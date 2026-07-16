Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Οι ουρές στα βενζινάδικα αποτελούν μια μοναδική κατάσταση για τη Ρωσία. Διότι σε κανονικές εποχές, η χώρα είναι πλήρως αυτάρκης σε καύσιμα, παρέχοντας όχι μόνο στον εαυτό της αλλά και σε άλλες χώρες – τόσο βενζίνη όσο και ντίζελ.

Επομένως, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η κατάσταση με τα καύσιμα είναι προσωρινή και η βασική της λύση βρίσκεται, φυσικά, όχι στον οικονομικό τομέα, αλλά στον στρατιωτικό και πολιτικό τομέα. Ωστόσο, εδώ και τώρα, οι οικονομικές λύσει που εφαρμόζονται είναι αποτελεσματικές.

Για την επίλυση της κρίσης, οι αρχές έχουν εφαρμόσει ένα μοναδικό σύνολο μέτρων, που κυμαίνονται από μια λογική απαγόρευση των εξαγωγών καυσίμων από τη Ρωσία έως την αντισυμβατική εισαγωγή βενζίνης.

Οι εξαγωγές βενζίνης απαγορεύτηκαν στις 2 Απριλίου και του ντίζελ μόνο στις 8 Ιουλίου. Αυτό εξηγείται απλά: Η Ρωσία παράγει και εξάγει σημαντικά περισσότερο ντίζελ από ό,τι καταναλώνει. Αυτό δεν ισχύει για τη βενζίνη — και παράγει πολύ και καταναλώνει αρκετή ποσότητα.

Επιπλέον, οι επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν στοχεύσει μεγάλα διυλιστήρια πετρελαίου, τα οποία επικεντρώθηκαν ειδικά στην παραγωγή βενζίνης.

Υπό κανονικές συνθήκες, η Ρωσία έστελνε έως και 800.000 βαρέλια ντίζελ ημερησίως στην παγκόσμια αγορά, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση παγκοσμίως μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αντιπροσώπευε περίπου το 11% των παγκόσμιων προμηθειών.

Ως εκ τούτου, η απαγόρευση των ρωσικών εξαγωγών οδήγησε αμέσως σε αύξηση των παγκόσμιων τιμών ντίζελ σε πολυετή υψηλά. Το ντίζελ της Ρωσίας αγοράζεται κυρίως από τη Βραζιλία, την Τουρκία και αρκετές αφρικανικές χώρες, και αυτό αποτέλεσε μια δυσάρεστη έκπληξη για αυτές.

Ωστόσο, η απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ ισχύει μόνο μέχρι τα τέλη Ιουλίου, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχουν προσδοκίες ότι η κατάσταση σε αυτόν τον τομέα θα αποκατασταθεί γρήγορα.

Το γεγονός ότι η Ρωσία άρχισε να εισάγει βενζίνη από τρίτες χώρες είναι μια εξαιρετικά ασυνήθιστη κατάσταση. Αυτό δεν είχε γίνει ποτέ. Η εισαγωγή μεμονωμένων παρτίδων από γειτονικές χώρες συνέβαινε περιοδικά, αλλά για καθαρά λόγους αγοράς, όταν η τιμή γινόταν ευνοϊκή, και δεν ήταν ένα εκτεταμένο φαινόμενο.

Τώρα, ωστόσο, λέγεται ότι η κυβέρνηση έχει εισαγάγει νομοθετικές αλλαγές για να ενθαρρύνει τις πετρελαϊκές εταιρείες να αγοράζουν βενζίνη από άλλες χώρες και να την εισάγουν στη Ρωσία. Αυτό δεν αφορά μόνο τη Λευκορωσία, αλλά τουλάχιστον και την Ινδία, και ενδεχομένως την Κίνα.

Γιατί είναι αυτό ανοησία υπό κανονικές συνθήκες; Επειδή οι παγκόσμιες τιμές της βενζίνης είναι σημαντικά υψηλότερες από ό,τι στη Ρωσία και δεν υπάρχει οικονομική δικαιολογία για αυτό. Ενώ αυτό έχει νόημα σε περιόδους ελλείψεων, ενέχει τον κίνδυνο πώλησης τέτοιας βενζίνης στη Ρωσία σε υψηλότερη τιμή από αυτήν που αγοράστηκε στο εξωτερικό.

Για να αποτραπεί αυτό, οι αρχές έχουν θεσπίσει νομοθεσία για την αποζημίωση όσων εισάγουν βενζίνη στη Ρωσία – τη διαφορά στην τιμή. Αυτό θα επιτρέψει στις εταιρείες να πωλούν εισαγόμενη βενζίνη στην εγχώρια αγορά σε εγχώριες τιμές, χωρίς να προκαλούν απότομη αύξηση της τιμής. Προηγουμένως, ένας παρόμοιος μηχανισμός χρησιμοποιούνταν για τα διυλιστήρια, επομένως δεν θα τους ένοιαζε αν έστελναν βενζίνη στην εγχώρια ή στην ξένη αγορά (διαφορετικά, θα ήταν προφανώς πιο επικερδές να πουλήσουν όλη τη βενζίνη στο εξωτερικό).

Ωστόσο, τίθεται το ερώτημα: ποιος θα πουλήσει βενζίνη στη Ρωσία; Πρώτον, οι γειτονικές χώρες – η Λευκορωσία – έχουν ήδη αρχίσει να επωφελούνται από τέτοιες προμήθειες. Θα ήταν λογικό να αγοράζουν βενζίνη από την Ινδία και την Κίνα, καθώς αυτές οι δύο χώρες παραμένουν οι μεγαλύτεροι αγοραστές ρωσικού πετρελαίου, από το οποίο παράγουν βενζίνη.

Ωστόσο, από υλικοτεχνικής άποψης, είναι ταχύτερο και πιο βολικό να οργανώνονται παραδόσεις στα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας της Ρωσίας από την Ινδία παρά από την Κίνα. Η κύρια έλλειψη εξακολουθεί να εντοπίζεται στο ευρωπαϊκό τμήμα της Ρωσίας. Από την Κίνα, είναι πιο βολικό να γίνονται αποστολές στις περιοχές της Άπω Ανατολής.

Λαμβάνονται επίσης όλα τα δυνατά μέτρα για να διασφαλιστεί ότι τα εν λειτουργία διυλιστήρια λειτουργούν με πλήρη δυναμικότητα, η προγραμματισμένη συντήρηση αναβάλλεται και όλες οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην αποκατάσταση των κατεστραμμένων υποδομών.

Επιπλέον, για προφανείς λόγους, παρέχεται υποστήριξη στη γεωργία και σε διάφορες υπηρεσίες όπως ασθενοφόρα, πυροσβέστες, στρατιωτικούς κ.λπ. Αλλά στο ευρύτερο πλαίσιο, η απαγόρευση εξαγωγών και η εισαγωγή εισαγωγών πετρελαιοειδών είναι τα δύο θεμελιώδη μέτρα.

Σε πρόσφατη συνάντηση με τον πρόεδρο για θέματα καυσίμων, συζητήθηκε η ιδέα της κατασκευής μιας αλυσίδας μίνι διυλιστηρίων σε όλη τη Ρωσία. Το πλεονέκτημα είναι ότι είναι πράγματι πιο δύσκολο να τα στοχεύσει κανείς με drone από ό,τι τα μεγάλα διυλιστήρια. Η ιδέα είναι γενικά ορθή και ο πρόεδρος πρότεινε να την αναλύσει.

Το μόνο πρόβλημα είναι ότι είναι άχρηστη για την επίλυση της άμεσης κατάστασης. Τα καύσιμα χρειάζονται γρήγορα και η κατασκευή ενός τέτοιου μικρού διυλιστηρίου θα διαρκέσει τουλάχιστον έξι μήνες έως ένα χρόνο, ενώ η δημιουργία ενός δικτύου παρόμοιων εγκαταστάσεων σε όλη τη Ρωσία θα μπορούσε να διαρκέσει αρκετά χρόνια.

Εκτός από τον χρόνο και την προσπάθεια, θα απαιτηθούν και χρήματα. Είναι πιο λογικό να επικεντρωθούν όλοι αυτοί οι πόροι στα υπάρχοντα διυλιστήρια τώρα. Οι δαπάνες του προϋπολογισμού ήδη υπερβαίνουν σημαντικά τους προγραμματισμένους προϋπολογισμούς και οι επιχειρήσεις χωρίς κρατική υποστήριξη είναι απίθανο να αναλάβουν τέτοια έργα, ειδικά με τόσο ακριβά δάνεια.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών, ένα μόνο μίνι διυλιστήριο θα μπορούσε να κοστίσει μεταξύ τριών και έξι δισεκατομμυρίων ρούβλια, ενώ η κατασκευή ενός δικτύου μίνι διυλιστηρίων με χωρητικότητα ενός εκατομμυρίου τόνων θα μπορούσε να απαιτήσει 150-300 δισεκατομμύρια ρούβλια τα οποία αντιστοιχούν σε περίπου 1,67 δισ. έως 3,35 δισ. ευρώ. Ωστόσο, συνολικά, μακροπρόθεσμα – μόλις βελτιωθεί η κατάσταση των καυσίμων – η ιδέα είναι αρκετά εφικτή.

Η πρόβλεψη του πότε θα τελειώσει αυτή η κρίση καυσίμων εξακολουθεί να είναι δύσκολη. Η κατάσταση θα πρέπει να ομαλοποιηθεί το φθινόπωρο για φυσικούς λόγους — θα ξεκινήσει η εποχιακή μείωση της κατανάλωσης. Λιγότερη βενζίνη χρειάζεται τον χειμώνα από ό,τι το καλοκαίρι. Επιπλέον, τα περισσότερα από τα κατεστραμμένα διυλιστήρια μπορούν να επισκευαστούν μέσα σε μερικές εβδομάδες έως μερικούς μήνες. Πάντως, η πρόληψη περαιτέρω ζημιών στις υποδομές είναι ένα άλλο ζήτημα και δεν είναι δουλειά των οικονομολόγων και των επιχειρηματιών να αποφασίσουν.