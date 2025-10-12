Ο ΟΣΕ έχει αναλάβει τον εκσυγχρονισμό του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας και για την περίοδο 2021-2027 προβλέπονται έργα ανάταξης-αναβάθμισης με συνολικό προϋπολογισμό άνω του 1,6 δισ. ευρώ, για την ολοκλήρωση των έργων σε εξέλιξη σε υφιστάμενες γραμμές αλλά και κατασκευής νέων σιδηροδρομικών γραμμών και υποδομών:

-Αναβάθμιση της υφιστάμενης με διπλασιασμό και εγκατάσταση σηματοδότησης ETCS και ηλεκτροκίνησης της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Πύθιο-Ορμένιο (CEF), προϋπολογισμού 700 εκατ. ευρώ.

-Κατασκευή τετραπλού σιδηροδρομικού διαδρόμου στο τμήμα Σ.Σ. Αθηνών (ΣΚΑ)-Τρεις Γέφυρες με υπογειοποίηση στην περιοχή των Σεπολίων, προϋπολογισμού 90,4 εκατ. ευρώ.

-Εργασίες επιδομής, υποδομής και ηλεκτροκίνησης στον Σ.Σ. Αθηνών-Β’ Φάση και σύνδεση με μετρό, ύψους 30,6 εκατ. ευρώ.

-Κατασκευή σιδηροδρομικής στάσης στο Κρυονέρι Αττικής, ύψους 5,8 εκατ. ευρώ.

-Κατασκευή υποδομής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Ψαθόπυργος (Χ.Θ. 113)-Ρίο-Μποζαϊτικα (Χ.Θ. 123+500) της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνας-Πάτρας, με προϋπολογισμό 131,1 εκατ. ευρώ.

-Ηλεκτροκίνηση της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Κιάτο-Ροδοδάφνη, ύψους 83,4 εκατ. ευρώ.

-Κανονικοποίηση της υφιστάμενης μετρικής μονής σιδηροδρομικής γραμμής Ισθμού-Λουτρακίου με ηλεκτροκίνηση, ύψους 7,2 εκατ. ευρώ.

-Αναβάθμιση υφιστάμενης Σ.Γ. Προαστιακού Σιδηροδρόμου Δυτικής Αττικής, στο τμήμα Ανω Λιόσια-Νέος Σ.Σ. Μεγάρων-Π.Σ. Μεγάρων, προϋπολογισμού 95,7 εκατ. ευρώ.

-Αναβάθμιση και πιστοποίηση της υφιστάμενης διπλής σιδηροδρομικής γραμμής μεταξύ σιδηροδρομικού συγκροτήματος Αχαρνών και εξόδου σιδηροδρομικού σταθμού Οινόης, ανακατασκευή της σήραγγας Αγίου Στεφάνου και κατασκευή της κάτω διάβασης οδού στον υπάρχοντα Σ.Σ. Αλιάρτου, αξίας 240 εκατ. ευρώ.

-Εγκατάσταση σηματοδότησης με τηλεδιοίκηση ETCS L1 και πιστοποίηση, κατασκευή Η/Μ εγκαταστάσεων και πιστοποίηση των υπαρχουσών σηράγγων της διπλής σιδηροδρομικής γραμμής από Λιόσια σε Κόρινθο, ύψους 73 εκατ. ευρώ.

-Επαναλειτουργία της μετρικής γραμμής Κάτω Αχαγιάς-Πύργου και Α’ Φάση κανονικοποίησης με προϋπολογισμό 95 εκατ. ευρώ.

-Αναβάθμιση υποδομής της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης-Προμαχώνα (τμήμα από Μουριές έως Προμαχώνα) για την εγκατάσταση ηλεκτροκίνησης, ύψους 163 εκατ. ευρώ.

-Τοποθέτηση ηχοπετασμάτων κατά μήκος των σιδηροδρομικών γραμμών εντός της πόλης της Λάρισας, ύψους 5,978 εκατ. ευρώ.

-Ανακατασκευή του σιδηροδρομικού επιχώματος της διπλής σιδηροδρομικής γραμμής από Πειραιά σε Πλατύ μεταξύ Παλαιοφαρσάλου και Λάρισας, ύψους 4,38 εκατ. ευρώ.

Οικονομικά μεγέθη

Ο ΟΣΕ αλλάζει ρότα και στα οικονομικά του μεγέθη καθώς οι «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος» τροχοδρομούν στις ράγες ενός υγιούς οργανισμού.

Τούτο άλλωστε καταδεικνύουν και τα οικονομικά του μεγέθη, γεγονός που δείχνει ότι επιχειρείται να αλλάξει άρδην η εικόνα του ελληνικού σιδηρόδρομου. Σημειώθηκε συρρίκνωση ζημιών στα 180,5 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά περίπου 29% το 2024 παρά την πτώση του κύκλου εργασιών του.

«Οι συνέπειες του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών και της κακοκαιρίας Daniel από το 2023 εξακολουθούν και επιδρούν στα οικονομικά μεγέθη της εταιρίας, εντούτοις είναι βελτιωμένα σε σχέση με αυτά του προηγούμενου έτους», αναφέρεται στην πρόσφατα δημοσιευμένη οικονομική κατάσταση του ΟΣΕ για το 2024.

Ειδικότερα, για την προηγούμενη χρονιά, η καθαρή ζημία του ομίλου για το 2024, που επηρεάζεται από τις υψηλές αποσβέσεις, διαμορφώθηκε στα 180,5 εκατ. ευρώ από 254,1 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά (-28,9%). Θετικό στοιχείο αποτελεί η ανάκαμψη του EBITDA, καθώς τα λειτουργικά κέρδη EBITDA κινούνται κοντά στον στόχο για ισοσκελισμένο αποτέλεσμα. Για την εταιρία το EBITDA διαμορφώθηκε στα 3,9 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 93,5 εκατ. ευρώ, αλλά για τον όμιλο παρέμεινε αρνητικό, σε ζημιές 5,1 εκατ. ευρώ, από ζημίες 102,6 εκατ. ευρώ τη χρονιά που προηγήθηκε.

Όπως σημειώνεται, «το EBITDA κινείται πλησίον του στόχου για ισοσκελισμένο αποτέλεσμα, διαμορφούμενο σε 3,9 εκατ. για την εταιρία και -5,1 εκατ. ευρώ για τον όμιλο, έναντι του εξαιρετικά ζημιογόνου αποτελέσματος της προηγούμενης χρήσης, το οποίο είχε επιβαρυνθεί από τις συνέπειες της κακοκαιρίας Daniel.

Οι διαγωνιστικές διαδικασίες και το κόστος αποκατάστασης των ζημιών θα αναληφθούν από το Ελληνικό Δημόσιο. Τα οργανικά έσοδα του ομίλου εμφανίζονται μειωμένα κατά 11,4 εκατ. ευρώ ή 8,3% καθώς οι χρεώσεις υποδομής, το βασικό έσοδο του Διαχειριστή Υποδομής, μειώθηκαν σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος κατά 13 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 21,6%. Η μείωση αυτή οφείλεται σε ετεροχρονισμένη εγγραφή εσόδων προηγούμενων χρήσεων κατά τη χρήση του 2023, κατόπιν απόφασης της ΡΑΣ.

Στην πραγματικότητα τα έσοδα χρήσης 2024 από το βασικό έσοδο του Διαχειριστή Υποδομής, τέλη υποδομής και συναφείς υπηρεσίες που αφορούν την καθεαυτή χρήση ανήλθαν σε 30,5 εκατ. έναντι 25,6 εκατ. της προηγούμενης χρήσης, εμφανίζοντας ετήσια αύξηση 4,9 εκατ. ή 19%».

Με ταμειακά διαθέσιμα 268,23 εκατ. στο τέλος του 2024

Ο όμιλος ΟΣΕ στο τέλος του 2024 είχε καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 3,608 εκατ. (από -16,839 εκατ. το 2023), ταμειακά διαθέσιμα 268,23 εκατ. από 197,65 εκατ. το 2023, απαιτήσεις 155 εκατ. ευρώ, σύνολο ιδίων κεφαλαίων 10,26 εκατ., σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 385,8 εκατ., σύνολο βραχυπρόθεσμων 402 εκατ. ευρώ. Οι απαιτήσεις από τρίτους-ιδιώτες ανέρχονται σε σχεδόν 141 εκατ. ευρώ, ενώ υπάρχει απαίτηση από τη ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ύψους 34 εκατ., για την οποία έχει σχηματιστεί πρόβλεψη ύψους 20 εκατ. περίπου.

Το μόνιμο προσωπικό του οργανισμού μειώθηκε σε 568 εργαζομένους πέρυσι από 645 το 2023. Δεν έγιναν προσλήψεις αορίστου χρόνου τη διετία 2023-2024, ενώ 166 άτομα αποχώρησαν στο ίδιο διάστημα, με τον ρυθμό απώλειας ανθρώπινου δυναμικού να ξεπερνά το 13,5% ετησίως.