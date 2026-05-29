Με αισθητή υποχώρηση και έντονη αποσυμπίεση ολοκληρώθηκε η χρηματιστηριακή εβδομάδα για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου.

Οι επενδυτές φέρεται πως εμφανίζονται αισιόδοξοι για την επίτευξη μιας συμβιβαστικής λύσης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν ώστε να συμφωνηθεί μια κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή.

Πιο συγκεκριμένα το Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας, παράδοσης Ιουλίου, υποχώρησε κατά 1,77%, στα 92,05 δολάρια το βαρέλι.

Από τις αρχές της εβδομάδας η τιμή του Μπρεντ έπεσε κατά 11%.

Το αμερικανικό αργό WTI παράδοσης Ιουλίου έπεσε στα 87,36 δολάρια το βαρέλι, τιμή μειωμένη κατά 1,73%.