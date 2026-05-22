Οι έμποροι της Αθήνας ζητούν από την Πολιτεία να θέσει ένα σαφές θεσμικό πλαίσιο που θα βάζει όρια στις ανεξέλεγκτες πρακτικές προσφορών και εκπτώσεων.

«Το εμπόριο δεν αντέχει άλλο τις αθέμιτες πρακτικές ορισμένων επιχειρήσεων, οι οποίες επιδιώκουν να δημιουργήσουν ένα παράλληλο μοντέλο αγοράς χωρίς κανόνες, χωρίς όρια και χωρίς σεβασμό στη βιωσιμότητα των υπολοίπων επιχειρήσεων» αναφέρει σε σημερινή του ανακοίνωση ο Εμπορικός Σύλλογος της Αθήνας μετά από συνάντηση που είχε με εκπροσώπους εταιρειών εισαγωγής, διανομής και χονδρικής του κλάδου ένδυσης και υπόδησης.

«Οι πρακτικές αυτές αλλοιώνουν τον υγιή ανταγωνισμό, πιέζουν ασφυκτικά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αποδυναμώνουν συνολικά την αγορά» προσθέτει η ανακοίνωση.

Τα «πυρά» στρέφονται κυρίως σε πολυκαταστήματα και αλυσίδες καταστημάτων, που όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, υπερέχουν των μικρομεσαίων σε πωλήσεις.

Πώς κινήθηκε το λιανεμπόριο κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους

Σήμερα η ΕΛΣΤΑΤ έδωσε τα στοιχεία για τις πωλήσεις στο λιανικό εμπόριο κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Για το σύνολο των επιχειρήσεων του τομέα λιανικού εμπορίου, ο κύκλος εργασιών το πρώτο τρίμηνο 2026 ανήλθε σε 17,1 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 3,2% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο 2025, όπου είχε διαμορφωθεί σε 16,5 δισ. ευρώ.

Στο σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του τομέα λιανικού εμπορίου, ο κύκλος εργασιών το πρώτο τρίμηνο του 2026 ανήλθε σε 9,58 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 1,1% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025 που είχε διαμορφωθεί σε 9,47 χιλ. ευρώ.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η αύξηση του τζίρου ήταν πολύ μικρότερη για τους μικρομεσαίους και αν ληφθούν υπόψη τα υψηλά επίπεδα πληθωρισμού, στην πραγματικότητα η αγορά «φρέναρε».