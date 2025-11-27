Ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ θα καταβάλουν έως τις 28 Νοεμβρίου 2025 συνολικά 2,75 δισ. ευρώ σε 5,55 εκατ. δικαιούχους.
e-ΕΦΚΑ
Κύριες & επικουρικές συντάξεις Δεκεμβρίου 2025:
2,365 δισ. ευρώ σε 4.228.095 δικαιούχους (25 & 27/11).
Προκαταβολή σύνταξης Δεκεμβρίου:
3,2 εκατ. ευρώ σε 8.600 δικαιούχους (28/11).
Επιστροφές εισφορών μισθωτών:
2,3 εκατ. ευρώ σε 663 δικαιούχους (24/11).
Επιστροφές εισφορών μη μισθωτών:
2,5 εκατ. ευρώ σε 2.300 δικαιούχους (28/11).
Επίδομα 250€ σε συνταξιούχους:
310,3 εκατ. ευρώ σε 1.241.271 δικαιούχους (28/11).
Εφάπαξ:
19 εκατ. ευρώ σε 800 δικαιούχους (24–28/11).
ΔΥΠΑ
-Επιδόματα ανεργίας & λοιπά επιδόματα: 18 εκατ. ευρώ σε 30.000 δικαιούχους.
-Επιδοτούμενη άδεια μητρότητας: 14 εκατ. ευρώ σε 17.500 μητέρες.
-Προγράμματα απασχόλησης: 19 εκατ. ευρώ σε 18.000 δικαιούχους.
-Εισφορές προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα: 1,8 εκατ. ευρώ σε 80 φορείς.
-Πρόγραμμα “Σπίτι μου”: 83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο.