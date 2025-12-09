Στο 2,4% έκλεισε ο πληθωρισμός τον Νοέμβριο, παρουσιάζοντας άνοδο σε σύγκριση με τον Οκτώβριο. Ο δείκτης των τροφίμων κινήθηκε ανοδικά κατά 2,7%, ενώ ο δείκτης της στέγασης κατέγραψε ετήσια αύξηση της τάξης του 3,7%.

Στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που κατέγραψαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις, ξεχωρίζουν οι σοκολάτες με ανατίμηση 22,9%, ο καφές με άνοδο 20,7%, τα κρέατα με αύξηση 13% και τα φρούτα με 9%. Στον τομέα της στέγασης, τα ενοίκια εμφανίζονται αυξημένα κατά 8,6% σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2024.

Στον αντίποδα, πτωτική πορεία ακολούθησαν το ελαιόλαδο με μείωση 37,6%, το φυσικό αέριο με πτώση 12,4%, οι σάλτσες με υποχώρηση 6,4% και τα λαχανικά με μείωση 5,9% σε ετήσια βάση.

