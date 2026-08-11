Από σήμερα, Τρίτη 11 Αυγούστου 2026, μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις οι γονείς και κηδεμόνες σχετικά με τα προσωρινά αποτελέσματα των voucher για τους παιδικούς σταθμούς μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ για τη σχολική περίοδο 2026-2027.

Οι Προσωρινοί Πίνακες Αποτελεσμάτων δημοσιεύτηκαν χθες, Δευτέρα 10 Αυγούστου, από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ).

Όσοι είχαν καταθέσει αίτηση, έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για την πορεία και το αποτέλεσμα της αίτησής τους μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΕΕΤΑΑ, στη διεύθυνση aitisi26.eetaa.gr, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet. Οι πίνακες έχουν οργανωθεί ανά Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα και αφορούν τόσο τις πλήρεις, όσο και τις ελλιπείς αιτήσεις.

Μέχρι πότε μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις

Η διαδικασία των ενστάσεων άνοιξε σήμερα, Τρίτη 11 Αυγούστου, και θα παραμείνει διαθέσιμη έως και την Πέμπτη 13 Αυγούστου 2026. Η προθεσμία είναι ιδιαίτερα σύντομη, επομένως οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προχωρήσουν εγκαίρως στις απαραίτητες ενέργειες.

Η υποβολή της ένστασης πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της ειδικής εφαρμογής «Ηλεκτρονική Υποβολή Ενστάσεων» της ΕΕΤΑΑ. Δεν προβλέπεται η υποβολή ενστάσεων με έντυπη αίτηση ή με φυσική παρουσία.

Τι χρειάζεται για την υποβολή ένστασης

Προκειμένου μια ένσταση να θεωρηθεί έγκυρη, θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις:

Να αναγράφεται με σαφήνεια ο λόγος για τον οποίο υποβάλλεται.

Να επισυνάπτονται, όπου απαιτείται, τα απαραίτητα πρόσθετα δικαιολογητικά. Τα αρχεία θα πρέπει να υποβληθούν σε ένα ενιαίο PDF, μεγέθους έως 5 MB.

Η υποβολή να γίνει μέσα στην προβλεπόμενη τριήμερη προθεσμία, καθώς δεν προβλέπεται παράτασή της.

Δικαίωμα ένστασης έχουν όλοι οι αιτούντες και οι αιτούσες, ακόμη και στην περίπτωση που η αίτησή τους δεν έχει οριστικοποιηθεί.

Ποια στοιχεία πρέπει να ελέγξουν οι γονείς

Πριν προχωρήσουν σε ένσταση, οι γονείς και κηδεμόνες, καλό είναι να εξετάσουν προσεκτικά τα στοιχεία που εμφανίζονται στους πίνακες αποτελεσμάτων. Ειδικότερα, θα πρέπει να διαπιστώσουν:

Αν η αίτησή τους έχει καταχωριστεί ως πλήρης ή ελλιπής.

Αν το οικογενειακό εισόδημα έχει υπολογιστεί και καταγραφεί σωστά.

Αν έχουν αποτυπωθεί ορθά στοιχεία σχετικά με την ανεργία, την αναπηρία, την πολυτεκνία και τον αριθμό των εξαρτώμενων μελών.

Αν η μοριοδότηση της αίτησης έχει πραγματοποιηθεί χωρίς λάθη.

Αν έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα δικαιολογητικά που είχαν υποβληθεί ηλεκτρονικά κατά την αρχική αίτηση.

Τι αλλάζει για τις πολύτεκνες οικογένειες

Σημαντική διαφοροποίηση για τη φετινή διαδικασία αφορά τις πολύτεκνες οικογένειες που έχουν τέσσερα ή περισσότερα παιδιά. Για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία για τους παιδικούς σταθμούς, οι αιτήσεις τους εξετάζονται πλέον χωρίς να εφαρμόζονται εισοδηματικά κριτήρια.