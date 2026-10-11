Πακέτο μέτρων ανάσχεσης του ενεργειακού κόστους για τα νοικοκυριά ετοιμάζεται να ανακοινώσει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου η κυβέρνηση, εστιάζοντας στη συνδυαστική επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην αντλία και στη γενναία αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά περίπου 20%.

Παράλληλα, όπως γνωστοποίησε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, ο Πρωθυπουργός θα διεκδικήσει στη Σύνοδο Κορυφής της Πέμπτης (15/10) τη δυνατότητα αξιοποίησης πόρων από τη ρήτρα διαφυγής, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν πρόσθετα μέτρα στήριξης ενόψει του χειμώνα.

Στόχος η τιμή κάτω από τα 1,70 ευρώ το λίτρο στην αντλία

Κεντρικός στόχος των ανακοινώσεων της Τετάρτης είναι η συγκράτηση της τελικής τιμής διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης σε επίπεδα χαμηλότερα από εκείνα με τα οποία έκλεισε η προηγούμενη χειμερινή περίοδος.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των αρμόδιων φορέων, εάν η διάθεση του πετρελαίου ξεκινήσει με τα σημερινά διεθνή δεδομένα, η τιμή του στην αγορά θα ξεπερνούσε τα 1,90 με 1,95 ευρώ το λίτρο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, για να αποτραπεί η επιβάρυνση των καταναλωτών:

Σχεδιάζεται συνδυασμένη επιδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό και τα διυλιστήρια , η οποία θα φτάνει ή και θα υπερβαίνει τα 30 λεπτά ανά λίτρο .

Επιδιώκεται η τελική τιμή στην αντλία να υποχωρήσει κάτω από τα 1,70 ευρώ το λίτρο .

Εξετάζεται παράλληλα η παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου.

Αύξηση 20% στο επίδομα θέρμανσης για 1,17 εκατομμύρια δικαιούχους

Ο δεύτερος βασικός πυλώνας του σχεδίου αφορά την ενίσχυση των νοικοκυριών μέσω του επιδόματος θέρμανσης.

Όπως επιβεβαίωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, η αύξηση της οικονομικής ενίσχυσης σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά αναμένεται να αγγίξει το 20%.

«Θα υπάρχει μια σημαντική αύξηση σε σχέση με πέρυσι της επιδότησης για τους 1.170.000 συμπολίτες μας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Παπασταύρου, υπογραμμίζοντας ότι η στήριξη παρέχεται εντός των αυστηρών δημοσιονομικών ορίων της χώρας.

Η κρίσιμη μάχη στη Σύνοδο Κορυφής για τη ρήτρα διαφυγής

Παράλληλα με τα άμεσα μέτρα της Τετάρτης, η ελληνική πλευρά δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη Σύνοδο Κορυφής της Πέμπτης.

Ο Πρωθυπουργός θα διεκδικήσει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία μέσω της αξιοποίησης της εθνικής ρήτρας διαφυγής. Ειδικότερα, η ελληνική κυβέρνηση ζητά να λάβει την έγκριση ώστε μέρος του 1 δισ. ευρώ που προορίζεται για ενεργειακές επενδύσεις έως το 2028, να μπορέσει να κατευθυνθεί προσωρινά σε άμεσα μέτρα στήριξης των καταναλωτών για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο.

Ο Σταύρος Παπασταύρου εμφανίστηκε αισιόδοξος για την έκβαση των ευρωπαϊκών διαβουλεύσεων, επισημαίνοντας ότι το εύρος των επιπλέον παρεμβάσεων που θα μπορέσει να υιοθετήσει η Αθήνα θα εξαρτηθεί άμεσα από τα περιθώρια που θα δοθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο.