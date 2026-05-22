Συνολικά 2,48 δισ. ευρώ πρόκειται να πιστωθούν στους λογαριασμούς 4.335.846 δικαιούχων κατά το χρονικό διάστημα από τις 25 έως τις 29 Μαΐου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.
Καταβολές e-ΕΦΚΑ (Συντάξεις & Εφάπαξ)
Το μεγαλύτερο μέρος των κονδυλίων αφορά τις συντάξεις Ιουνίου 2026 και τις λοιπές υποχρεώσεις του e-ΕΦΚΑ, οι οποίες θα εξελιχθούν ανά ημέρα ως εξής:
|Ημερομηνία
|Ποσό (σε ευρώ)
|Δικαιούχοι
|Αιτιολογία
|Τρίτη 26 Μαΐου
|1.305.569.013,24
|2.602.626
|Κύριες & Επικουρικές συντάξεις Ιουνίου 2026
|Πέμπτη 28 Μαΐου
|1.118.557.793,44
|1.663.210
|Κύριες & Επικουρικές συντάξεις Ιουνίου 2026
|Παρασκευή 29 Μαΐου
|3.030.000,00
|8.250
|Προκαταβολές συντάξεων (ν. 4778/2021) Ιουνίου
|Παρασκευή 29 Μαΐου
|2.500.000,00
|2.000
|Επιστροφή εισφορών σε μη μισθωτούς
|25 έως 29 Μαΐου
|13.000.000,00
|700
|Πληρωμή εφάπαξ (κατόπιν έκδοσης αποφάσεων)
Καταβολές ΔΥΠΑ (Επιδόματα & Προγράμματα)
Από την πλευρά της, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) θα καταβάλει συνολικά 45,4 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη ανέργων, μητέρων και επιχειρήσεων, με την εξής κατανομή:
Επιδόματα Ανεργίας: 15.000.000 ευρώ θα πιστωθούν σε 25.000 δικαιούχους για τακτικά και λοιπά επιδόματα.
Προγράμματα Απασχόλησης: 18.000.000 ευρώ θα δοθούν σε 17.000 δικαιούχους που συμμετέχουν σε επιδοτούμενα προγράμματα εργασίας.
Μητρότητα: 12.000.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 17.000 μητέρες που βρίσκονται σε επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
Κοινωφελής Εργασία: 400.000 ευρώ θα διατεθούν σε 60 δικαιούχους φορείς για την κάλυψη εισφορών σε προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.