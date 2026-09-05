Με αρνητικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν με επιφυλακτικότητα στα τελευταία οικονομικά δεδομένα.

Τα νεότερα στοιχεία για την αγορά εργασίας και τα επίπεδα απασχόλησης στις Ηνωμένες Πολιτείες αποδείχθηκαν ισχυρότερα των εκτιμήσεων, τροφοδοτώντας εκ νέου τα σενάρια για μια πιο αυστηρή νομισματική πολιτική.

Αυτή η εξέλιξη ενίσχυσε τις προσδοκίες των αναλυτών ότι η αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed) ενδέχεται να προχωρήσει σε νέα αύξηση των επιτοκίων της προκειμένου να συγκρατήσει τις πληθωριστικές πιέσεις.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 271,86 μονάδων (-0,51%), στις 53.414,25 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 77,07 μονάδων (-0,29%), στις 26.506,99 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 29,11 μονάδων (-0,38%), στις 7.718,60 μονάδες.