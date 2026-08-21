Η κυβέρνηση εξετάζει την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο στο ντίζελ κίνησης στην αντλία και μετά την 31η Αυγούστου που λήγει η τρέχουσα υπουργική απόφαση.

Το οικονομικό επιτελείο της χώρας θα λάβει τις τελικές αποφάσεις την ερχόμενη εβδομάδα, καθώς η κρίση στη μέση Ανατολή συνεχίζεται και προκαλεί σύγχυση στις διεθνείς αγορές.

Μπροστά στο νέο κύμα ακρίβειας που απειλεί το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης των μέτρων επιδότησης, τονίζοντας πως η παρατεταμένη αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές διατηρεί σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα τις τιμές του πετρελαίου, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η κυβέρνηση εξετάζει σοβαρά τη συνέχιση των παρεμβάσεων για να αποτραπούν περαιτέρω επιβαρύνσεις στην αγορά.

Σημειώνεται πως η μέση τιμή του ντίζελ έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο και δεν φαίνεται να «κατεβαίνει». Ειδικότερα, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων, η μέση τιμή του ντίζελ μέχρι χθες, Πέμπτη 20 Αυγούστου, ανερχόταν στα 2, 012 ευρώ το λίτρο.

Έπεσε λίγο η τιμή του από τις 17 Αυγούστου που είχε φτάσει 2,3 λεπτά ανά λίτρο. Παράλληλα, το Brent έχει ξεπεράσει τα 94 δολάρια το βαρέλι με τις επιπτώσεις είναι αισθητές στη χώρα μας.

Τέλος η συμφωνία κυβέρνησης – διυλιστηρίων

Η συμφωνία κυβέρνησης – διυλιστηρίων λήγει επίσης τέλος Αυγούστου, η οποία προέβλεπε παροχή εκπτώσεων, 5 λεπτά στο ντίζελ, 6,2 λεπτά στην αντλία με το ΦΠΑ και 10 λεπτά στην αμόλυβδη.

Ο συνδυασμός των δύο επιδοτήσεων είχε καταφέρει να δώσει μια ανάσα στους καταναλωτές. Ωστόσο, άγνωστο παραμένει αν πέρα από την επιδότηση στο ντίζελ κίνησης, θα συνεχιστεί και η επιδότηση από την πλευρά των διυλιστηρίων.

Η ανησυχία για το ντίζελ κίνησης

Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης ανησυχεί για το ντίζελ κίνησης, καθώς λειτουργεί ως κύριος καταλύτης της ανόδου του πληθωρισμού.

Αυτό συμβαίνει, γιατί το πετρέλαιο είναι το βασικό καύσιμο για την μεταφορά αγαθών, τη λειτουργία της βιομηχανίας και την παραγωγή του αγροτικού τομέα. Κάθε ανατίμηση του επηρεάζει όλη την εφοδιαστική αλυσίδα.

Αν το πετρέλαιο παρουσιάσει περαιτέρω αύξηση, αυτομάτως αυξάνεται και ο κόστος μεταφοράς όλων των προϊόντων στα ράφια του σούπερ – μάρκετ, γεγονός που προκαλεί ανησυχία τόσο στην κυβέρνηση, όσο και στους καταναλωτές.

Οι τιμές στα καύσιμα τώρα