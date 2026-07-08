Για τις νεόδμητες οικοδομές «παγώνει» ο ΦΠΑ για έναν ακόμη χρόνο ενώ παράλληλα αναστέλλεται ο φόρος υπεραξίας 15% στις μεταβιβάσεις ακινήτων.

Αυτές οι δύο αποφάσεις της κυβέρνησης ελήφθησαν στο πλαίσιο της νέας δέσμης μέτρων που επεξεργάζεται την επίλυση του στεγαστικού προβλήματος. Πάνω σε αυτά τα μέτρα θα «οικοδομηθεί» η πολιτική για το στεγαστικό με στόχο την αύξηση της διαθεσιμότητας κατοικιών προς ενοικίαση ή και αγορά.

Η κυβέρνηση σχεδιάζει τα εξής:

Την παράταση και για το 2027 της αναστολής επιβολής ΦΠΑ 24% στις πωλήσεις νεόδμητων ακινήτων. Πρόκειται για μια παρέμβαση που θεωρείται κομβικής σημασίας για τη στήριξη της οικοδομικής δραστηριότητας και τη διατήρηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος στην αγορά ακινήτων, καθώς μειώνει σημαντικά το τελικό κόστος απόκτησης κατοικίας. Χάρη στην αναστολή του ΦΠΑ, οι αγοραστές νεόδμητων ακινήτων επιβαρύνονται μόνο με φόρο μεταβίβασης 3% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.

Λόγου χάριν,

Αν ένα νεόδμητο διαμέρισμα έχει αξία 200.000 ευρώ, ο ΦΠΑ 24% θα αύξανε το κόστος κατά 48.000 ευρώ και θα ανέβαζε την συνολική τιμή στα 248.000 ευρώ.

Με το ισχύον καθεστώς, η φορολογική επιβάρυνση περιορίζεται σε 6.000 ευρώ από τον φόρο μεταβίβασης, με αποτέλεσμα το συνολικό κόστος να φτάνει στις 206.000 ευρώ.

Ισχυρές πιθανότητες παράτασης περιλαμβάνεται και η αναστολή του φόρου υπεραξίας 15% στις μεταβιβάσεις ακινήτων.

Υπάρχουν πληροφορίες, ότι ο φόρος υπεραξίας 15% μπορεί ακόμη και να καταργηθεί οριστικά. Σημειώνεται πως ο φόρος υπεραξίας επιβάλλεται στη διαφορά μεταξύ τιμής αγοράς και τιμής πώλησης ενός ακινήτου, δηλαδή πρόκειται για το κέρδος που προκύπτει από την μεταβίβασή του.

Λόγου χάριν,

Σε περίπτωση που ένα ακίνητο αποκτηθεί με 120.000 ευρώ και στη συνέχεια το πουλήσουν 180.000 ευρώ, η υπεραξία των 60.000 ευρώ θα φορολογηθεί με συντελεστή 15%, έτσι η φορολογική επιβάρυνση που προκύπτει είναι τα 9.000 ευρώ.

Ο σκοπός των παραπάνω μέτρων είναι αποφευχθεί η επιβάρυνση των συναλλαγών σε μια περίοδο που οι τιμές των ακινήτων κινούνται ανοδικά και πολλοί είναι οι Έλληνες πολίτες που δεν μπορούν να βρουν σπίτι.

Τέλος, σημειώνεται πως και τα δύο μέτρα θα ενεργοποιηθούν το 2027.