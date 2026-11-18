Νέο πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας μέσω vouchers θέτει σε εφαρμογή ο ΟΠΕΚΑ, με περίπου 190.000 πολίτες και 120.000 νοικοκυριά να βρίσκονται στο επίκεντρο της δράσης.

Οι δικαιούχοι θα λαμβάνουν πρόσθετη ενίσχυση για την αγορά τροφίμων και άλλων βασικών αγαθών, ενώ λόγω της αναδρομικής ισχύος του προγράμματος η πρώτη καταβολή έχει ως στόχο να φτάσει ακόμη και περίπου τα 1.000 ευρώ, σύμφωνα με όσα έχει ανακοινώσει η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Η πρώτη πίστωση σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί πριν από τα Χριστούγεννα, περίοδο κατά την οποία οι ανάγκες των νοικοκυριών είναι αυξημένες.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Το πρόγραμμα απευθύνεται στους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, δηλαδή σε ευάλωτα νοικοκυριά που ήδη πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά, περιουσιακά και λοιπά κριτήρια για τη συγκεκριμένη παροχή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί, η δράση αφορά περίπου:

120.000 νοικοκυριά

190.000 πολίτες

Η νέα επισιτιστική ενίσχυση θα παρέχεται επιπλέον του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και δεν αντικαθιστά την υφιστάμενη παροχή.

Έως 1.000 ευρώ η πρώτη καταβολή

Το μέσο ύψος του voucher υπολογίζεται περίπου στα 60 ευρώ τον μήνα.

Ωστόσο, επειδή η εφαρμογή του νέου προγράμματος προβλέπει αναδρομικότητα, η πρώτη καταβολή μπορεί να είναι σημαντικά υψηλότερη.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου έχει αναφέρει ότι στόχος είναι, λόγω της συσσώρευσης των αναδρομικών ποσών, το πρώτο voucher να φτάσει περίπου στα 1.000 ευρώ για τους δικαιούχους που καλύπτονται από ολόκληρη την περίοδο αναδρομικότητας.

Το ποσό των 1.000 ευρώ, επομένως, δεν αποτελεί νέο μηνιαίο επίδομα, αλλά συνδέεται με την πρώτη αναδρομική καταβολή της επισιτιστικής ενίσχυσης.

Τι θα μπορούν να αγοράζουν

Τα vouchers θα μπορούν να χρησιμοποιούνται για την αγορά τροφίμων και ειδών βασικής υλικής βοήθειας από επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα.

Μεταξύ των προϊόντων που θα μπορούν να αγοράζουν οι δικαιούχοι περιλαμβάνονται βασικά είδη διατροφής και προϊόντα καθαρισμού.

Αντίθετα, δεν θα επιτρέπεται η αγορά αλκοολούχων ποτών και καπνικών προϊόντων.

Η υπουργός έχει αναφέρει ότι τα vouchers θα μπορούν να χρησιμοποιούνται όχι μόνο σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, αλλά και σε μικρότερα τοπικά καταστήματα, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.

Στο σχεδιασμό περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων κρεοπωλεία, αρτοποιεία, παντοπωλεία, ιχθυοπωλεία και άλλα σημεία λιανικής πώλησης τροφίμων και βασικών αγαθών.

Από το «κουτί τροφίμων» στο ηλεκτρονικό voucher

Το νέο σύστημα αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο παρέχεται η επισιτιστική βοήθεια.

Στο παρελθόν, μέσω του προγράμματος ΤΕΒΑ, οι δικαιούχοι παραλάμβαναν προκαθορισμένα πακέτα τροφίμων και άλλων προϊόντων σε συγκεκριμένα σημεία διανομής.

Πλέον, η λογική αλλάζει: ο ίδιος ο δικαιούχος θα επιλέγει τι χρειάζεται να αγοράσει και από ποιο συμβεβλημένο κατάστημα, χρησιμοποιώντας το voucher που θα του χορηγείται.

Σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το νέο μοντέλο έχει στόχο να παρέχει μεγαλύτερη ελευθερία επιλογών στους δικαιούχους και να αποφεύγει τη διαδικασία των μαζικών διανομών προϊόντων.

Στόχος η συμμετοχή και των μικρών καταστημάτων

Νέα εξέλιξη στο πρόγραμμα αποτελεί η προσπάθεια να ενταχθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερος αριθμός εμπορικών επιχειρήσεων.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου παρουσίασε στην Ολομέλεια των Εμπορικών Συλλόγων της ΕΣΕΕ τις προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων, επισημαίνοντας ότι η διαδικασία πρέπει να είναι απλή και λειτουργική.

Η επιδίωξη είναι τα χρήματα των vouchers να μπορούν να κατευθυνθούν και προς μικρά και μεσαία καταστήματα της γειτονιάς, αντί η χρήση τους να περιορίζεται αποκλειστικά στις μεγάλες αλυσίδες.

400 εκατ. ευρώ για την επόμενη διετία

Για τη χρηματοδότηση του προγράμματος προβλέπονται περίπου 400 εκατ. ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους για την επόμενη διετία.

Η επισιτιστική βοήθεια θα αποτελεί έτσι μία σταθερή πρόσθετη παροχή για τους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, με το μέσο μηνιαίο ποσό να εκτιμάται περίπου στα 60 ευρώ.

Οι ακριβείς λεπτομέρειες για τον τρόπο ενεργοποίησης των vouchers, την τεχνική διαδικασία χρήσης τους και το τελικό ύψος της πρώτης καταβολής ανά δικαιούχο αναμένεται να εξειδικευτούν καθώς πλησιάζει η έναρξη του προγράμματος.