Στην πραγματοποίηση της συμπληρωματικής καταβολής του Επιδόματος Παιδιού (Α21) προχωρά ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, μετά την ολοκλήρωση της μηχανογραφικής εκκαθάρισης.

Συνολικά 49.545 δικαιούχοι με εμπρόθεσμες αιτήσεις θα λάβουν ποσό ύψους 7,67 εκατομμυρίων ευρώ, εκτοξεύοντας τη συνολική δαπάνη για την 4η δόση στα 78,25 εκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα, ο ΟΠΕΚΑ έδωσε στη δημοσιοποίηση τα αναλυτικά στοιχεία των αιτήσεων, ενώ η πλατφόρμα παραμένει ανοιχτή για νέες υποβολές.

Τα στοιχεία της συμπληρωματικής πληρωμής της 4ης δόσης

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του ΟΠΕΚΑ:

Οι δικαιούχοι είναι 49.545 οικογένειες που είχαν υποβάλει εμπρόθεσμη αίτηση.

49.545 οικογένειες που είχαν υποβάλει εμπρόθεσμη αίτηση. Το ποσό συμπληρωματικής πληρωμής ανέρχεται σε 7.671.724,02 ευρώ.

7.671.724,02 ευρώ. Το συνολικό ποσό 4ης δόσης ανέρχεται στα 78.256.511,17 ευρώ.

Απολογισμός αιτήσεων επιδόματος παιδιού για το 2026

Με την ολοκλήρωση και της συμπληρωματικής πληρωμής, ο χάρτης των αιτήσεων για το 2026 διαμορφώνεται ως εξής:

Κατηγορία Αιτήσεων Αριθμός / Πλήθος Συνολικές υποβληθείσες αιτήσεις 623.255 Εγκεκριμένες αιτήσεις 494.788 Απορριφθείσες αιτήσεις 124.155 Αιτήσεις υπό περαιτέρω έλεγχο 4.312 Σύνολο τέκνων εγκεκριμένων αιτήσεων 852.024

Τι ισχύει για τις αιτήσεις υπό έλεγχο και τις προθεσμίες

Για τις 4.312 αιτήσεις που παραμένουν σε καθεστώς ελέγχου, ο ΟΠΕΚΑ συνεχίζει τη διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων. Όσες από αυτές εγκριθούν τελικά, θα περιληφθούν στην επόμενη τακτική πληρωμή που είναι προγραμματισμένη για τον Νοέμβριο του 2026.

Παράλληλα, η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αίτησης Α21 (μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας της ΗΔΙΚΑ ή του ΟΠΕΚΑ) παραμένει ανοικτή για νέες αιτήσεις ή τροποποιήσεις υφιστάμενων, με καταληκτική προθεσμία την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, ώρα 18:00.