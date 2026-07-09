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Σε τροχιά παράτασης εισέρχεται η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, καθώς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και η ΑΑΔΕ αναμένεται να ικανοποιήσουν το καθολικό αίτημα της αγοράς.
Η καταληκτική ημερομηνία της 15ης Ιουλίου θα μετατεθεί τουλάχιστον μέχρι τις 22 Ιουλίου, προκειμένου να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι που δεν έχουν καταβάλλει ακόμη τις φορολογικές τους δηλώσεις.
Ο τεράστιος όγκος εργασίας που καλούνται να διαχειριστούν οι φοροτεχνικοί, σε συνδυασμό με σοβαρές δυσλειτουργίες των κρατικών ψηφιακών πλατφορμών, καθιστά αδύνατη την ολοκλήρωση της διαδικασίας εντός του αρχικού χρονοδιαγράμματος.
Από τις 15 στις 22 Ιουλίου: Στον «αέρα» 900.000 φορολογικές δηλώσεις
Μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί περίπου 6 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις (6,1 εκατ. σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία), καλύπτοντας το 87% του συνολικού εκτιμώμενου όγκου των 6,9 εκατομμυρίων. Αυτό σημαίνει ότι μέσα σε μόλις έξι ημέρες απομένουν να κατατεθούν ακόμη 900.000 δηλώσεις, γεγονός που δημιουργεί συνθήκες ασφυξίας στα λογιστικά γραφεία.
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΠΟΦΕΕ) και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών εξαπολύουν βολές κατά του κρατικού μηχανισμού, τονίζοντας:
«Για ακόμα μια χρονιά, παρά τα λόγια, το κράτος αποδείχτηκε μη επιτελικό σχετικά με τις εργασιακές συνθήκες ενός ολόκληρου κλάδου. Η εργασία της ολοκλήρωσης των δηλώσεων στην ώρα τους δεν είναι μοιραίο κάθε χρόνο να μη συμβαίνει και ανάμεσα στα άλλα ζητήματα να δημιουργεί προβλήματα και στην τόσο αναγκαία άδεια διακοπών των συναδέλφων»
Τα 3 μεγάλα «αγκάθια» που μπλοκάρουν τους λογιστές
Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) εστιάζει σε τρία συγκεκριμένα προβλήματα που ναρκοθετούν τη διαδικασία:
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Καθυστερήσεις στο myDATA: Οι τακτοποιητικές λογιστικές εγγραφές (απογραφές, αποσβέσεις κ.λπ.) απαιτούν από 24 έως 48 ώρες για να εμφανιστούν στην πλατφόρμα και να ενημερώσουν το έντυπο Ε3.
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Εκκρεμότητα Claw Back και Rebate 2025: Τα σχετικά σημειώματα δεν έχουν εκδοθεί, με αποτέλεσμα κλινικές, γιατροί και φαρμακεία να αδυνατούν να οριστικοποιήσουν τα αποτελέσματα της χρήσης.
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Μπλακάουτ στον e-ΕΦΚΑ: Λόγω εργασιών αναβάθμισης, υπάρχει αδυναμία πρόσβασης για την ανάκτηση των βεβαιώσεων καταβολής ασφαλιστικών εισφορών του 2025.
Η «ακτινογραφία» των εκκαθαριστικών: Ποιοι πληρώνουν και ποιοι παίρνουν επιστροφή
Τα στατιστικά στοιχεία της ΑΑΔΕ αποτυπώνουν με ακρίβεια το φορολογικό βάρος των πολιτών για το τρέχον έτος:
Συμψηφισμοί και επιστροφές-εξπρές σε μία εβδομάδα
Η ΑΑΔΕ έχει ήδη προχωρήσει σε επιστροφές και συμψηφισμούς ύψους 484,9 εκατ. ευρώ για 2.099.596 δηλώσεις.
Το 61,14% αφορά άμεση επιστροφή χρημάτων, το 28,05% κεντρικούς συμψηφισμούς, ενώ μόλις το 1,62% των υποθέσεων οδηγήθηκε στις κατά τόπους Εφορίες για περαιτέρω έλεγχο.
Όσοι φορολογούμενοι δεν έχουν οφειλές σε Εφορία και ΕΦΚΑ, βλέπουν τα χρήματα της επιστροφής στον λογαριασμό τους μέσα σε μία εβδομάδα από την υποβολή, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν δηλώσει έγκαιρα το IBAN τους στο myAADE. Για τους υπόλοιπους, οι συμψηφισμοί με τρέχουσες οφειλές γίνονται κεντρικά ανά εβδομάδα.
Ευκαιρία για διορθώσεις μέσω τροποποιητικών δηλώσεων
Η παράταση θα συμπαρασύρει και τις τροποποιητικές δηλώσεις, δίνοντας τη δυνατότητα στους φορολογούμενους να διορθώσουν λάθη ή παραλείψεις χωρίς την επιβολή προστίμων. Με την είσοδο στην πλατφόρμα, όλα τα αρχικά στοιχεία των εντύπων (Ε1, Ε2, Ε3) μεταφέρονται αυτόματα και ο χρήστης τροποποιεί μόνο τους κωδικούς που επιθυμεί.
Η διαδικασία αυτή είναι κρίσιμη, καθώς επιτρέπει τη συμπλήρωση κωδικών όπως οι 787-788 (ανάλωση κεφαλαίου παλαιότερων ετών), μέσω των οποίων οι φορολογούμενοι μπορούν να καλύψουν τεκμήρια και να μειώσουν σημαντικά τη φορολογική τους επιβάρυνση.