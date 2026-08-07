Στη δυσμενέστερη θέση μεταξύ των χωρών-μελών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) βρέθηκε η Ελλάδα, όσον αφορά την πορεία του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, αποτυπώνοντας έτσι την απόσταση που χωρίζει τους μακροοικονομικούς δείκτες από την καθημερινότητα των νοικοκυριών, και την πραγματική αγοραστική δυνατότητα των Ελλήνων.

Η Ελλάδα ως «αρνητικός πρωταγωνιστής» στην Ευρώπη

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού, το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών σημείωσε τριμηνιαία υποχώρηση 3,6%, καταγράφοντας τη χειρότερη επίδοση ανάμεσα σε 21 χώρες με διαθέσιμα δεδομένα. Στη δεύτερη θέση της σχετικής λίστας υποχώρησης ακολούθησε η Αυστρία με πτώση 2,8%.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε αντίθεση με τη συνολική εικόνα στον ΟΟΣΑ, όπου το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών σημείωσε οριακή αύξηση 0,2%, ενώ το πραγματικό ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 0,3%. Σε μία περίοδο δηλαδή, που οι χώρες μέλη του Οργανισμού ανακάμπτουν οικονομικά, και αυξάνουν τα διαθέσιμα εισοδήματα για τους πολίτες τους.

Οι βασικές αιτίες της υποχώρησης

Σύμφωνα με την ανάλυση του ΟΟΣΑ, η κάμψη του διαθέσιμου εισοδήματος στην Ελλάδα αποδίδεται κυρίως στους εξής παράγοντες:

Μείωση εισοδημάτων από περιουσία: Σημαντική υποχώρηση στα καθαρά έσοδα των νοικοκυριών από περιουσιακά στοιχεία, δηλαδή οι ελληνικές οικογένειες αναγκάζονται να ρευστοποιήσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία.

Σημαντική υποχώρηση στα καθαρά έσοδα των νοικοκυριών από περιουσιακά στοιχεία, δηλαδή οι ελληνικές οικογένειες αναγκάζονται να ρευστοποιήσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία. Περιορισμός κοινωνικών μέτρων : Συρρίκνωση των κοινωνικών παροχών και ενισχύσεων, που θα μπορούσαν να ενισχύσουν τα εισοδήματα των νοικοκυριών.

: Συρρίκνωση των κοινωνικών παροχών και ενισχύσεων, που θα μπορούσαν να ενισχύσουν τα εισοδήματα των νοικοκυριών. Πληθωριστικές πιέσεις: Η διατήρηση του κόστους διαβίωσης σε υψηλά επίπεδα συνεχίζει να διαβρώνει την πραγματική αγοραστική δύναμη των πολιτών, καθώς ο πληθωρισμός και η ακρίβεια σε τρόφιμα και καύσιμα μειώνουν τα εισοδήματα.

Στον αντίποδα της ελληνικής επίδοσης, αρκετές οικονομίες κατέγραψαν θετικούς ρυθμούς μεταβολής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Ουγγαρία με αύξηση 6% στο πραγματικό εισόδημα (κυρίως λόγω της ενίσχυσης των αμοιβών εργασίας κατά 6,3%), καθώς και η Χιλή, με αύξηση 4,8%.

Την ίδια ώρα στις χώρες της ομάδας G7, το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα αυξήθηκε συνολικά κατά 0,2%. Η Ιταλία ξεχώρισε με άνοδο 0,8%, ανατρέποντας την πτώση 0,9% του προηγούμενου τριμήνου.

Αντίθετα, στη Βρετανία μειώθηκε κατά 0,8%, παρά την αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ κατά 0,6%. Στη Γαλλία σημειώθηκε οριακή μείωση 0,1%, ενώ σε Γερμανία, ΗΠΑ και Καναδά, το εισόδημα αυξήθηκε κατά 0,2%.