Στα 20 λεπτά ανά λίτρο διαμορφώνεται η κρατική επιδότηση για το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως ανακοίνωσαν ο υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς.

Η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινά αύριο, 15 Οκτωβρίου, με την τιμή να υπολογίζεται περίπου στα 1,55 ευρώ το λίτρο.

Παράλληλα, ανακοινώθηκαν πρόσθετα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα. Συγκεκριμένα, προβλέπεται επιδότηση 15 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης (diesel) και 10 λεπτών ανά λίτρο στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, με την εφαρμογή των συγκεκριμένων παρεμβάσεων να ξεκινά από τις 17 Οκτωβρίου.

Χωρίς αίτηση και χωρίς εισοδηματικά κριτήρια

Όπως διευκρινίστηκε, η επιδότηση θα περνά απευθείας στην τιμή της αντλίας, χωρίς να απαιτείται κάποια αίτηση από τους καταναλωτές.

Παράλληλα, δεν θα ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια, γεγονός που σημαίνει ότι το μέτρο θα εφαρμόζεται οριζόντια σε όσους αγοράζουν τα συγκεκριμένα καύσιμα.

Αυξάνεται κατά 30% το επίδομα θέρμανσης

Τα νέα μέτρα έρχονται να συμπληρώσουν τις ανακοινώσεις που έγιναν χθες από τον υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη.

Στον πυρήνα του πακέτου βρίσκεται η αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης, με στόχο την ενίσχυση των νοικοκυριών ενόψει της χειμερινής περιόδου.

Παράλληλα, η απευθείας επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην αντλία επιχειρεί να περιορίσει άμεσα το κόστος για τους καταναλωτές από την πρώτη ημέρα διάθεσής του στην αγορά.

Με βάση τις ανακοινώσεις, η έναρξη της περιόδου διάθεσης στις 15 Οκτωβρίου βρίσκει το πετρέλαιο θέρμανσης κοντά στα 1,55 ευρώ το λίτρο, ενώ δύο ημέρες αργότερα θα ενεργοποιηθούν και οι μειώσεις σε diesel και αμόλυβδη.