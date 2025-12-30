Αύξηση κατά 0,1% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον Νοέμβριο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2024, έναντι μείωσης 1,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2024 με το 2023.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, αυτή η έστω και οριακή αύξηση στο κόστος παραγωγής των εγχώριων βιομηχανιών οφείλεται στις εξής μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

α. Στην αύξηση του δείκτη τιμών παραγωγού εγχώριας αγοράς κατά 0,9% (με τον δείκτη της βιομηχανίας τροφίμων να αυξάνεται κατά 2,9%).

β. Στη μείωση του δείκτη τιμών παραγωγού εξωτερικής αγοράς κατά 1,8%.

Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση κατά 1,8% τον Νοέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον δείκτη του Οκτωβρίου 2025, έναντι αύξησης 0,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2024.