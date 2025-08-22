Την οικονομική ανισότητα, αλλά και τις διαφορές στο βιοτικό επίπεδο μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποκαλύπτουν οι νεότερες μετρήσεις της Eurostat, όσον αφορά το ωρομίσθιο ανά χώρα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έρευνα του ευρωπαϊκού οργανισμού, οι εργαζόμενοι στη Δανία κερδίζουν κατά μέσο όρο 29,8 ευρώ (μικτά) ανά ώρα, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση στην Ευρώπη. Ακολουθούν η Νορβηγία με 28,6 ευρώ και το Λουξεμβούργο με 24 ευρώ ανά ώρα. Σε υψηλές θέσεις βρίσκονται επίσης το Βέλγιο, η Γερμανία και οι Κάτω Χώρες με αντίστοιχες αμοιβές πάνω από 18 ευρώ την ώρα.

Στον αντίποδα, η Πορτογαλία, η Κροατία και η Πολωνία καταγράφουν τις χαμηλότερες αμοιβές, με λιγότερο από 7 ευρώ ανά ώρα εργασίας.

Η Ελλάδα βρίσκεται στην τέταρτη θέση από το τέλος, με τον μέσο εργαζόμενο να κερδίζει μόλις 8 ευρώ ανά ώρα, μία από τις χαμηλότερες αμοιβές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό την τοποθετεί σημαντικά κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ, που ανέρχεται στα 16,3 ευρώ την ώρα, αλλά και πολύ πιο κάτω από χώρες της Δυτικής και Βόρειας Ευρώπης.

Δείτε στον παρακάτω πίνακα τις χώρες με τα υψηλότερα ωρομίσθια και τα χαμηλότερα: