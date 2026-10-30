Σε έναν πρωτοφανή αγώνα δρόμου για την απορρόφηση τεράστιων οικονομικών κραδασμών βρίσκεται η Binance, η μεγαλύτερη πλατφόρμα συναλλαγών κρυπτονομισμάτων παγκοσμίως, έπειτα από κυβερνοεπίθεση-μαμούθ με λεία 6,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ενώ η άμεση κινητοποίηση κολοσσών όπως η Tether και η Circle οδήγησε στο «πάγωμα» περίπου 3 δισεκατομμυρίων, οι δράστες, διατηρούν τον έλεγχο των υπόλοιπων χρημάτων.

Με το ειδικό ταμείο ασφαλείας SAFU των 1,23 δισ. να αποδεικνύεται ανεπαρκές, η ηγεσία της εταιρείας διαβεβαιώνει ότι θα καλύψει πλήρως τη ζημιά από ίδια κεφάλαια, την ώρα που στο παρασκήνιο ξέσπασε έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στον ιδρυτή Τσανγκπένγκ Ζάο και τον Έλον Μασκ.

Το χρονικό της παραβίασης και το μπλόκο των 3 δισ. δολαρίων

Η πρωτοφανής κυβερνοεπίθεση εκδηλώθηκε με στόχο τις κρίσιμες υποδομές της Binance, επιφέροντας συνολική απώλεια κεφαλαίων ύψους 6,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των ερευνών, η διείσδυση των δραστών πραγματοποιήθηκε, μεταξύ άλλων, μέσω της παραβίασης του φορητού υπολογιστή μηχανικού της πλατφόρμας. Ερευνητές κυβερνοασφάλειας αποδίδουν τη σχεδίαση και εκτέλεση της επιχείρησης στην ομάδα TraderTraitor, έναν διαβόητο βραχίονα κυβερνοπολέμου που συνδέεται άμεσα με τη Βόρεια Κορέα.

Η άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων του οικοσυστήματος απέτρεψε την πλήρη διαφυγή του συνόλου των κεφαλαίων:

Εκδότες stablecoins όπως η Tether και η Circle, σε συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις του κλάδου, κατόρθωσαν να «παγώσουν» ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Παρ’ όλα αυτά, περιουσιακά στοιχεία ύψους περίπου 3,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων παραμένουν υπό τον ενεργό έλεγχο των κυβερνοεγκληματιών.

Η Binance ανέστειλε προσωρινά τη δυνατότητα αναλήψεων για τη διενέργεια ενδελεχών ελέγχων ασφαλείας, στοχεύοντας στην πλήρη αποκατάσταση των υπηρεσιών εντός των επόμενων δύο ημερών.

Το ανεπαρκές ταμείο SAFU και η δέσμευση της ηγεσίας

Το μέγεθος του πλήγματος έφερε στο φως τα όρια των εσωτερικών μηχανισμών προστασίας της Binance. Η εταιρεία διατηρεί από το 2018 το Secure Asset Fund for Users (SAFU), ένα έκτακτο αποθεματικό ασφαλείας με σκοπό την αποζημίωση των χρηστών σε ανάλογα περιστατικά.

Ωστόσο, το υφιστάμενο «μαξιλάρι» στάθηκε αδύνατο να απορροφήσει μια ζημιά αυτού του βεληνεκούς:

Μέχρι την Πέμπτη, τα συνολικά διαθέσιμα του SAFU ανέρχονταν σε περίπου 1,23 δισ. δολάρια σε Bitcoin.

Το ποσό αυτό υπέστη περαιτέρω συρρίκνωση κατά περίπου 100 εκατ. δολάρια, ως αποτέλεσμα της απότομης πτώσης της τιμής του κρυπτονομίσματος μετά τη δημοσιοποίηση της επίθεσης.

Προκειμένου να αποτρέψει κύμα πανικού μεταξύ των επενδυτών, η διοίκηση δεσμεύτηκε για πλήρη αποκατάσταση. Ο συνδιευθύνων σύμβουλος Ρίτσαρντ Τενγκ δήλωσε κατηγορηματικά:

«Η Binance θα καλύψει όλες τις απώλειες από το SAFU και τα κεφάλαια της εταιρείας».

Εκπρόσωπος της Binance γνωστοποίησε ότι έχουν ήδη δεσμευτεί περισσότερα από 6,3 δισ. δολάρια για την αναπλήρωση των περιουσιακών στοιχείων των χρηστών. Από το σύνολο αυτό, περίπου 5 δισ. δολάρια διατηρούνται στα ίδια κρυπτονομίσματα που εκλάπησαν, ενώ η εταιρεία προχωρά στην αγορά επιπλέον ψηφιακών στοιχείων ύψους 1,3 δισ. δολαρίων.

Το πλάνο προβλέπει τη χρήση ιδίων πόρων και, εφόσον αποδεσμευτούν τα 3 δισ. δολάρια που έχουν παγώσει, την ανάκτηση του αντίστοιχου ποσού.

Ασφαλιστικό κενό και τα 167 δισ. δολάρια της πλατφόρμας

Όπως επισημαίνει σε ανάλυσή του το Reuters, το συμβάν αναδεικνύει τις χρόνιες παθογένειες στην ασφαλιστική κάλυψη των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Οι παραδοσιακές ασφαλιστικές εταιρείες αντιμετωπίζουν την αγορά crypto με έντονη επιφυλακτικότητα λόγω της μεταβλητότητας, των κυβερνοαπειλών και των τεχνολογικών ιδιαιτεροτήτων του blockchain, με αποτέλεσμα η εξειδικευμένη κάλυψη να παρέχεται κυρίως από συνδικάτα των Lloyd’s και εταιρείες με έδρα τις Βερμούδες.

Ακόμη και όταν υπάρχουν ασφαλιστήρια, τα αυστηρά ανώτατα όρια και οι εξαιρέσεις συχνά καλύπτουν μόνο τα κόστη διερεύνησης και τις νομικές δαπάνες, αφήνοντας ακάλυπτη την καθαρή αξία των κλαπέντων νομισμάτων. Στην περίπτωση της Binance παραμένει αδιευκρίνιστο αν υφίσταται ασφαλιστήριο που να αποζημιώνει τη ζημιά, μετακυλίοντας όλο το βάρος στα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας.

Πάντως, τα δεδομένα της εταιρείας ανάλυσης blockchain Nansen δείχνουν ότι η πλατφόρμα διαθέτει σημαντικό βάθος, καθώς στα ψηφιακά της πορτοφόλια βρίσκονται κρυπτονομίσματα συνολικής αξίας περίπου 167 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ποσό που περιλαμβάνει κεφάλαια πελατών, αποθεματικά SAFU και εταιρικούς πόρους.

Η κόντρα του Τσανγκπένγκ Ζάο με τον Έλον Μασκ

Η κυβερνοεπίθεση προκάλεσε έντονο θόρυβο στα social media, καταλήγοντας σε δημόσια αντιπαράθεση υψηλού επιπέδου. Ο Έλον Μασκ σχολίασε ανάρτηση που παρέπεμπε στον φυλακισμένο ιδρυτή της καταρρεύσασας FTX, Σαμ Μπάνκμαν-Φριντ, χρησιμοποιώντας ένα απαξιωτικό emoji μορφασμού.

Η αντίδραση του ιδρυτή της Binance, Τσανγκπένγκ Ζάο, υπήρξε άμεση, υπενθυμίζοντας τις επιχειρηματικές διασυνδέσεις των δύο πλευρών:

«Έλον, σε σέβομαι πολύ, αλλά είναι κακή στιγμή για τρολάρισμα. Σε παρακαλώ, σταμάτα».

Ο Ζάο υπενθύμισε ότι η Binance διατηρεί επενδυτική συμμετοχή στη SpaceX αξίας άνω του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων. Στη συζήτηση παρενέβη και η συνδιευθύνουσα σύμβουλος της πλατφόρμας, Γι Χε, ξεκαθαρίζοντας ότι τα ισχυρά ετήσια έσοδα της Binance επαρκούν πλήρως για την κάλυψη των ζημιών, χωρίς να υφίσταται καμία ανάγκη ρευστοποίησης του ποσοστού στη SpaceX.

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της Moody’s Ratings, Κριστιάνο Βεντριτσέλι, υπογράμμισε ότι το περιστατικό αναδεικνύει τον συστημικό κίνδυνο που ελλοχεύει από τη συγκέντρωση τεράστιων όγκων κεφαλαίων σε λίγους κεντρικούς διαμεσολαβητές, θέτοντας συνολικά το ερώτημα κατά πόσο η βιομηχανία μπορεί να προστατεύσει τους χρήστες από τέτοιου μεγέθους απειλές.