Σε μια ιδιαίτερα σημαντική κίνηση που ενισχύει τη διεθνή αξιοπιστία της χώρας εν μέσω γεωπολιτικής αβεβαιότητας, ο ιαπωνικός οίκος αξιολόγησης Rating and Investment Information (R&I) προχώρησε στην αναβάθμιση των προοπτικών (outlook) της ελληνικής οικονομίας από σταθερές σε θετικές (BBB positive).

Στην πολυσέλιδη ανάλυσή του, ο ιαπωνικός οίκος εξαίρει τη διατήρηση αναπτυξιακών ρυθμών άνω του μέσου όρου της Ευρωζώνης, τα πρωτογενή πλεονάσματα που ξεπερνούν το 4%, τη θεαματική εξυγίανση των τραπεζικών ισολογισμών, ενώ «ξεκλειδώνει» το δρόμο για νέα αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας.

Αναπτυξιακή Τροχιά: Υψηλότερες Επιδόσεις από την Ευρωζώνη

Ο ιαπωνικός αξιολογικός οίκος υπογραμμίζει ότι η ελληνική οικονομία συνεχίζει να τρέχει με ρυθμούς αισθητά υψηλότερους από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο:

Απολογισμός 2025: Το πραγματικό ΑΕΠ της χώρας κατέγραψε ισχυρή αύξηση 2,1% . Η επίδοση αυτή στηρίχθηκε στην ενίσχυση της ιδιωτικής κατανάλωσης (λόγω της αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματος), στις αυξημένες τουριστικές ροές, καθώς και στη διεύρυνση των επενδύσεων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) και των Ξένων Άμεσων Επενδύσεων (ΞΑΕ).

Το πραγματικό ΑΕΠ της χώρας κατέγραψε ισχυρή αύξηση . Η επίδοση αυτή στηρίχθηκε στην ενίσχυση της ιδιωτικής κατανάλωσης (λόγω της αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματος), στις αυξημένες τουριστικές ροές, καθώς και στη διεύρυνση των επενδύσεων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) και των Ξένων Άμεσων Επενδύσεων (ΞΑΕ). Προβλέψεις για το 2026: Αν και ο R&I εκτιμά ότι ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ ενδέχεται να παρουσιάσει μια ελαφρά επιβράδυνση σε σχέση με το 2025, εξαιτίας του επίμονου πληθωρισμού και των κλιμακούμενων γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή, η χώρα αναμένεται να διατηρήσει ισχυρό αναπτυξιακό βηματισμό κοντά στο 2% .

Αν και ο R&I εκτιμά ότι ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ ενδέχεται να παρουσιάσει μια ελαφρά επιβράδυνση σε σχέση με το 2025, εξαιτίας του επίμονου πληθωρισμού και των κλιμακούμενων γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή, η χώρα αναμένεται να διατηρήσει . Στρατηγική μετά το 2027: Από το 2027 και μετά, ο οίκος βλέπει τη μεγέθυνση να σταθεροποιείται στην περιοχή του 1%. Παράλληλα, επισημαίνει θετικά την προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης να μειώσει τη δομική εξάρτηση της οικονομίας από τον τουρισμό, στρέφοντας τους πόρους στην προσέλκυση επενδύσεων στον βιομηχανικό και παραγωγικό τομέα.

Δημοσιονομική Σταθερότητα και «Πόλεμος» στη Φοροδιαφυγή

Στο πεδίο των δημοσίων οικονομικών, η εικόνα που μεταφέρει ο R&I είναι εξαιρετικά συμπαγής, προβλέποντας συνεχή βελτίωση της δημοσιονομικής θέσης:

Πρωτογενές Πλεόνασμα άνω του 4%: Η Γενική Κυβέρνηση καταγράφει συνολικό πλεόνασμα από το 2024, ενώ το πρωτογενές ισοζύγιο διατηρείται σταθερά σε επίπεδα άνω του 4% του ΑΕΠ .

Η Γενική Κυβέρνηση καταγράφει συνολικό πλεόνασμα από το 2024, ενώ το πρωτογενές ισοζύγιο διατηρείται σταθερά σε επίπεδα . Ηλεκτρονικές Πληρωμές & Μεταρρυθμίσεις: Η υπέρβαση των φορολογικών εσόδων αποδίδεται άμεσα στην εφαρμογή των διαρθρωτικών μέτρων κατά της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής. Ο οίκος κάνει ειδική μνεία στην επέκταση των υποχρεωτικών ηλεκτρονικών πληρωμών, στη συνολική ψηφιοποίηση των φορολογικών ελεγκτικών μηχανισμών και στην καθιέρωση της ψηφιοποιημένης Κάρτας Εργασίας.

Η υπέρβαση των φορολογικών εσόδων αποδίδεται άμεσα στην εφαρμογή των διαρθρωτικών μέτρων κατά της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής. Ο οίκος κάνει ειδική μνεία στην επέκταση των υποχρεωτικών ηλεκτρονικών πληρωμών, στη συνολική ψηφιοποίηση των φορολογικών ελεγκτικών μηχανισμών και στην καθιέρωση της ψηφιοποιημένης Κάρτας Εργασίας. Δημοσιονομικοί Κανόνες Ε.Ε.: Η συγκράτηση των δημόσιων δαπανών βάσει του νέου πλαισίου της Ε.Ε. εγγυάται τη διατήρηση των πλεονασμάτων και τα επόμενα χρόνια.

Ραγδαία Αποκλιμάκωση Χρέους και Δανειστική Ικανότητα

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πορεία του δημόσιου χρέους της Γενικής Κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ:

Ο οίκος R&I διαπιστώνει σταθερά καθοδική τροχιά του λόγου χρέους προς ΑΕΠ.

του λόγου χρέους προς ΑΕΠ. Προβλέπει ότι η απομόχλευση θα συνεχιστεί απρόσκοπτα τα επόμενα έτη, διασφαλίζοντας ότι η Ελλάδα θα διατηρήσει σε υψηλό επίπεδο την προστασία και τη δανειστική της ικανότητα στις διεθνείς αγορές ομολόγων.

Τραπεζικός Τομέας, NPLs και Ισοζύγιο Συναλλαγών

Σχετικά με τον χρηματοπιστωτικό τομέα και τις εξωτερικές ισορροπίες της οικονομίας, η έκθεση καταγράφει τα εξής:

«Βουτιά» στα Κόκκινα Δάνεια: Η πρόοδος στην εκκαθάριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) μέσω του κρατικού συστήματος εγγυήσεων («Ηρακλής») έφερε το ποσοστό τους πολύ κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενισχύοντας τη σταθερότητα του συστήματος.

Η πρόοδος στην εκκαθάριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) μέσω του κρατικού συστήματος εγγυήσεων («Ηρακλής») έφερε το ποσοστό τους πολύ κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενισχύοντας τη σταθερότητα του συστήματος. Ενίσχυση Ρευστότητας: Οι ελληνικές τράπεζες έχουν βελτιώσει αισθητά τη ρευστότητά τους χάρη στη συνεχή αύξηση των εγχώριων καταθέσεων, διατηρώντας ταυτόχρονα ισχυρά κεφαλαιακά περιθώρια.

Οι ελληνικές τράπεζες έχουν βελτιώσει αισθητά τη ρευστότητά τους χάρη στη συνεχή αύξηση των εγχώριων καταθέσεων, διατηρώντας ταυτόχρονα ισχυρά κεφαλαιακά περιθώρια. Έλλειμμα Τρεχουσών Συναλλαγών: Το έλλειμμα διαμορφώνεται γύρω στο 6% του ΑΕΠ , κυρίως λόγω του εμπορικού ελλείμματος. Ωστόσο, ο R&I δεν το αξιολογεί ως παράγοντα κινδύνου στη σημερινή συγκυρία. Κι αυτό διότι: Αντανακλά την αύξηση εισαγωγών κεφαλαιουχικού εξοπλισμού για παραγωγικές επενδύσεις. Τα παλαιά «διπλά ελλείμματα» έχουν εξαλειφθεί. Ένα μεγάλο μέρος του ελλείμματος χρηματοδοτείται απευθείας από τις Ξένες Άμεσες Επενδύσεις και αντισταθμίζεται από το πλεόνασμα του τουριστικού ισοζυγίου.

Το έλλειμμα διαμορφώνεται γύρω στο , κυρίως λόγω του εμπορικού ελλείμματος. Ωστόσο, ο R&I στη σημερινή συγκυρία. Κι αυτό διότι:

Το Ορόσημο των Εκλογών του 2027 για τη Νέα Αναβάθμιση

Κλείνοντας την ανάλυσή του, ο ιαπωνικός οίκος θέτει το πλαίσιο για την επόμενη αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της χώρας.

Όπως επισημαίνει, η πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας θα αυξηθεί περαιτέρω, μόλις επιβεβαιωθεί ότι η αναπτυξιακή δυναμική και η δημοσιονομική σταθερότητα θα συνεχιστούν με συνέπεια και από τη νέα κυβέρνηση που θα προκύψει μετά τις εθνικές εκλογές, οι οποίες είναι προγραμματισμένες για τον Ιούλιο του 2027.