Σε τροχιά έντονης αστάθειας επανέρχεται η αγορά πετρελαίου, με τις τιμές να καταγράφουν τα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή επαναφέρουν το σενάριο μιας ευρύτερης σύγκρουσης με απρόβλεπτες οικονομικές συνέπειες.

Το αργό πετρέλαιο βρέθηκε να ξεπερνά τα 125 δολάρια το βαρέλι, επίπεδα που είχαν να εμφανιστούν από την περίοδο μετά την Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, πριν υποχωρήσει ελαφρώς.

Η έντονη μεταβλητότητα δεν αποδίδεται μόνο στις γεωπολιτικές εξελίξεις, αλλά και σε τεχνικούς παράγοντες της αγοράς, όπως η λήξη μελλοντικών συμβολαίων (futures) σύμφωνα με αναλύσεις διεθνών μέσων όπως το BBC.

Ωστόσο, ο βασικός καταλύτης είναι σαφώς πολιτικός. Πληροφορίες που μετέδωσε το Axios κάνουν λόγο για προετοιμασία στρατιωτικών επιλογών από την Ουάσινγκτον, με στόχο κρίσιμες ιρανικές υποδομές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει ενημερωθεί για σενάρια «στοχευμένων και ταχύτατων πληγμάτων», τα οποία θα μπορούσαν να ανατρέψουν το ήδη εύθραυστο status quo.

Η συζήτηση περί στρατιωτικής κλιμάκωσης έρχεται σε μια στιγμή όπου οι διπλωματικές προσπάθειες δείχνουν να βαλτώνουν.

Το Ιράν φέρεται να έχει καταθέσει προτάσεις αποκλιμάκωσης, οι οποίες όμως δεν έγιναν αποδεκτές από την αμερικανική πλευρά. Αντίθετα, η Ουάσινγκτον εμφανίζεται αποφασισμένη να διατηρήσει την πίεση, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών μέτρων που αγγίζουν τα όρια ναυτικού αποκλεισμού.

Η Τεχεράνη, από την πλευρά της, προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε περαιτέρω κίνηση θα προκαλέσει αντίποινα, εντείνοντας το κλίμα αβεβαιότητας στις αγορές ενέργειας. Η πιθανότητα διαταραχής της προσφοράς από μια περιοχή που παράγει περίπου το ένα τρίτο του παγκόσμιου πετρελαίου είναι αρκετή για να ενεργοποιήσει αντανακλαστικά πανικού στην αγορά.

Παράλληλα, τα τελευταία δεδομένα από τις ΗΠΑ δείχνουν σημαντική μείωση αποθεμάτων, ενώ οι εξαγωγές αργού κινούνται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, ξεπερνώντας τα 6 εκατ. βαρέλια ημερησίως. Αυτό σημαίνει ότι η παγκόσμια αγορά εισέρχεται σε φάση στενότητας προσφοράς, την ώρα που η ζήτηση παραμένει ανθεκτική.

Οι διεθνείς αναλυτές προειδοποιούν ότι το σημερινό ράλι μπορεί να είναι μόνο η αρχή. Σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης, δεν αποκλείεται νέα εκτίναξη τιμών, με άμεσες συνέπειες στον πληθωρισμό, το κόστος μεταφορών και την αγροτική παραγωγή. Ήδη, οι αεροπορικές εταιρείες, η βιομηχανία λιπασμάτων και ο κλάδος των logistics βρίσκονται σε κατάσταση επιφυλακής.

Σε αυτό το περιβάλλον, η αισιοδοξία του Αμερικανού προέδρου ότι οι τιμές θα υποχωρήσουν μετά το τέλος της κρίσης μοιάζει περισσότερο με καθησυχαστική πολιτική δήλωση παρά με πρόβλεψη αγοράς. Για την ώρα, οι αγορές «τιμολογούν» το ρίσκο ενός νέου σοκ, θυμίζοντας ότι η ενέργεια παραμένει το πιο ευαίσθητο γεωπολιτικό αγαθό της παγκόσμιας οικονομίας.