Δεν πρόκειται να αποφύγουν τον έλεγχο από την Εφορία οι ελεύθεροι επαγγελματίες που επέλεξαν να αμφισβητήσουν το τεκμαρτό εισόδημα που τους καταλόγισε η Φορολογική Διοίκηση.

Η διαδικασία ανοίγει τον δρόμο για εκτεταμένους και πολυεπίπεδους ελέγχους, οι οποίοι μπορούν να φτάσουν έως και πέντε χρόνια πίσω, αγγίζοντας όχι μόνο τιμολόγια, βιβλία και επαγγελματικές δαπάνες, αλλά και τραπεζικές κινήσεις, καταθέσεις, περιουσιακά στοιχεία και συνολικά τις δαπάνες διαβίωσης.

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ προβλέπει ότι μέσα στο 2026 θα μπουν στο μικροσκόπιο τουλάχιστον 690 ελεύθεροι επαγγελματίες, μαζί με πρόσωπα του στενού οικογενειακού τους περιβάλλοντος, επειδή κατά την περσινή φορολογική διαδικασία αμφισβήτησαν το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα που τους υπολογίστηκε.

Παρά το γεγονός ότι οι προσφυγές μέσω της πλατφόρμας myBusinessSupport παραμένουν εξαιρετικά περιορισμένες, η ΑΑΔΕ αντιμετωπίζει αυτές τις υποθέσεις ως προτεραιότητα, επικαλούμενη κυρίως λόγους φορολογικής ισότητας και διασταύρωσης πραγματικών οικονομικών δεδομένων.

Κατά την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων του 2025, που αφορούσαν τα εισοδήματα του 2024, μόλις 2.603 ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι προχώρησαν σε επίσημη δήλωση αμφισβήτησης του τεκμαρτού προσδιορισμού. Ωστόσο, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, περίπου έξι στους δέκα εγκατέλειψαν τη διαδικασία πριν ολοκληρωθεί, υπό τον φόβο των ελέγχων που ενεργοποιούνται αυτόματα.

Την ίδια στιγμή, οι φορολογούμενοι που τελικά φορολογήθηκαν με βάση το τεκμαρτό σύστημα για τα εισοδήματα του 2024 έφτασαν τους 381.276, σε σύνολο 729.958 ατομικών επιχειρήσεων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αισθητή μείωση των αμφισβητήσεων σε σχέση με το προηγούμενο φορολογικό έτος. Για τα εισοδήματα του 2023 είχαν εκδηλώσει πρόθεση προσφυγής 4.358 φυσικά πρόσωπα, αριθμός αισθητά υψηλότερος σε σύγκριση με φέτος.

Η ενεργοποίηση της διαδικασίας αμφισβήτησης συνεπάγεται αυτόματα πλήρη φορολογικό έλεγχο. Στο πλαίσιο αυτό, οι ελεγκτικές αρχές μπορούν να προχωρήσουν ακόμη και σε άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, ενώ εξετάζονται αναλυτικά στοιχεία που αφορούν τις καθημερινές δαπάνες του φορολογούμενου, όπως δίδακτρα, ταξίδια, λογαριασμοί κοινής ωφέλειας και λοιπά έξοδα διαβίωσης.

Οι προθεσμίες και η διαδικασία

Οι επαγγελματίες που θεωρούν ότι το τεκμαρτό εισόδημα που τους αποδόθηκε για την περσινή χρήση δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική οικονομική τους εικόνα μπορούν να καταθέσουν αίτηση αμφισβήτησης μέσω της πλατφόρμας myBusinessSupport έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2026. Για τα μέλη νομικών προσώπων που τηρούν απλογραφικά βιβλία, η σχετική προθεσμία λήγει στις 29 Σεπτεμβρίου.

Το πλαίσιο προβλέπει δύο διαφορετικές κατηγορίες αμφισβήτησης. Η πρώτη αφορά αντικειμενικές περιστάσεις που επηρέασαν τη δραστηριότητα του επαγγελματία, όπως νοσηλεία, στρατιωτική θητεία ή άλλες αποδεδειγμένες συνθήκες διαβίωσης, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος και κατά συνέπεια του φόρου.

Η δεύτερη επιλογή είναι σαφώς πιο απαιτητική και αφορά όσους υποστηρίζουν ότι τα πραγματικά εισοδήματά τους ήταν χαμηλότερα από εκείνα που προσδιόρισε τεκμαρτά η Εφορία. Στην περίπτωση αυτή, η διαδικασία οδηγεί υποχρεωτικά σε πλήρη φορολογικό έλεγχο, με τον φορολογούμενο να καλείται αρχικά να συμπληρώσει αναλυτικό ερωτηματολόγιο για το σύνολο της οικονομικής και περιουσιακής του κατάστασης.

Στο ερωτηματολόγιο περιλαμβάνονται στοιχεία για:

προσωπικούς και επαγγελματικούς τραπεζικούς λογαριασμούς,

επενδύσεις και συμμετοχές σε Ελλάδα και εξωτερικό,

μίσθωση τραπεζικών θυρίδων,

έργα τέχνης, τιμαλφή και συλλογές,

αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, σκάφη και αεροσκάφη,

διαθέσιμα μετρητά και κρυπτονομίσματα,

παροχές ηλεκτρικού ρεύματος και ύδρευσης για κύριες και δευτερεύουσες κατοικίες,

λογαριασμούς σταθερής και κινητής τηλεφωνίας,

χρεωστικές, πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες,

ασφαλιστήρια συμβόλαια οχημάτων, κατοικιών, ζωής και υγείας,

δαπάνες για σχολεία, φροντιστήρια, αθλητικές δραστηριότητες και διατροφή,

καθώς και ταξίδια εντός και εκτός Ελλάδας.

Τι προβλέπει ο έλεγχος

Με την επιλογή διενέργειας ελέγχου κατά την υποβολή της δήλωσης, ο φορολογούμενος ενημερώνεται ότι η Φορολογική Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να προσδιορίσει το εισόδημά του με κάθε διαθέσιμο στοιχείο ή μέσω έμμεσων τεχνικών ελέγχου.

Παράλληλα, η ΑΑΔΕ μπορεί να επεκτείνει την έρευνα και σε προηγούμενα φορολογικά έτη ή σε άλλες φορολογίες και αντικείμενα, ειδικά εφόσον τα στοιχεία που δηλώνονται δεν θεωρηθούν συμβατά με την πραγματική οικονομική εικόνα του φορολογούμενου.

Ο έλεγχος ολοκληρώνεται εντός δώδεκα μηνών από την κοινοποίηση της σχετικής εντολής. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκδίδεται πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου.

Εφόσον προκύψει επιπλέον φόρος, αυτός βεβαιώνεται, ενώ σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχει καταβληθεί μεγαλύτερο ποσό από το οφειλόμενο, προβλέπεται διαγραφή ή επιστροφή του αντίστοιχου ποσού.