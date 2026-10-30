Παράταση έως την Τρίτη 10 Νοεμβρίου δίνεται για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2026, με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή.

Παράλληλα, εισάγονται νέες απλουστεύσεις στη διαδικασία δήλωσης των αγροτικών ακινήτων μέσω ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ, με στόχο να περιοριστούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί και τα Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων.

Η 10η Νοεμβρίου θεωρείται, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, το απώτατο χρονικό περιθώριο προκειμένου να μπορέσει να πραγματοποιηθεί έγκαιρα η καταβολή της προκαταβολής των αγροτικών ενισχύσεων στις 30 Νοεμβρίου 2026.

Ωστόσο, εκπρόσωποι των ΚΥΔ εκτιμούν ότι ακόμη και η νέα προθεσμία δεν επαρκεί.

Ο πρόεδρος του Παγκρήτιου Συλλόγου Γεωπόνων Μελετητών Τεχνολόγων και εκπρόσωπος των ΚΥΔ, Νίκος Κουτεντάκης, μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Λευτέρη Βαρδάκη, υποστήριξε ότι οι περίπου 400.000 παραγωγοί δύσκολα θα προλάβουν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία.

Όπως ανέφερε, μέχρι την Παρασκευή είχαν ενεργοποιηθεί περίπου 220.000 αιτήσεις σε ολόκληρη τη χώρα, ζητώντας η προθεσμία να επεκταθεί έως το τέλος του 2026.

Ακίνητα έως 10 στρέμματα: Δήλωση μόνο με ΑΤΑΚ

Μία από τις βασικότερες αλλαγές αφορά τα ακίνητα έως 10 στρέμματα σε περιοχές όπου λειτουργεί Κτηματολόγιο.

Για τα συγκεκριμένα ακίνητα, όπως αυτά εμφανίζονται στην Περιουσιακή Κατάσταση του έτους 2027, οι παραγωγοί θα μπορούν να δηλώνουν μόνο τον ΑΤΑΚ, χωρίς να είναι υποχρεωτική η καταχώριση ΚΑΕΚ.

Η δυνατότητα αυτή αφορά τόσο ιδιόκτητα όσο και μισθωμένα ακίνητα.

Το όριο των 10 στρεμμάτων υπολογίζεται με βάση τη συνολική έκταση του ακινήτου και όχι το ποσοστό συνιδιοκτησίας που έχει ο παραγωγός.

Ξεχωριστή ψηφιοποίηση όταν χρησιμοποιούνται ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ

Σε περιπτώσεις όπου ένα αγροτεμάχιο αποτελείται από περισσότερα ακίνητα και για κάποια δηλώνεται ΚΑΕΚ ενώ για άλλα μόνο ΑΤΑΚ, θα απαιτείται ξεχωριστή ψηφιοποίηση.

Στόχος είναι να μπορούν να πραγματοποιούνται με ακρίβεια οι έλεγχοι για τη νόμιμη κατοχή των εκτάσεων και να αποφεύγονται προβλήματα στις επικαλύψεις.

Για παράδειγμα, σε αγροτεμάχιο συνολικής έκτασης 45 στρεμμάτων, που αποτελείται από πέντε διαφορετικά ακίνητα, τα μεγαλύτερα των 10 στρεμμάτων θα δηλώνονται υποχρεωτικά με ΚΑΕΚ, ενώ για τα μικρότερα θα υπάρχει δυνατότητα χρήσης μόνο του ΑΤΑΚ.

Εφόσον τα ακίνητα είναι συνεχόμενα, θα δημιουργείται ξεχωριστή ψηφιακή αποτύπωση για τα τμήματα που τεκμηριώνονται μέσω ΚΑΕΚ και διαφορετική για εκείνα που τεκμηριώνονται μέσω ΑΤΑΚ.

Η νέα λειτουργικότητα της εφαρμογής αναμένεται να είναι διαθέσιμη στους χρήστες έως τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026.

Αυτόματη διόρθωση όταν το Ε9 έχει μικρότερη έκταση από το ΚΑΕΚ

Αλλαγές προβλέπονται και στις περιπτώσεις όπου η έκταση που αναγράφεται στο Ε9 είναι μικρότερη από εκείνη που εμφανίζεται στο Κτηματολόγιο μέσω ΚΑΕΚ.

Μέχρι σήμερα, σε αυτές τις περιπτώσεις υπήρχε υποχρέωση διόρθωσης της Περιουσιακής Κατάστασης, ώστε η έκταση που είχε δηλωθεί στην ΑΑΔΕ να συμφωνεί με εκείνη του Κτηματολογίου.

Με τη νέα διαδικασία, η διόρθωση θα πραγματοποιείται αυτόματα από την ΑΑΔΕ, ώστε να μην εμποδίζεται η οριστικοποίηση της αίτησης.

Έτσι:

η αίτηση του παραγωγού θα μπορεί να οριστικοποιείται κανονικά,

δεν θα απαιτείται άμεσα τροποποιητική δήλωση Ε9,

η έκταση στην Περιουσιακή Κατάσταση θα προσαρμόζεται από την ΑΑΔΕ σύμφωνα με τα στοιχεία του ΚΑΕΚ.

Η αυτόματη προσαρμογή θα πραγματοποιηθεί εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Ιανουαρίου 2027, εφόσον μέχρι τότε ο παραγωγός δεν έχει ήδη προχωρήσει σε τροποποιητική δήλωση Ε9.

Η διαδικασία αυτή αφορά ακίνητα που εξακολουθούν να βρίσκονται στην περιουσιακή κατάσταση του παραγωγού και δεν έχουν διαγραφεί, για παράδειγμα λόγω μεταβίβασης, μετά τις 31 Μαΐου 2026.

Η ΑΑΔΕ καλεί τους παραγωγούς να μην περιμένουν τις τελευταίες ημέρες

Η ΑΑΔΕ απευθύνει παράλληλα έκκληση προς τους παραγωγούς που δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει την υποβολή της ΕΑΕ 2026 ή δεν έχουν εξουσιοδοτήσει κάποιον φορέα υποβολής να προχωρήσουν άμεσα στη διαδικασία.

Η εξουσιοδότηση μπορεί να δοθεί μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, από την εφαρμογή «Μητρώο & Επικοινωνία» και την επιλογή «Εξουσιοδοτήσεις».

Οι παραγωγοί που δεν έχουν ακόμη προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες αναμένεται να λάβουν και υπενθυμιστικό μήνυμα από την ΑΑΔΕ.

Παράλληλα, τα Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων καλούνται να δώσουν προτεραιότητα στους παραγωγούς που δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει τη διαδικασία ή δεν έχουν εξουσιοδοτήσει φορέα για την υποβολή της αίτησής τους.

Με τις νέες ρυθμίσεις, η ΑΑΔΕ επιχειρεί να μειώσει τα τεχνικά και γραφειοκρατικά εμπόδια και να επιταχύνει την ολοκλήρωση των αιτήσεων, ώστε να μην υπάρξουν καθυστερήσεις στην καταβολή της προκαταβολής των αγροτικών ενισχύσεων στα τέλη Νοεμβρίου.