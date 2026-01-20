Η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε ότι η προθεσμία για την υποβολή ΑΠΔ κοινών επιχειρήσεων του e-ΕΦΚΑ για τις μισθολογικές περιόδους Νοεμβρίου 2025 και Δεκεμβρίου 2025, παρατείνεται μέχρι και την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026.

Έως την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026 παρατείνεται και η προθεσμία υποβολής ΑΠΔ κοινών επιχειρήσεων του e-ΕΦΚΑ από το Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ κ.λπ., για την ασφάλιση εργαζομένων τους με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ.-Ι.Δ.Ο.Χ.) προηγούμενων μισθολογικών περιόδων, οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται υποχρεωτικά με τη χρήση της νέας γραμμογράφησης της ΑΠΔ κοινών επιχειρήσεων (σχετικό το με αρ. πρωτ. 2120927/16.12.2025 Γενικό Έγγραφο του e-ΕΦΚΑ).

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η παράταση κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία προσαρμογής των μηχανογραφικών συστημάτων των εργοδοτών, βάσει των αλλαγών που επήλθαν στο πλαίσιο της αναβάθμισης της ΑΠΔ κοινών επιχειρήσεων του e-ΕΦΚΑ.

Η παρούσα παράταση δεν αφορά την προθεσμία καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών.

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ