Έως το τέλος του 2026 παρατείνεται η πρωτοβουλία για τις μειώσεις τιμών στο ράφι, μετά από συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου, του Προέδρου του ΣΕΒ, Σπύρου Θεοδωρόπουλου, και του Προέδρου του ΣΕΒΤ, Ιωάννη Γιώτη.

Τις επόμενες ημέρες η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή αναμένεται να ανακοινώσει τη νέα αναλυτική λίστα των προϊόντων που συμμετέχουν,καθώς και τα ακριβή ποσοστά των μειώσεων.

Παράλληλα, στην τελική ευθεία βρίσκεται η διαμόρφωση του εορταστικού πακέτου για τα Χριστούγεννα, το οποίο θα περιλαμβάνει μειώσεις τιμών έως και 25% σε βασικούς κωδικούς τροφίμων.

Υπενθυμίζεται ότι:

Κατά το πρώτο δίμηνο της πρωτοβουλίας (Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2026) συμμετείχαν περίπου 1.400 κωδικοί προϊόντων .

Από τον νέο κύκλο εξαιρούνται τα σχολικά είδη, τα οποία δεν θα περιλαμβάνονται στη νέα λίστα.

Ετοιμάζεται εορταστικό πακέτο με μειώσεις έως 25%

Παράλληλα, η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή ολοκληρώνει την προετοιμασία του ειδικού εορταστικού πακέτου για τα Χριστούγεννα, με στόχο να εξασφαλιστεί η παρουσία βασικών τροφίμων για κάθε εορταστικό τραπέζι σε προσιτές τιμές.

Όπως έχει προαναγγείλει ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, σε πρόσφατη τηλεοπτική του συνέντευξη, το εορταστικό πακέτο θα περιλαμβάνει κωδικούς τροφίμων με μειώσεις τιμών που θα φθάνουν έως και το 25%.

Υποχώρηση του πληθωρισμού τροφίμων στην Ελλάδα

Η παράταση των μέτρων και ο σχεδιασμός των νέων πρωτοβουλιών εκτυλίσσονται σε ένα περιβάλλον σταθεροποίησης των τιμών στα είδη διατροφής.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat: