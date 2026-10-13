Στην ανακοίνωση ενός σημαντικού πακέτου διπλής στήριξης για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους ενόψει του χειμώνα προέβη ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Το πλέγμα των μέτρων περιλαμβάνει αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, καθώς και απευθείας επιδότηση στην αντλία για τη μείωση της τελικής τιμής του πετρελαίου θέρμανσης.

Οι λεπτομέρειες των μέτρων εξειδικεύονται αύριο από τους αρμόδιους υπουργούς.

Διπλή παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης για τα νοικοκυριά

Τον κεντρικό σχεδιασμό της κυβέρνησης για την ελάφρυση των οικογενειακών προϋπολογισμών απέναντι στις πιέσεις της διεθνούς ενεργειακής κρίσης παρουσίασε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η παρέμβαση κινείται σε δύο βασικούς άξονες:

Αύξηση στο επίδομα θέρμανσης: Η οικονομική ενίσχυση προς τους δικαιούχους ενισχύεται κατά 30% σε σχέση με πέρυσι , μέτρο που αφορά εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά σε ολόκληρη τη χώρα.

Απευθείας επιδότηση στην αντλία: Ενεργοποιείται μηχανισμός άμεσης επιδότησης στην τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, με στόχο τη μείωση του κόστους κατά την προμήθεια.

«Δεν θα αφήσουμε τους πολίτες να σηκώσουν μόνοι το βάρος»

Στις δηλώσεις του, ο κ. Πιερρακάκης στάθηκε στη διεθνή διάσταση της ενεργειακής δοκιμασίας, τονίζοντας την ετοιμότητα της πολιτείας να παρέχει συνεχή στήριξη:

«Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία, με την ενεργειακή κρίση να δοκιμάζει τις αντοχές των νοικοκυριών σε ολόκληρο τον κόσμο, προτεραιότητά μας είναι να περιορίσουμε την πίεση στις οικογένειες. Γι’ αυτό προχωρούμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης με απευθείας επιδότηση στην αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρυσι. Μέτρο το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια».

Παράλληλα συμπλήρωσε:

«Δεν μπορούμε να σταματήσουμε μια διεθνή ενεργειακή κρίση. Μπορούμε όμως να μην αφήσουμε τους πολίτες να σηκώσουν μόνοι τους το βάρος της και θα είμαστε δίπλα τους για όσο χρειαστεί».

Αύριο οι εξειδικεύσεις από το οικονομικό και ενεργειακό επιτελείο

Σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το συνολικό πλαίσιο των αποφάσεων, το ύψος της επιδότησης ανά λίτρο, τα εισοδηματικά κριτήρια και οι ημερομηνίες καταβολής πρόκειται να εξειδικευτούν αύριο Τετάρτη 14 Οκτωβρίου.

Την παρουσίαση των τεχνικών λεπτομερειών θα πραγματοποιήσουν από κοινού ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, και ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς.