Άνοδο κατέγραψε το πετρέλαιο τύπου Brent την Κυριακή 1/3, με την τιμή του να εκτινάσσεται κατά 10% και να αγγίζει τα 80 δολάρια το βαρέλι στις εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές, καθώς οι αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις στο Ιράν πυροδότησαν τη νέα πολεμική ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή.

Όπως μεταδίδει το Reuters, παράγοντες της αγοράς ενέργειας, κάνουν λόγο για άμεση και νευρική αντίδραση των traders στις εξελίξεις.

Ήδη αρκετοί αναλυτές προειδοποιούν ότι, αν η κρίση κλιμακωθεί, οι τιμές δεν αποκλείεται να σκαρφαλώσουν έως και τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Υπενθυμίζεται ότι το διεθνές benchmark είχε κλείσει την Παρασκευή 27/2, στα 73 δολάρια – το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο, εν μέσω φόβων για επικείμενα πλήγματα.

Oil jumps 10% on Iran conflict and could spike to $100 a barrel, analysts say https://t.co/Mbn39HzkPO https://t.co/Mbn39HzkPO — Reuters (@Reuters) March 1, 2026

Πετρέλαιο και Στενά του Ορμούζ

Στο επίκεντρο της ανησυχίας βρίσκεται η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας σε κομβικά περάσματα.

Ο Άτζεϊ Παρμάρ, επικεφαλής ενέργειας και διύλισης στην ICIS, εξηγεί: «Οι στρατιωτικές επιθέσεις από μόνες τους στηρίζουν τις τιμές, όμως το κρίσιμο ζήτημα είναι το ενδεχόμενο κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ».

Περισσότερο από το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ, γεγονός που τα καθιστά στρατηγικής σημασίας για την παγκόσμια οικονομία. Μετά τις προειδοποιήσεις της Τεχεράνης προς τη διεθνή ναυτιλία, αρκετοί πλοιοκτήτες δεξαμενόπλοιων, μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες και εμπορικοί οίκοι φέρονται να «παγώνουν» αποστολές αργού, καυσίμων και υγροποιημένου φυσικού αερίου μέσω της περιοχής. Ο Παρμάρ εκτιμά ότι, σε περίπτωση παρατεταμένης διακοπής, «οι τιμές θα μπορούσαν να ανοίξουν πολύ κοντά στα 100 δολάρια και ενδεχομένως να τα ξεπεράσουν».

Εκτιμήσεις και σενάρια από τον OPEC

Σε μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης της πίεσης, η συμμαχία παραγωγών OPEC+ συμφώνησε την Κυριακή 1/, σε αύξηση της παραγωγής κατά 206 χιλιάδες βαρέλια ημερησίως από τον Απρίλιο. Μια κίνηση που αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 0,2% της παγκόσμιας ζήτησης και θεωρείται μάλλον περιορισμένη.

Η Χελίμα Κροφτ της RBC υπογράμμισε ότι ηγέτες της Μέσης Ανατολής είχαν προειδοποιήσει την Ουάσιγκτον πως ένας πόλεμος με το Ιράν θα εκτόξευε τις τιμές άνω των 100 δολαρίων το βαρέλι. Από την άλλη, αναλυτές της Rabobank εμφανίζονται πιο συγκρατημένοι, «βλέποντας» διατήρηση των τιμών σε λίγο πάνω από τα 90 δολάρια σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα.

Ο Χόρχε Λεόν από τη Rystad Energy εκτιμά ότι πλήρες κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ θα μπορούσε να αφαιρέσει 8 έως 10 εκατ. βαρέλια ημερησίως από την παγκόσμια προσφορά, ακόμη και αν αξιοποιηθούν εναλλακτικές διαδρομές όπως ο αγωγός East-West της Σαουδικής Αραβίας ή ο αγωγός του Άμπου Ντάμπι.

Κατά τη Rystad, το Brent θα μπορούσε να ενισχυθεί κατά περίπου 20 δολάρια, φτάνοντας τα 92 δολάρια με το άνοιγμα της αγοράς.

Η αναταραχή έχει ήδη κινητοποιήσει κυβερνήσεις και διυλιστήρια στην Ασία, που επανεξετάζουν τα αποθέματά τους και εναλλακτικές οδούς εφοδιασμού.

Σύμφωνα με αναλυτές της Kpler, η Ινδία ενδέχεται να αυξήσει τις αγορές ρωσικού πετρελαίου, ώστε να καλύψει ενδεχόμενα κενά από τη Μέση Ανατολή.