Διευκρινίσεις σχετικά με το φορολογικό καθεστώς που διέπει τις μεταφορές χρημάτων μέσω του συστήματος IRIS και των τραπεζικών λογαριασμών παρέχει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ξεκαθαρίζοντας το τοπίο γύρω από τις καθημερινές συναλλαγές, τις δωρεές και τα οικογενειακά έξοδα.

Όπως επισημαίνει η ΑΑΔΕ, οι καθημερινές μεταφορές μικροποσών μεταξύ συγγενών και οικείων προσώπων για την κάλυψη τρεχουσών αναγκών (π.χ. ενοίκια, δίδακτρα, σούπερ μάρκετ ή το καθημερινό χαρτζιλίκι από γονείς και παππούδες σε παιδιά και εγγόνια) δεν αποτελούν αντικείμενο φορολογικού ενδιαφέροντος. Για τις περιπτώσεις αυτές δεν υφίσταται ειδικό χρηματικό όριο, πέραν του γενικού κανόνα του συστήματος IRIS που θέτει ανώτατο όριο 1.000 ευρώ ανά ημέρα.

Πότε χτυπάει «καμπανάκι» για έλεγχο

Φορολογικός κίνδυνος και ενδεχόμενο ελέγχου προκύπτουν στις εξής περιπτώσεις:

Εντοπισμός καταχρηστικού μοτίβου: Όταν παρατηρείται συστηματική συχνότητα μεταφορών με σταθερά ή μεγάλα ποσά μεταξύ των ίδιων προσώπων χωρίς προφανή δικαιολογία.

Ελεύθεροι επαγγελματίες: Η χρήση του IRIS για την είσπραξη αμοιβών από επαγγελματική δραστηριότητα είναι υποχρεωτική, τα ποσά θεωρούνται επιχειρηματικά έσοδα και φορολογούνται κανονικά.

Λανθασμένη αιτιολογία: Η αναγραφή όρων όπως «δωρεά» ή «δάνειο» στην περιγραφή της συναλλαγής, χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, μπορεί να ενεργοποιήσει αυτοτελή φορολόγηση που αγγίζει έως και το 40%.

Αφορολόγητα όρια και η σημασία της τραπεζικής οδού

Για τις χρηματικές δωρεές και γονικές παροχές μεταξύ συγγενών πρώτης κατηγορίας (γονείς, παιδιά, σύζυγοι, παππούδες, εγγόνια), ισχύει αφορολόγητο όριο έως 800.000 ευρώ. Απαραίτητη προϋπόθεση, ωστόσο, είναι η μεταφορά των χρημάτων να πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω του τραπεζικού συστήματος (συμπεριλαμβανομένου του IRIS) και να υποβάλλεται η σχετική δήλωση στην πλατφόρμα myPROPERTY.

Σε περίπτωση που χρηματική δωρεά γίνει εκτός τραπεζικού συστήματος (π.χ. με μετρητά «στο χέρι»), το αφορολόγητο χάνεται και επιβάλλεται φόρος 10% από το πρώτο ευρώ.

Η ΑΑΔΕ συνιστά στους φορολογούμενους να αναγράφουν πάντα τη σωστή και ακριβή αιτιολογία στις μεταφορές τους (π.χ. «έξοδα διαβίωσης», «ενοίκιο»), καθώς η σωστή περιγραφή τεκμηριώνει τον πραγματικό σκοπό της συναλλαγής και αποτρέπει άσκοπες επιβαρύνσεις.