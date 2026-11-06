Ισχυροί κλυδωνισμοί σαρώνουν τα διεθνή χρηματιστήρια, εξανεμίζοντας τρισεκατομμύρια δολάρια κεφαλαιοποίησης και επαναφέροντας μνήμες από τις εντονότερες κρίσεις των τελευταίων ετών.

Το μαζικό κύμα ρευστοποιήσεων ξεκίνησε την Πέμπτη (05/11) από τη Wall Street, όπου χάθηκαν περίπου 2,5 τρισ. δολάρια από τον Nasdaq Composite και πέρασε ακαριαία την Παρασκευή (06/11) στην Ασία και την Ευρώπη.

Στο επίκεντρο της έντονης αποστροφής κινδύνου βρίσκεται ο φόβος των επενδυτών ότι η νέα πολιτική πραγματικότητα στις ΗΠΑ μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, σε συνδυασμό με αυστηρότερους περιορισμούς, θα επιβραδύνει τις κολοσσιαίες επενδύσεις σε κέντρα δεδομένων (data centers) και υποδομές τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Η κατάρρευση στη Wall Street και οι απώλειες-ρεκόρ

Η συνεδρίαση της Πέμπτης αποδείχθηκε μία από τις χειρότερες των τελευταίων ετών στη Νέα Υόρκη, σβήνοντας τα κέρδη του μετεκλογικού ράλι της Τετάρτης:

Nasdaq Composite: Βυθίστηκε κατά 5,52%, σημειώνοντας τη χειρότερη ημέρα του από τον Απρίλιο του 2025 (όταν είχαν ανακοινωθεί σαρωτικοί δασμοί από τον Ντόναλντ Τραμπ) και εισήλθε σε περιοχή διόρθωσης, απέχοντας περίπου 12% από το υψηλό κλεισίματος του Οκτωβρίου.

Nasdaq 100: Υποχώρησε κατά 6,36% στη χειρότερη συνεδρίασή του από τον Μάρτιο του 2020, χάνοντας 2,3 τρισ. δολάρια σε μία ημέρα.

Dow Jones & S&P 500: Ο Dow Jones έχασε 1.833 μονάδες (-3,44%), διαγράφοντας πλήρως την άνοδο των 1.569 μονάδων της προηγούμενης συνεδρίασης. Και οι 11 κλάδοι του S&P 500 έκλεισαν με πτώση (-4,36%), χάνοντας περίπου 3 τρισ. δολάρια.

Τεχνολογικές μετοχές και ημιαγωγοί: Η Nvidia κατέγραψε απώλειες 9,3% (εξανεμίζοντας τα κέρδη του έτους), η AMD κατέρρευσε κατά 17,3%, ενώ ο δείκτης κατασκευαστών ημιαγωγών της Φιλαδέλφειας σημείωσε βουτιά άνω του 12%.

Δείκτης VIX: Ο λεγόμενος «δείκτης φόβου» εκτινάχθηκε κατά περίπου 70%, σκαρφαλώνοντας σε υψηλό επτά μηνών.

Βαριές απώλειες σε Ασία και κατασκευαστές τσιπ

Η Ασία δέχθηκε το ισχυρότερο κύμα πιέσεων κατά την έναρξη των συναλλαγών της Παρασκευής:

Ιαπωνία: Ο Nikkei 225 υποχώρησε έως και 7,1% ενδοσυνεδριακά και έκλεισε στο -6,1% (στις 57.332,92 μονάδες), πέφτοντας κάτω από το ψυχολογικό όριο των 60.000 μονάδων για πρώτη φορά σε σχεδόν έξι μήνες. Η SoftBank Group έχασε 11% (με το κόστος ασφάλισης χρέους CDS σε υψηλό τετραετίας), η Kioxia έχασε 14% και η Advantest δέχθηκε σφυροκόπημα. Πιέσεις δέχθηκε και η Toyota μετά από απογοητευτικά αποτελέσματα.

Νότια Κορέα: Ο δείκτης Kospi σημείωσε βουτιά έως και 8,8%, ενεργοποιώντας προσωρινή διακοπή συναλλαγών (circuit breaker) 20 λεπτών, κλείνοντας τελικά στο -6,3% (5.042,65 μονάδες). Η Samsung Electronics έχασε σχεδόν 10% και η SK Hynix περίπου 12%.

Ταϊβάν & υπόλοιπη Ασία: Η TSMC στην Ταϊβάν υποχώρησε έως 8,5%. Ο S&P/ASX 200 στην Αυστραλία έχασε 0,5%, ο Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ 0,9% και ο Shanghai Composite 1,1%.

Στο κόκκινο τα ευρωπαϊκά ταμπλό και η Αθήνα

Οι ευρωπαϊκές αγορές άνοιξαν υπό έντονη πίεση, συνεχίζοντας το αρνητικό κλίμα της Πέμπτης, όπου ο ευρωπαϊκός τεχνολογικός κλάδος είχε ήδη χάσει 3,2% (Soitec -16,7%, Aixtron -9,8%, Infineon -8,5%, ASML -6,6%):

STOXX 600: Υποχώρηση 1,43%.

FTSE 100 (Λονδίνο): Πτώση 1,47% στις 10.623,84 μονάδες (-158,82 μονάδες).

CAC 40 (Παρίσι): Απώλειες 1,39% στις 8.091,52 μονάδες (-113,85 μονάδες).

DAX (Φρανκφούρτη): Μεγαλύτερη ανθεκτικότητα με πτώση 0,43% στις 26.325,01 μονάδες (-112,66 μονάδες).

Νότια Ευρώπη: Ο FTSE MIB στο Μιλάνο υποχωρεί κατά 1,27% στις 49.864,60 μονάδες και ο IBEX 35 στη Μαδρίτη χάνει 1,27% στις 19.237,90 μονάδες.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ο Γενικός Δείκτης άνοιξε με απώλειες 1,5% στις 2.572 μονάδες, στη δεύτερη διαδοχική ημέρα έντονων πιέσεων μετά το -1,92% της Πέμπτης.

Τα προθεσμιακά συμβόλαια (futures) στη Wall Street επιχειρούν ανάκαμψη (Dow και S&P στο +0,6%, Nasdaq έως +1,4%), ενώ τα ευρωπαϊκά futures περιόρισαν τις αρχικές απώλειες στο -0,6%.

Τα αίτια: Εκλογική ανατροπή στο Τέξας και αμφιβολίες για την τεχνητή νοημοσύνη

Η απότομη αναστροφή του κλίματος, αφού την Τετάρτη η αγορά πανηγύριζε την επικράτηση των Δημοκρατικών και στα δύο σώματα του Κογκρέσου με προσδοκίες για γεωπολιτική αποκλιμάκωση στο Ιράν και πτώση του πετρελαίου, αποδίδεται σε δύο παράγοντες:

Η εκλογή της Τζίνα Ινοχόσα στο Τέξας: Η νίκη της Δημοκρατικής υποψήφιας στη μάχη για τη θέση του κυβερνήτη του Τέξας ανησύχησε τις αγορές, καθώς είχε δεσμευτεί για προσωρινό «πάγωμα» νέων data centers και κατάργηση φορολογικών κινήτρων. Το Τέξας αποτελεί βασικό κόμβο υποδομών για κολοσσούς όπως Google, Meta, Oracle και OpenAI. Φόβοι για «φούσκα» και αυστηρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο: Οι επενδυτές αμφισβητούν αν οι τεράστιες κεφαλαιουχικές δαπάνες θα αποφέρουν την προσδοκώμενη κερδοφορία. Όπως σημείωσε ο Εντ Γιαρντένι (Yardeni Research), «είναι καλύτερο να ξεφουσκώσει η φούσκα της AI παρά να σκάσει», ενώ η Τσάρου Τσανάνα (Saxo) επεσήμανε ότι οι πωλήσεις τροφοδοτήθηκαν και από αναγκαστικές ρευστοποιήσεις λόγω μόχλευσης.

Στροφή στα κρατικά ομόλογα – Υψηλά επίπεδα για το πετρέλαιο

Η έντονη μεταβλητότητα οδήγησε τους επενδυτές σε αναζήτηση ασφαλών καταφυγίων, προκαλώντας πτώση των αποδόσεων στα κρατικά ομόλογα (η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς υποχώρησε στο 4,54% και του γερμανικού 10ετούς Bund στο 3,074%).

Στον αντίποδα, η αβεβαιότητα παραμένει έντονη στην ενέργεια λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και τα Στενά του Ορμούζ, με το πετρέλαιο τύπου Brent να προσεγγίζει τα 99,63 δολάρια το βαρέλι.