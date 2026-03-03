Οι επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά του Ιράν έχουν επαναφέρει στο προσκήνιο το πιο σημαντικό ζήτημα ενεργειακής ασφάλειας στην παγκόσμια οικονομία: τη διακοπή της ροής πετρελαίου και φυσικού αερίου από τη Μέση Ανατολή, που διέρχεται από το σημαντικότερο ενεργειακό σημείο ελέγχου στον κόσμο, τα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με τη νέα έκθεση του think tank της Bruegel, διακυβεύονται περίπου 20 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων την ημέρα – περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας κατανάλωσης – καθώς και όλες οι εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που αντιστοιχούν σε περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορίου LNG. Από τις πρώτες επιθέσεις στις 28 Φεβρουαρίου, η ναυτιλία μέσω των Στενών έχει επιβραδυνθεί σε τέτοιο βαθμό, που αγγίζει τα όρια της απόλυτης ακινησίας.

Ο άμεσος αντίκτυπος στις τιμές της ενέργειας ήταν σημαντικός. Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν κατά περίπου 8% και οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη κατά περίπου 20% το πρωί της 2ας Μαρτίου.

Ο μακροπρόθεσμος αντίκτυπος στις τιμές της ενέργειας θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια των εχθροπραξιών και τον αντίκτυπό τους στη ναυτιλία μέσω των Στενών του Ορμούζ. Μια σύντομη σύγκρουση θα εισάγει ένα γεωπολιτικό «ασφάλιστρο κινδύνου» στις αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Μια παρατεταμένη διακοπή – ίσως για αρκετές εβδομάδες – θα άρχιζε να εξαντλεί τα αποθέματα, να περιορίζει την εφοδιαστική αλυσίδα και να σφίγγει την παγκόσμια ισορροπία πετρελαίου και φυσικού αερίου, με πολύ μεγαλύτερες επιπτώσεις στις τιμές.

Η Ευρώπη εξαρτάται πολύ λιγότερο από το πετρέλαιο και το υγροποιημένο φυσικό αέριο του Κόλπου σε σύγκριση με την Κίνα, την Ινδία, την Ιαπωνία ή τη Νότια Κορέα, αλλά δεν είναι τελείως ανεξάρτητη. Το πετρέλαιο και το υγροποιημένο φυσικό αέριο είναι παγκόσμιες αγορές: οποιαδήποτε απόφραξη των Στενών του Ορμούζ θα μπορούσε να προκαλέσει άμεση αύξηση των τιμών που θα έπληττε την Ευρώπη, ανεξάρτητα από τις περιορισμένες φυσικές εισαγωγές της.

Η μεγαλύτερη ευπάθεια της Ευρώπης είναι το LNG. Εάν περιοριστεί η ροή του μέσω των Στενών του Ορμούζ, η παγκόσμια διαθεσιμότητα στην αγορά spot θα μειωθεί αμέσως. Η Ευρώπη θα αναγκαστεί τότε να ανταγωνιστεί τους ασιατικούς αγοραστές για ευέλικτα φορτία στην αγορά spot – κάτι που παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης του 2021-2023. Αυτό θα οδηγήσει σε αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου στην Ευρώπη, ιδίως επειδή ξεκίνησε το 2026 με πολύ χαμηλότερα επίπεδα αποθεμάτων φυσικού αερίου σε σύγκριση με τα τελευταία χρόνια: 46 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα (bcm) στο τέλος Φεβρουαρίου 2026, έναντι 60 bcm το 2025 και 77 bcm το 2024.

Οι εργασίες επαναπλήρωσης των αποθεμάτων θα μπορούσαν να διαταραχθούν, ασκώντας πίεση στο κόστος της βιομηχανικής ενέργειας στην Ευρώπη. Οι υψηλότερες τιμές του φυσικού αερίου επηρεάζουν τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας και τα περιθώρια κέρδους της βιομηχανίας, ιδίως για τους τομείς που κάνουν εντατική χρήση φυσικού αερίου. Εάν οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου αυξηθούν ταυτόχρονα, η υποκατάσταση θα είναι πιο δύσκολη, γεγονός που ενδέχεται να προκαλέσει ανανέωση της ζήτησης άνθρακα και πίεση για εξοικονόμηση από την πλευρά της ζήτησης. Η επίτευξη του στόχου της Ευρώπης για μείωση του κόστους της βιομηχανικής ενέργειας – ένα ζήτημα που βρίσκεται στο επίκεντρο των ανησυχιών των ηγετών της ΕΕ για την ανταγωνιστικότητα – θα μπορούσε να γίνει πιο περίπλοκη.

Όσον αφορά το πετρέλαιο, η απόφαση του ΟΠΕΚ+ την 1η Μαρτίου να αυξήσει την παραγωγή σε μια προσπάθεια να κατευνάσει τις αγορές είναι σίγουρα σημαντική. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας θα αποφασίσει εάν θα επιτρέψει στα κράτη μέλη του να χρησιμοποιήσουν συλλογικά τα αποθέματα πετρελαίου που ισοδυναμούν με 90 ημέρες εισαγωγών, τα οποία υποχρεούνται να διατηρούν σε περίπτωση σοβαρής διακοπής του εφοδιασμού με πετρέλαιο. Προς το παρόν, οι ΗΠΑ δεν εξετάζουν το ενδεχόμενο να διαθέσουν πετρέλαιο από τα μεγάλα στρατηγικά αποθέματά τους (τα αποθέματα των ΗΠΑ υπερβαίνουν τις απαιτήσεις του ΔΟΕ), υποδηλώνοντας ότι η Ουάσιγκτον πιστεύει ότι οποιαδήποτε αύξηση των τιμών θα είναι περιορισμένη.

Εάν δεν το έχουν ήδη κάνει, οι Ευρωπαίοι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα πρέπει να προετοιμάσουν σχέδια έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση παρατεταμένης αντιπαράθεσης στη Μέση Ανατολή.

Όσον αφορά το φυσικό αέριο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να συντονιστεί με τις κυβερνήσεις της ΕΕ σχετικά με τα μέτρα ασφάλειας του εφοδιασμού που θα εφαρμοστούν σε περίπτωση τεράστιας αύξησης των τιμών ή ελλείψεων. Αυτά θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν: α) την παρακολούθηση των αγορών LNG για να κατανοηθεί η κλίμακα τυχόν εκτροπής φορτίων προς την Ασία και την εφαρμογή όλων των δυνατών επιλογών για τη διασφάλιση της ασφάλειας του εφοδιασμού, β) την προετοιμασία μιας στρατηγικής της ΕΕ για τη μείωση της ζήτησης φυσικού αερίου, γ) πιο συντονισμένες ενέργειες αναπλήρωσης των αποθεμάτων φυσικού αερίου τους επόμενους μήνες, ώστε να διασφαλιστεί η οικονομική αποδοτικότητα και η ασφάλεια του εφοδιασμού για τον επόμενο χειμώνα (για τον οποίο η αναπλήρωση αρχίζει την άνοιξη).

Για την Ευρώπη, η επανέναρξη της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν αποτελεί υπενθύμιση ότι σε μια δομικά πιο σφιχτή και πιο παγκοσμιοποιημένη αγορά φυσικού αερίου, ο κατακερματισμός είναι δαπανηρός. Τα προληπτικά μέτρα που θεσπίστηκαν κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης, συμπεριλαμβανομένου του συντονισμού σε επίπεδο ΕΕ για την αναπλήρωση των αποθεμάτων φυσικού αερίου και των κοινών προσπαθειών για την ενίσχυση της ασφάλειας του εφοδιασμού, πρέπει να διατηρηθούν και όχι να καταργηθούν.

Η κατάσταση ενισχύει επίσης ένα πιο θεμελιώδες σημείο: η έκθεση της Ευρώπης σε γεωπολιτικές κρίσεις παραμένει ριζωμένη στη συνεχιζόμενη εξάρτησή της από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα που διαπραγματεύονται σε ασταθείς παγκόσμιες αγορές – ακόμη και αν έχει μετατοπίσει την εξάρτησή της από τη Ρωσία σε άλλους προμηθευτές, μεταξύ των οποίων και οι ΗΠΑ.

Αντί να επιβραδύνουν τη μετάβαση σε οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, οι νέες εντάσεις δείχνουν ότι η ανάπτυξη καθαρών, εγχώριων πηγών ενέργειας πρέπει να επιταχυνθεί. Μόνο με τη μείωση της διαρθρωτικής εξάρτησης από τις εισαγωγές πετρελαίου και LNG μπορεί η Ευρώπη να προστατεύσει μακροπρόθεσμα την οικονομία της από επαναλαμβανόμενες εξωτερικές κρίσεις.