο κύρια ζητήματα που θα απασχολήσουν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για δύο τομείς που επιβαρύνουν καθημερινά τους πολίτες.

Οι υψηλές τιμές των καυσίμων επηρεάζουν άμεσα την οικονομία, προκαλώντας αλυσιδωτές επιπτώσεις.

Δηλαδή, το ντίζελ επηρεάζει το κόστος μεταφοράς και κατ΄επέκταση τις τιμές βασικών αγαθών, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και τα τρόφιμα.

Το μεγάλο ερώτημα που προκύπτει είναι πως θα εξελιχθούν οι τιμές τους επόμενους μήνες, ανάλογα με τις διεθνείς και τις εσωτερικές εξελίξεις, καθώς η αυξητική τάση στις τιμές των καυσίμων επηρεάζει τα νοικοκυριά και το συνολικό κόστος στην αγορά.

Αναλυτικά οι τιμές των καυσίμων σήμερα

τιμή πετρελαίου Brendt: 95 δολάρια

τιμή αργού πετρελαίου WTI: (crude oil): 90,59 δολάρια

τιμή φυσικού αερίου: 3, 012 δολάρια

Μπορείτε να παρακολουθείτε τις τιμές των καυσίμων σε ολόκληρη την Ελλάδα ανά περιοχή στο Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων.