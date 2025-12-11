Μια νέα νομοθετική ρύθμιση, που ψηφίστηκε στις 9 Δεκεμβρίου 2025, προβλέπει ότι τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ θα μπορούν πλέον να καταβάλλονται έως και δέκα ημέρες νωρίτερα από την τελευταία εργάσιμη του μήνα κατά τις περιόδους των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Η αλλαγή αυτή αποτελεί σημαντική διευκόλυνση για χιλιάδες οικογένειες, καθώς επιτρέπει την άμεση καταβολή όλων των παροχών που υπάγονται στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4520/2018.

Στα επιδόματα που επηρεάζονται περιλαμβάνονται το επίδομα στέγασης/ενοικίου, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, τα προνοιακά επιδόματα αναπηρίας, το επίδομα γέννησης, το επίδομα παιδιού, οι οικογενειακές παροχές και όλες οι τακτικές οικονομικές ενισχύσεις του ΟΠΕΚΑ.

Η ρύθμιση δεν μεταβάλλει τα ποσά ή τα κριτήρια χορήγησης, αλλά μόνο τον χρόνο καταβολής. Με μεταβατική διάταξη ενεργοποιείται ήδη από τον Δεκέμβριο 2025, επιτρέποντας οι πληρωμές ου μήνα να πραγματοποιηθούν νωρίτερα. Από το 2026 και εφεξής, η πρόωρη καταβολή θα εφαρμόζεται σταθερά κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα.

Στην αιτιολογία της απόφασης υπογραμμίζεται ότι οι γιορτές είναι περίοδος αυξημένων οικονομικών αναγκών. Έτσι, η προγενέστερη πληρωμή, δίνει στα νοικοκυριά την απαραίτητη οικονομική ανάσα, πριν συσσωρευτούν οι εορταστικές υποχρεώσεις.