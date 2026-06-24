Τα χρέη των νοικοκυριών ξεπερνούν πλέον σε αξία το 100% του Ακαθαρίστου Εγχώριου Προϊόντος, καθώς η ακρίβεια καλπάζει προς όφελος της «ανάπτυξης» όπως καταγράφεται στις στατιστικές.

Η ελληνική κυβέρνηση τόσο όταν ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία, όσο και κατά τον πρόσφατο πόλεμο ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν, δεν έλαβε δραστικά μέτρα για συγκράτηση του πληθωρισμού, όπως, για παράδειγμα, μία μεγάλη μείωση στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στα καύσιμα ή στο ΦΠΑ.

Αποτέλεσμα; Μόνο από τον πόλεμο στο Ιράν ο πληθωρισμός εκτινάχθηκε κατά 5,4% τον Απρίλιο και 5,2% τον Μάιο.

Βέβαια, η αύξηση στις τιμές καταγράφεται ως αύξηση της κατανάλωσης και κατ’ επέκταση ως αύξηση του ΑΕΠ, δηλαδή της Ανάπτυξης.

Με απλά λόγια, ότι είχε γίνει στις αρχές του 2000 με τα δάνεια που έδιναν ώθηση στην κατανάλωση και το ΑΕΠ, τα τελευταία χρόνια συνέβη κάτι αντίστοιχο με την ακρίβεια. Σα να λέμε από την… «δανεική» αναπτυξη, στην «ακριβή» ανάπτυξη, με ολίγον από Ταμείο Συνοχής.

Αναλυτές της UBS είχαν επισημάνει στο πρόσφατο παρελθόν ότι «ο πληθωρισμός, τον οποίο ο οικονομολόγος Milton Friedman αποκάλεσε ως «φορολογία χωρίς νομοθεσία», θα μπορούσε να αποτελέσει πολιτικά την πιο αποδεκτή (και βολική) λύση για τη μείωση του ελληνικού χρέους».

Όμως και η Τράπεζα της Ελλάδος, ήδη από τον Ιούλιο του 2023, είχε προβλέψει και περιγράψει τι θα συμβεί.

Σε έκθεσή της για τις επιπτώσεις του πληθωρισμού στα δημόσια οικονομικά, οι συντάκτες ανέφεραν μεταξύ άλλων ότι: «Η ονομαστική αύξηση του ΑΕΠ είναι το συνδυαστικό αποτέλεσμα της πραγματικής αύξησης του ΑΕΠ και, γενικά μιλώντας, του πληθωρισμού των τιμών. Εάν αυτή η τάση συνεχιστεί, θα αποτελέσει βασικό παράγοντα για την ταχεία μείωση του υψηλού δείκτη χρέους προς ΑΕΠ».

Πράγματι, όπως φαίνεται και στον πίνακα παρακάτω, η ελληνική κυβέρνηση πανηγυρίζει επειδή το χρέος αναμένεται να μειωθεί φέτος κατά 26 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2023, από το 164,3% στο 138,2%.

Στην πραγματικότητα, όμως, σε απόλυτους αριθμούς, την ίδια περίοδο το χρέος εμφανίζει μείωση μόλις κατά 2,6%, από τα 369,1 στα 359,3 δισ. ευρώ.

Την ίδια στιγμή, τα χρέη των νοικοκυριών σε τράπεζες, funds, ΕΦΚΑ και εφορία ανέρχονται πλέον σε 269 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας πλέον σε αξία στο 100% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. Πέρυσι, τα χρέη αυτά ήταν στα 235,9 δισ. ευρώ, που σημαίνει ότι μέσα σε ένα χρόνο αυξήθηκαν κατά 14%.

Σύμφωνα με στοιχεία του Μαρτίου 2026, τα χρέη προς ΕΦΚΑ και εφορία διαμορφώθηκαν σε 51,7 και 114,5 δισ. ευρώ αντίστοιχα (σύνολο 166,2 δισ. ευρώ).

Από την έκθεση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας της Τράπεζας της Ελλάδος για το 2025 προκύπτει ότι τα «κόκκινα δάνεια» σε funds και τράπεζες, μαζί με τα πανωτόκια, είναι στα 103,1 δισ. ευρώ.

Μεγάλες κερδισμένες από την ακρίβεια αποδεικνύεται ότι είναι οι μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι τα καθαρά κέρδη των εισηγμένων εταιρειών στο χρηματιστήριο της Αθήνας ανήλθαν το 2025 σε 12,1 δισ. ευρώ έναντι 11,4 δισ. ευρώ ρο 2024, ενώ τα λειτουργικά τους κέρδη διαμορφώθηκαν στα 16 δισ. ευρώ αυξημένα κατά 3,8%.