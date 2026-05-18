Ένα ισχυρό κύμα ρευστοποιήσεων (sell-off) σαρώνει τις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές, καθώς το διπλωματικό αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή και οι νέες, σκληρές απειλές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν πυροδοτούν έντονη γεωπολιτική αβεβαιότητα. Η νευρικότητα των επενδυτών μεταφράζεται σε κατακόρυφη άνοδο των τιμών της ενέργειας και ισχυρές πιέσεις στα ομόλογα και τις μετοχές.

«Άλμα» για το πετρέλαιο πάνω από τα 110 δολάρια

Στο επίκεντρο της αναταραχής βρίσκεται η αγορά εμπορευμάτων. Το παρατεταμένο μπλόκο στα Στενά του Ορμούζ –έναν από τους κρισιμότερους θαλάσσιους διαδρόμους για τη διακίνηση των παγκόσμιων ενεργειακών πόρων– κλιμακώνει τους φόβους για σοβαρή διαταραχή στην παγκόσμια προσφορά.

Αργό Brent: Η τιμή των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης ξεπέρασε τα 111 δολάρια το βαρέλι, συνεχίζοντας το ανοδικό σερί της προηγούμενης εβδομάδας.

Αμερικανικό WTI: Ακολουθεί σε τροχιά έντονης ανόδου, με την τιμή του να διαμορφώνεται πάνω από τα 107 με 108 δολάρια ανά βαρέλι, διευρύνοντας τα διψήφια κέρδη των τελευταίων ημερών.

Ιστορικά ρεκόρ και πιέσεις στα ομόλογα

Η γεωπολιτική κρίση τροφοδοτεί εκ νέου τους πληθωριστικούς φόβους, αναγκάζοντας τους επενδυτές να επαναξιολογήσουν τις κινήσεις τους στην αγορά σταθερού εισοδήματος, με αποτέλεσμα οι αποδόσεις των κρατικών τίτλων να εκτιναχθούν σε πολυετή υψηλά.

ΗΠΑ: Η απόδοση του αμερικανικού 30ετούς ομολόγου «σκαρφάλωσε» στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων σχεδόν τριών ετών.

Ιαπωνία: Στην ασιατική αγορά, η απόδοση του 10ετούς ιαπωνικού ομολόγου κατέγραψε άνοδο κατά 10 μονάδες βάσης, σημειώνοντας ιστορικό υψηλό από το 1996, ενώ η απόδοση του 30ετούς ενισχύθηκε κατά 20 μονάδες βάσης, αγγίζοντας το υψηλότερο σημείο από την εισαγωγή του το 1999.

Ευρώπη & Ελλάδα: Οι πιέσεις πέρασαν άμεσα και στην Ευρωζώνη, με την απόδοση του ελληνικού 10ετούς ομολόγου να σημειώνει άνοδο κατά 0,20%, ενώ ανάλογες αυξητικές τάσεις καταγράφονται στο ιταλικό (+2,23%) και το γερμανικό Bund.

«Κόκκινο» στα ασιατικά χρηματιστήρια

Το αρνητικό κλίμα αποτυπώθηκε έντονα στα ταμπλό των ασιατικών αγορών κατά το άνοιγμα της εβδομάδας, με τους βασικούς δείκτες να καταγράφουν σημαντικές απώλειες, καθώς η ευφορία που επικρατούσε το προηγούμενο διάστημα έδωσε τη θέση της στην αποστροφή ρίσκου.

Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι όσο το διπλωματικό αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή παραμένει και οι απειλές για στρατιωτική κλιμάκωση πυκνώνουν, οι αγορές θα παραμείνουν εγκλωβισμένες σε ένα περιβάλλον υψηλής μεταβλητότητας, με τον κίνδυνο ενός παρατεταμένου ενεργειακού σοκ να είναι ορατός.