Την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας ολοκλήρωσης για το σύνολο των προγραμμάτων «Εξοικονομώ» που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ανακοίνωσε επίσημα το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ως νέα και οριστική καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση των εργασιών από την πλευρά των ωφελούμενων ορίζεται η Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026.

Η απόφαση αυτή ελήφθη με σκοπό τη στήριξη των πολιτών και των επιχειρήσεων, καθώς και τη διασφάλιση της ομαλούς υλοποίησης των τεχνικών παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης.

Τα προγράμματα που αφορά

Η παράταση αυτή αφορά αποκλειστικά τα ακόλουθα πέντε προγράμματα:

Εξοικονομώ 2021

Εξοικονομώ 2023

Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους

Εξοικονομώ 2025

Εξοικονομώ – Επιχειρώ & Αλλάζω Συσκευή στις Επιχειρήσεις

Αυστηρή προειδοποίηση από το ΥΠΕΝ

Στην ανακοίνωσή του, το ΥΠΕΝ υπογραμμίζει τη σημασία αυτών των πρωτοβουλιών, σημειώνοντας:

«Τα προγράμματα «Εξοικονομώ» αποτελούν βασικό εργαλείο για τη μείωση του ενεργειακού κόστους των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, την αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος και την ενίσχυση της ενεργειακής αποδοτικότητας».

Ωστόσο, το Υπουργείο ξεκαθαρίζει ότι με δεδομένο το στενό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του ίδιου του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η συγκεκριμένη προθεσμία είναι τελεσίδικη.

Αυτό σημαίνει ότι δεν πρόκειται να δοθεί καμία άλλη περαιτέρω παράταση μετά τις 17 Ιουλίου.

Κατόπιν τούτου, το Υπουργείο απευθύνει ισχυρή σύσταση προς όλους τους ωφελούμενους να επισπεύσουν τις διαδικασίες και να προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να έχουν ολοκληρώσει τις παρεμβάσεις τους εντός του προβλεπόμενου χρονικού πλαισίου.