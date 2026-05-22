Συνολικά 2,48 δισ. ευρώ πρόκειται να πιστωθούν στους λογαριασμούς 4.335.846 δικαιούχων κατά το χρονικό διάστημα από τις 25 έως τις 29 Μαΐου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.

Καταβολές e-ΕΦΚΑ (Συντάξεις & Εφάπαξ)

Το μεγαλύτερο μέρος των κονδυλίων αφορά τις συντάξεις Ιουνίου 2026 και τις λοιπές υποχρεώσεις του e-ΕΦΚΑ, οι οποίες θα εξελιχθούν ανά ημέρα ως εξής:

Ημερομηνία Ποσό (σε ευρώ) Δικαιούχοι Αιτιολογία Τρίτη 26 Μαΐου 1.305.569.013,24 2.602.626 Κύριες & Επικουρικές συντάξεις Ιουνίου 2026 Πέμπτη 28 Μαΐου 1.118.557.793,44 1.663.210 Κύριες & Επικουρικές συντάξεις Ιουνίου 2026 Παρασκευή 29 Μαΐου 3.030.000,00 8.250 Προκαταβολές συντάξεων (ν. 4778/2021) Ιουνίου Παρασκευή 29 Μαΐου 2.500.000,00 2.000 Επιστροφή εισφορών σε μη μισθωτούς 25 έως 29 Μαΐου 13.000.000,00 700 Πληρωμή εφάπαξ (κατόπιν έκδοσης αποφάσεων)

Καταβολές ΔΥΠΑ (Επιδόματα & Προγράμματα)

Από την πλευρά της, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) θα καταβάλει συνολικά 45,4 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη ανέργων, μητέρων και επιχειρήσεων, με την εξής κατανομή:

Επιδόματα Ανεργίας: 15.000.000 ευρώ θα πιστωθούν σε 25.000 δικαιούχους για τακτικά και λοιπά επιδόματα.

Προγράμματα Απασχόλησης: 18.000.000 ευρώ θα δοθούν σε 17.000 δικαιούχους που συμμετέχουν σε επιδοτούμενα προγράμματα εργασίας.

Μητρότητα: 12.000.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 17.000 μητέρες που βρίσκονται σε επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

Κοινωφελής Εργασία: 400.000 ευρώ θα διατεθούν σε 60 δικαιούχους φορείς για την κάλυψη εισφορών σε προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.