Η κρίση στη Μέση Ανατολή επηρεάζει για την ώρα σε επίπεδο… ψυχολογίας την ελληνική οικονομία, με το ΧΑΑ να καταγράφει απώλειες και τον κόσμο να σχηματίζει ουρές στα πρατήρια καυσίμων.

Ωστόσο, αν η σύγκρουση συνεχιστεί τους επόμενους 3 μήνες, οι συνολικές οικονομικές απώλειες για τη χώρα υπολογίζονται μεταξύ 2,1 και 2,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, επίπτωση που μεταφράζεται σε μείωση του ΑΕΠ κατά 1%.

Οι τομείς που πλήττονται

Σύμφωνα με τις αναλύσεις του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (ΕΒΕΠ), οι επιπτώσεις εντοπίζονται σε πέντε βασικούς τομείς:

Τουρισμός

Ο τουρισμός θεωρείται ο τομέας που δέχεται το ισχυρότερο πλήγμα λόγω της ευαισθησίας του στην «αντίληψη της ασφάλειας»,.

Απώλειες εσόδων: Εκτιμάται μείωση 10-15% στις αφίξεις , γεγονός που συνεπάγεται απώλειες 600-800 εκατομμυρίων ευρώ (-6% των ετήσιων τουριστικών εσόδων),.

Εκτιμάται μείωση , γεγονός που συνεπάγεται απώλειες (-6% των ετήσιων τουριστικών εσόδων),. Κρουαζιέρα: Αναμένονται ακυρώσεις ή αλλαγές σε δρομολόγια κρουαζιέρας και πακέτα πολλαπλών προορισμών που περιλαμβάνουν την Ελλάδα, την Τουρκία, την Αίγυπτο και το Ισραήλ,.

Αναμένονται ακυρώσεις ή αλλαγές σε δρομολόγια κρουαζιέρας και πακέτα πολλαπλών προορισμών που περιλαμβάνουν την Ελλάδα, την Τουρκία, την Αίγυπτο και το Ισραήλ,. Διεθνής εικόνα: Η Ελλάδα κινδυνεύει να χαρακτηριστεί ως «γειτονική ζώνη αστάθειας», ειδικά για επισκέπτες από τις ΗΠΑ και την Ασία,.

Ναυτιλία

Η ελληνική ναυτιλία πλήττεται από την αναστάτωση στους «θαλάσσιους δρόμους» του Περσικού Κόλπου και της Ερυθράς Θάλασσας,.

Λειτουργικό κόστος: Οι εταιρείες αντιμετωπίζουν αύξηση κόστους κατά 300-500 εκατομμύρια ευρώ, λόγω ανόδου των ναύλων και των ασφαλίστρων,.

Οι εταιρείες αντιμετωπίζουν αύξηση κόστους κατά λόγω ανόδου των ναύλων και των ασφαλίστρων,. Αλλαγή δρομολογίων (Rerouting): Πολλά πλοία αναγκάζονται να κάνουν τον κύκλο της Αφρικής (Ακρωτήριο Καλής Ελπίδας), προκαλώντας μεγάλες καθυστερήσεις,.

Πολλά πλοία αναγκάζονται να κάνουν τον κύκλο της Αφρικής (Ακρωτήριο Καλής Ελπίδας), προκαλώντας μεγάλες καθυστερήσεις,. Έσοδα: Εκτιμάται μείωση -1% στα έσοδα του ελληνόκτητου στόλου.

Ενεργειακό Κόστος

Η κρίση προκαλεί απότομη αύξηση στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, καθώς από τα Στενά του Ορμούζ διέρχεται το 20-26% του παγκόσμιου πετρελαίου,.

Εισαγωγές ενέργειας: Μια αύξηση της τάξης του +20% στις τιμές ενέργειας εκτιμάται ότι απαιτεί επιπλέον 1 δισεκατομμύριο ευρώ για τις ενεργειακές εισαγωγές της Ελλάδας,.

Μια αύξηση της τάξης του +20% στις τιμές ενέργειας εκτιμάται ότι απαιτεί για τις ενεργειακές εισαγωγές της Ελλάδας,. Πληθωρισμός: Το αυξημένο κόστος καυσίμων θα μετακυλιστεί στις μεταφορές, την παραγωγή και τα τρόφιμα, ενισχύοντας τις πληθωριστικές πιέσεις.

Εμπόριο και Εισαγωγές

Εφοδιαστική αλυσίδα: Οι καθυστερήσεις στη διέλευση εμπορευμάτων από την Ασία μέσω Σουέζ επηρεάζουν τη μεταποίηση και το λιανεμπόριο.

Οι καθυστερήσεις στη διέλευση εμπορευμάτων από την Ασία μέσω Σουέζ επηρεάζουν τη μεταποίηση και το λιανεμπόριο. Κόστος προϊόντων: Αναμένεται αύξηση 5-7% στο κόστος των εισαγόμενων προϊόντων από την Ασία, με απώλειες κύκλου εργασιών 200-300 εκατομμυρίων ευρώ.

Αναμένεται αύξηση από την Ασία, με απώλειες κύκλου εργασιών 200-300 εκατομμυρίων ευρώ. Αγροτικά προϊόντα: Η σύρραξη θα οδηγήσει σε άνοδο των τιμών στα σιτηρά (σιτάρι, σόγια) και στα λιπάσματα, λόγω της εξάρτησης της παραγωγής από το φυσικό αέριο και τις πρώτες ύλες της Μέσης Ανατολής.

Γεωπολιτική Σταθερότητα και Χρηματιστήριο