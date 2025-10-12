Η εμπιστοσύνη, η ασφάλεια και η ταχύτητα παραμένουν τα κύρια κριτήρια των Ελλήνων καταναλωτών στις online αγορές, όπως δείχνει η έρευνα Nexi eCommerce Report 2024. Οι ηλεκτρονικές πληρωμές έχουν καθιερωθεί ως βασικό στοιχείο της αγοραστικής εμπειρίας, με τις κάρτες και τις ψηφιακές πλατφόρμες να κυριαρχούν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η χρεωστική κάρτα είναι η πιο διαδεδομένη μέθοδος, με το 57% των χρηστών να την χρησιμοποιούν τις τελευταίες 28 ημέρες. Ακολουθεί το PayPal με 49%, καθώς παρέχει ευκολία και αίσθηση ασφάλειας. Η αντικαταβολή παραμένει στο 21%, ενώ οι πιστωτικές κάρτες και οι λογαριασμοί Revolut κυμαίνονται γύρω στο 20% και 19% αντίστοιχα. Οι υπηρεσίες Apple Pay και Google Pay καταγράφουν 17%, οι τραπεζικές καταθέσεις 6% και μόλις 1% δηλώνει αβεβαιότητα.

Όταν ρωτήθηκαν για την προτιμώμενη μέθοδο πληρωμής, το PayPal προηγείται με 34%, η χρεωστική κάρτα ακολουθεί με 25% και η αντικαταβολή 12%.

Οι λόγοι πίσω από τις επιλογές δείχνουν ότι η ασφάλεια είναι πρωταρχικός παράγοντας για το 71% των καταναλωτών, ενώ σημαντική είναι και η ταχύτητα (56%) και η ευκολία (49%). Σε χαμηλότερα επίπεδα βρίσκονται η συνήθεια (15%), η οικονομία (14%) και τα προγράμματα επιβράβευσης (10%). Πολύ λίγοι προτιμούν πληρωμές σε δόσεις ή αργότερα (2%).

Η έρευνα επιβεβαιώνει ότι οι καταναλωτές δίνουν προτεραιότητα σε λύσεις που προσφέρουν ασφάλεια δεδομένων και απρόσκοπτες συναλλαγές, καθιστώντας τις επιλογές πληρωμής καθοριστικό στοιχείο της συνολικής εμπειρίας στο ηλεκτρονικό εμπόριο.