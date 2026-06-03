Σε πλήρες αδιέξοδο φαίνεται πως οδηγούνται οι ειρηνευτικές συνομιλίες στη Μέση Ανατολή μετά από ένα νέο κύκλο εχθροπραξιών στον Κόλπο, γεγονός που προκάλεσε άμεση εκτίναξη στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου.

Η ιρανική πυραυλική επίθεση που έπληξε το αεροδρόμιο του Κουβέιτ, σε συνδυασμό με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ κοντά στα Στενά του Ορμούζ, επανέφεραν τον εφιάλτη των ακριβών καυσίμων.

Την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026, οι τιμές κατέγραψαν άνοδο άνω του 1%, με το πετρέλαιο τύπου Brent να ξεπερνά τα 97 δολάρια ανά βαρέλι, σημειώνοντας την τρίτη συνεχόμενη ανοδική του περίοδο.

Η εξέλιξη αυτή επιτείνει την ανησυχία των καταναλωτών, καθώς η εικόνα στα ελληνικά πρατήρια καυσίμων παραμένει εξαιρετικά επιβαρυμένη.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, η μέση τιμή της απλής βενζίνης 95 οκτανίων διατηρείται πάνω από το φράγμα των 2 ευρώ το λίτρο, κυμαινόμενη μεταξύ 2 και 2,10 ευρώ στα μεγάλα αστικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Ακόμη πιο δύσκολη είναι η κατάσταση στις νησιωτικές περιοχές, με τις Κυκλάδες να καταγράφουν τις υψηλότερες τιμές, αγγίζοντας τα 2,28 ευρώ ανά λίτρο.

Το κύριο ζητούμενο για την παγκόσμια αγορά παραμένει η διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και η επιστροφή στην εμπορική κανονικότητα, διαδικασίες όμως που απαιτούν χρόνο και σταθερό αίσθημα ασφάλειας.

Οι έμποροι πετρελαίου τηρούν στάση αναμονής, παρακολουθώντας αν οι ΗΠΑ και το Ιράν θα καταφέρουν να διατηρήσουν την ειρήνη το επόμενο διάστημα. Αναλυτές της JPMorgan, οι οποίοι τοποθετούν χρονικά το άνοιγμα των στενών εντός του Ιουνίου, προβλέπουν ότι το Brent θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στα 97 δολάρια το βαρέλι για το υπόλοιπο του έτους.

Την ίδια στιγμή, οι αγορές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης δείχνουν ότι η επιστροφή των τιμών στα προπολεμικά επίπεδα (κοντά στα 60 δολάρια το βαρέλι) δεν αναμένεται πριν από το 2032, καθιστώντας σαφές ότι η αποκλιμάκωση θα εξαρτηθεί αποκλειστικά από τη διάρκεια της σταθερότητας και την επανεκκίνηση της παραγωγής.