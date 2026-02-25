Γράφει ο τοπογράφος μηχανικός και στατιστικολόγος Νίκος Καρδούλας

Ογδόντα πέντε (85) από τους 332 δήμους της χώρας χρεώνουν ετήσια στους λογαριασμούς ρεύματος για Δημοτικά Τέλη (ΔΤ), Δημοτικό Φόρο (ΔΤ) και Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) κατοικιών ποσό υψηλότερο ή εφάμιλλο του αντίστοιχου ΕΝΦΙΑ το 2026.

Σε δέκα (10) δήμους η μέση ετήσια χρέωσή τους είναι υψηλότερη από 10% έως 33% από το μέσο ΕΝΦΙΑ, σε δέκα επτά (17) δήμους η μέση ετήσια χρέωσή τους είναι υψηλότερη από 1% έως 9% από τον ΕΝΦΙΑ, σε έντεκα (11) δήμους ο ΕΝΦΙΑ είναι από 0,3% έως 5% υψηλότερος από την ετήσια χρέωση των δήμων, σε είκοσι έξι (26) δήμους ο ΕΝΦΙΑ είναι από 6% έως 9% υψηλότερος από την ετήσια χρέωση των δήμων και σε είκοσι ένα (21) δήμους ο ΕΝΦΙΑ είναι από 10% έως 15% υψηλότερος από την ετήσια χρέωση των δήμων.

Για να μην υπάρχουν κοινωνικές ανισότητες, προτείνεται να καθορισθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών στο σχέδιο του νέου «Κώδικα Αυτοδιοίκησης» όριο διακύμανσης του συντελεστή των ΔΤ από 0,5 €/τ.μ. έως 1,7 €/τ.μ., όπως καθορίζεται όριο διακύμανσης στο ίδιο σχέδιο για το νέο συντελεστή του Τέλους Τοπικής Ανάπτυξης (ΤΤΑ), που θα αντικαταστήσει το ΔΦ και το ΤΑΠ από το 2027.

Ανάλυση

Σε πρόσφατες δημοσιευμένες έρευνές μου (11/2/2026 και 15/2/2026) παρουσιάσθηκαν οι συντελεστές των δημοτικών τελών κατοικιών για τους 332 δήμους της χώρας σε πίνακες στα αστικά κέντρα τους, στους οποίους απεικονίζονταν και η μέση ετήσια επιβάρυνση ανά νοικοκυριό λόγω των δημοτικών τελών το 2026, καθώς και ο πληθυσμός, ή έκταση, ο αριθμός των νοικοκυριών και το μέσο εμβαδό των κατοικιών των δήμων, ανά Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ).

Αν παρατηρήσει κάποιος τις χρεώσεις των δήμων στους λογαριασμούς ρεύματος θα διαπιστώσει ότι οι δήμοι εκτός από τις χρεώσεις για τα ΔΤ, χρεώνουν και για το ΔΦ και το ΤΑΠ.

Ο ΔΦ επιβάλλεται σε όλους τους στεγασμένους ή μη χώρους που ηλεκτροδοτούνται, ο συντελεστής του αποφασίζεται από τα δημοτικά συμβούλια των δήμων και για τις κατοικίες το 2026 κυμαίνεται από 0,03 €/τ.μ έως 0,70 €/τ.μ. (τεράστιο χάσμα!) ανάμεσα στους 332 δήμους της χώρας.

Το ΤΑΠ είναι δημοτικός φόρος που επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες ακινήτων, υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα, την αντικειμενική αξία και την παλαιότητα του ακινήτου, θα πρέπει να κυμαίνεται από 0,025% έως 0,035%, αποφασίζεται από τα δημοτικά συμβούλια των δήμων και για το 2026 η πλειονότητα των δήμων έχει επιλέξει τον υψηλότερο συντελεστή (0,035%).

Στον πίνακα που ακολουθεί απεικονίζονται η συνολική μέση ετήσια χρέωση των δήμων στα νοικοκυριά για ΔΤ, ΔΦ και ΤΑΠ το 2026, ο μέσος ΕΝΦΙΑ των νοικοκυριών ανά δήμο το 2026, η αναλογία των μέσων ετήσιων χρεώσεων των δήμων προς το μέσο ΕΝΦΙΑ, η διαφορά σε ευρώ των μέσων ετήσιων χρεώσεων των δήμων από το μέσο ΕΝΦΙΑ και η ΠΕ που ανήκει ο δήμος.

Για τον υπολογισμό του μέσου ΤΑΠ και του μέσου ΕΝΦΙΑ υπολογίσθηκε η μέση αντικειμενική αξία των ακινήτων σε κάθε δήμο, ο μέσος συντελεστής παλαιότητας τόσο για το ΤΑΠ, όσο και για τον ΕΝΦΙΑ και ο μέσος συντελεστής ορόφου και πρόσοψης για τον ΕΝΦΙΑ, σύμφωνα με στοιχεία της ΑΑΔΕ.

Τη μεγαλύτερη ετήσια διαφορά χρεώσεων των δήμων από τον ΕΝΦΙΑ παρουσιάζει ο Δ. Σαμοθράκης με 33% υψηλότερη χρέωση και διαφορά 49 € και ακολουθούν οι δήμοι Εορδαίας (+29%, 60 €), Επιδαύρου (+25%, 54 €), Οινουσσών (+25%, 44 €), Αριστοτέλη (+22%, 42 €), Σαλαμίνος (+21%, 41 €), Ηράκλειας (+17%, 37 €), Κισσάμου (+17%, 37 €), Πύλου-Νέστορος (+13%, 25 €) και Διδυμότειχου (+10%, 20 €).

Η κατανομή των 85 δήμων της παρούσης έρευνας στις αντίστοιχες Περιφέρειες είναι:

• Δέκα έξι (16) στην Κεντρική Μακεδονία (Αλμωπίας, Αριστοτέλη, Βισαλτίας, Δίου-Ολύμπου, Έδεσσας, Ηράκλειας, Θεσσαλονίκης, Νέας Ζίχνης, Νέας Προποντίδας, Παιονίας, Πέλλας, Πύδνας-Κολινδρού, Πυλαίας-Χορτιάτη, Σιθωνίας, Σιντικής και Σκύδρας).

• Εννέα (9) στην Ανατολική Μακεδονία & Θράκη (Διδυμότειχου, Δοξάτου, Δράμας, Καβάλας, Κομοτηνής, Μαρώνειας-Σαπών, Νέστου, Παγγαίου και Σαμοθράκης).

• Εννέα (9) στην Πελοπόννησο (Ανατολικής Μάνης, Άργους-Μυκηνών, Επιδαύρου, Κορινθίων, Μεσσήνης, Ναυπλιέων, Νεμέας, Πύλου-Νέστορος και Τριφυλίας).

• Οκτώ (8) στη Δυτική Μακεδονία (Αμυνταίου, Βοίου, Γρεβενών, Δεσκάτης, Εορδαίας, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας).

• Επτά (7) στην Κρήτη (Αποκορώνου, Καντάνου-Σελίνου, Κισσάμου, Μυλοπόταμου, Πλατανιά, Σφακίων και Φαιστού).

• Επτά (7) στη Στερεά Ελλάδα (Αλιάρτου-Θεσπιέων, Δελφών, Δομοκού, Θηβαίων, Καρπενησίου, Ορχομενού και Σκύρου).

• Έξι (6) στην Αττική (Αγκιστρίου, Κορυδαλλού, Μαραθώνος, Σαλαμίνος, Σπάτων-Αρτέμιδος και Ύδρας).

• Έξι (6) στη Θεσσαλία (Αγιάς, Βόλου, Κιλελέρ, Λαρισαίων, Παλαμά και Φαρσάλων).

• Πέντε (5) στα Ιόνια Νησιά (Αργοστολίου, Ιθάκης, Κεντρικής Κέρκυρας, Λευκάδας και Παξών).

• Τέσσερις (4) στο Νότιο Αιγαίο (Αγαθονησίου, Κάσου, Λειψών και Τήλου).

• Τρεις (3) στη Δυτική Ελλάδα (Δυτικής Αχαΐας, Ερυμάνθου και Μεσολογγίου).

• Τρεις (3) στην Ήπειρο (Ηγουμενίτσας, Νικολάου Σκουφά και Πρέβεζας).

• Δύο (2) στο Βόρειο Αιγαίο (Οινουσσών και Ψαρών).

Ενοποίηση των ΔΦ και ΤΑΠ στο νέο Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης (ΤΤΑ) από το 2027

Σύμφωνα με το σχέδιο του νέου «Κώδικα Αυτοδιοίκησης», το οποίο έχει καταρτίσει το Υπουργείο Εσωτερικών και έχει αποστείλει στην ΚΕΔΕ στα τέλη του 2025, προβλέπεται η ενοποίηση των ΤΑΠ και ΔΦ στο νέο ΤΤΑ από 1/1/2027, ο συντελεστής του οποίου θα κυμαίνεται από 0,08% έως 0,1%, θα καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και για τον υπολογισμό του θα λαμβάνονται υπόψη η αντικειμενική αξία του ακινήτου και ο συντελεστής παλαιότητας.

Το 2026 ο σταθμισμένος ετήσιος μέσος όρος του συνολικού ποσού των ΔΦ και ΤΑΠ των νοικοκυριών πανελλαδικά είναι 34 €.

Με το σχέδιο του νέου «Κώδικα Αυτοδιοίκησης» ο σταθμισμένος ετήσιος μέσος όρος του ποσού του ΤΤΑ πανελλαδικά θα κυμαίνεται από 54 € (συντελεστής 0,08%) έως 68 € (συντελεστής 0,1%) και τα νοικοκυριά θα επιβαρυνθούν επιπλέον σε σχέση με το 2026, με ποσό που θα κυμαίνεται κατά μέσο όρο από 20 € έως 34 € ετήσια, ανάλογα με τις αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων.

Πρόταση

Ο συντελεστής των ΔΤ για κατοικίες το 2026 κυμαίνεται από 0,48 €/τ.μ. έως 3,28 €/τ.μ. στους 332 δήμους της χώρας και ο σταθμισμένος μέσος όρος του συντελεστή των ΔΤ πανελλαδικά σύμφωνα με τον αριθμό νοικοκυριών κάθε δήμου είναι 1,63 €/τ.μ.

Όπως για το συντελεστή ΤΤΑ καθορίζεται όριο διακύμανσης στο σχέδιο του νέου «Κώδικα Αυτοδιοίκησης» που θα ισχύσει από το 2027, προτείνεται να καθορισθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών και αντίστοιχο όριο διακύμανσης του συντελεστή των ΔΤ από 0,5 €/τ.μ. έως 1,7 €/τ.μ., ώστε να μην υπάρχουν κοινωνικές ανισότητες.

** Ο Νίκος Καρδούλας είναι Τοπογράφος Μηχανικός του Ε.Μ.Π., MSc στην Αγγλία, πρώην καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Στατιστικολόγος, Πολιτικός Αναλυτής, Συνταγματάρχης ε.α. και υποψήφιος βουλευτής της ΝΔ το 2023 στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας