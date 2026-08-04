Οι πετρελαϊκοί όμιλοι σε όλον τον πλανήτη έχουν πλουτίσει από την ημέρα που ξεκίνησε ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και ο Τραμπ έχει τα νεύρα του.

Η αβεβαιότητα για την ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ και γενικά στη Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει ανησυχία στην παγκόσμια αγορά και αναταράξεις στις τιμές των καυσίμων, προκαλώντας αυξημένα κέρδη στις εταιρείες πετρελαίου.

Η κατάσταση που επικρατεί έχει ξεκινήσει να «ενοχλεί» και τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, καθώς τον περασμένο Μάρτιο, όταν η τιμή του πετρελαίου είχε ξεκινήσει να ανεβαίνει, ο ίδιος είχε δηλώσει «βγάζουμε πολλά χρήματα». Ωστόσο, λίγους μήνες μετά, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είδε τις εταιρείες που στήριξε να πλουτίζουν και τους Αμερικανούς πολίτες να πληρώνουν πάνω από τέσσερα δολάρια το γαλόνι για τη βενζίνη.

Έτσι, η μαζική δυσαρέσκεια που έχει δημιουργηθεί απειλεί να πλήξει τους Ρεπουμπλικάνους στις ενδιάμεσες εκλογές. Τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ στρέφεται κατά των πετρελαϊκών εταιρειών και τις κατηγορεί ότι κερδίζουν υπερβολικά πολλά από την πολεμική σύγκρουση.

Τα κέρδη των αμερικανικών κολοσσών έφτασαν τα 31 δισεκατομμύρια δολάρια

Δημοσίευμα της Wall Street Journal αποκαλύπτει ότι η μέση τιμή του αμερικανικού διαμορφώθηκε κοντά στα 95 δολάρια το βαρέλι από τον Μάρτιο ως τον Ιούνιο, ενώ πριν την έναρξη του πολέμου με το Ιράν η τιμή του ήταν στα 66 δολάρια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Fact Set, λόγω αυτής της ραγδαίας αύξησης, οι ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips και Occidental Petroleum κατάφεραν να συγκεντρώσουν πάνω από 31 δις δολάρια το δεύτερο τρίμηνο του έτους.

Ο Τραμπ κατηγορεί Exxon και Chevron

Ο Αμερικανός πρόεδρος έγινε έξαλλος με τα κέρδη των κολοσσών του πετρελαίου.

Συγκεκριμένα, επιτέθηκε προσωπικά στην Chevron και στην ExxonMobil. «Δεν μου αρέσει. Chevron, υπερβολικά πολλά χρήματα. ExxonMobil, υπερβολικά πολλά. Πάρα πολλά χρήματα», δήλωσε στους δημοσιογράφους. Μάλλον θα τον ενοχλεί που δεν πηγαίνουν σε αυτόν τα κέρδη…

«Καλύτερα να μειώσουν τη λιανική τιμή, την τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής», τόνισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. «Χωρίς την ιδιοφυΐα, τη διορατικότητα, τη δύναμη και τη σταθερότητα της κυβέρνησης ΤΡΑΜΠ, η πετρελαϊκή βιομηχανία και η ίδια η χώρα μας θα ήταν ΝΕΚΡΕΣ», είχε γράψει, ο Αμερικανός πρόεδρος στην πλατφόρμα Truth Social.

Πίεση στον Λευκό Οίκο

Οι αυξημένες τιμές των καυσίμων έχουν εξελιχθεί σε ένα βαθιά πολιτικό ζήτημα, σε ένα ζήτημα που πιέζει τον Λευκό Οίκο. Οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ πλησιάζουν και οι Ρεπουμπλικάνοι αγχώνονται μην χάσουν τον έλεγχο, καθώς η δυσαρέσκεια όλο και αυξάνεται.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με την WSJ είχε ζητήσει από συμβούλους τους να πιέσουν τα πρατήρια και τις πετρελαϊκές εταιρείες να μειώσουν τις τιμές, καθώς το γαλόνι της βενζίνης οι πολίτες στις ΗΠΑ στο πληρώνουν 4,10 δολάρια.

Παράλληλα, στον Λευκό Οίκο έχουν πραγματοποιηθεί συναντήσεις για να εξεταστούν τρόποι περιορισμού του κόστους των καυσίμων πριν από τις εκλογές, ενώ Τραμπ έδωσε εντολή στον υπουργό Δικαιοσύνης να ερευνήσει τις Exxon, Chevron, Shell και BP.

«Δεν καθορίζουμε εμείς τις τιμές»

Από την άλλη, η πετρελαϊκή βιομηχανία ξεκαθαρίζει ότι οι τιμές και οι αυξήσεις δεν καθορίζονται από μια μεμονωμένη εταιρεία, αλλά από τη διεθνή προσφορά και ζήτηση, τον πόλεμο και την αβεβαιότητα στα Στενά του Ορμούζ.

Ο ιδρυτής της Pickering Energy Partners δήλωσε πως η κυβέρνηση Τραμπ δεν λειτουργεί ως φίλος της κερδοφορίας των πετρελαϊκών εταιρειών, παρά τη στενή πολιτική σχέση που είχε αναπτύξει με τον κλάδο. «Η πολιτική πίεση έχει τα όριά της», σημείωσε και ο διευθύνων σύμβουλος της Canary. «Οι πετρελαϊκές εταιρείες είναι οικονομικοί παράγοντες».