Από τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός και παρουσίασε αναλυτικότερα χθες το οικονομικό επιτελείο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο ειδικός επενδυτικός λογαριασμός για παιδιά. Η πρόθεση είναι το καινούριο εργαλείο να είναι διαθέσιμο στους νέους γονείς από τις αρχές του 2027, αφού προηγηθεί η απαραίτητη τεχνική επεξεργασία και η συνεννόηση με τις τράπεζες και τους υπόλοιπους φορείς της αγοράς.

Ο λογαριασμός θα μπορεί να ανοίγεται από τους γονείς για τα παιδιά τους κατά τα δύο πρώτα χρόνια της ζωής τους. Ως εκ τούτου, θα αφορά και παιδιά που έχουν γεννηθεί από το 2025 και μετά.

Η βασική πρόβλεψη είναι ότι το κράτος θα «ταιριάζει» τις καταβολές που πραγματοποιεί ο γονιός στον λογαριασμό, αλλά και ενδεχομένως συγγενείς ή φίλοι, για παράδειγμα ως δώρο σε γενέθλια ή γιορτές. Η κρατική συμμετοχή θα φτάνει έως τα 1.200 ευρώ τον χρόνο και θα συνεχίζεται μέχρι το παιδί να ενηλικιωθεί, δηλαδή μέχρι τη συμπλήρωση των 18 ετών.

Το ετήσιο ανώτατο ποσό της κρατικής συνεισφοράς προβλέπεται, μάλιστα, να αυξάνεται κατά 10% κάθε πενταετία. Συγκεκριμένα, η κλιμάκωση διαμορφώνεται ως εξής:

1.200 ευρώ για τα πρώτα 5 χρόνια

1.320 ευρώ για τα έτη 6 έως 10

1.452 ευρώ για τα έτη 11 έως 15

1.597 ευρώ για τα έτη 16 έως 18

Από την πλευρά του γονέα, το ανώτατο ποσό που μπορεί να κατατίθεται σε ετήσια βάση ανέρχεται σε 10.000 ευρώ. Ο περιορισμός αυτός αποσκοπεί στο να αποτραπεί η χρήση του λογαριασμού ως μέσου μεταφοράς ή απόκρυψης μεγαλύτερων περιουσιακών ποσών, με τις καταβολές να παραμένουν σε λογικά επίπεδα. Αν σε κάποια χρονιά δεν πραγματοποιηθεί κατάθεση από τον γονέα, ο λογαριασμός παραμένει ενεργός και συνεχίζει να αποδίδει, απλώς δεν ενεργοποιείται για εκείνο το έτος η αντίστοιχη κρατική συνεισφορά. Τα ποσά που αντιστοιχούν στη συμμετοχή του Δημοσίου θα πιστώνονται στους λογαριασμούς σε τακτά χρονικά διαστήματα από το Υπουργείο Οικονομικών.

Η δυνατότητα ανάληψης των χρημάτων θα ενεργοποιείται κατά κανόνα μόνο όταν το παιδί συμπληρώσει τα 18 χρόνια του. Εξαιρέσεις προβλέπονται σε ιδιαίτερες περιπτώσεις, όπως ο θάνατος του γονέα ή του παιδιού, καθώς και σοβαρά προβλήματα υγείας του παιδιού που απαιτούν χειρουργική επέμβαση και έχουν πιστοποιηθεί από δημόσιο νοσοκομείο.

Τα χρήματα που κατατίθενται δεν θα παραμένουν απλώς ως υπόλοιπο στον λογαριασμό. Θα επενδύονται, με στόχο να δημιουργηθεί το μεγαλύτερο δυνατό κεφάλαιο για το παιδί. Οι ακριβείς κανόνες, ο τρόπος διαχείρισης, οι παραδοχές και οι προδιαγραφές των επενδύσεων αναμένεται να καθοριστούν μέσα από τη διαβούλευση με την αγορά.

Οι επιτρεπόμενες επενδύσεις θα περιλαμβάνουν αμοιβαία κεφάλαια, μετοχές, εταιρικά ομόλογα που διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές, καθώς και κρατικούς τίτλους. Παράλληλα, θα υπάρχει γεωγραφικός περιορισμός, καθώς οι επενδύσεις θα μπορούν να πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω οργανωμένων αγορών στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς δυνατότητα τοποθετήσεων σε τρίτες χώρες.

Με βάση τα ανώτατα ποσά που προβλέπεται να καταβάλλονται, το αρχικό κεφάλαιο που θα έχει συγκεντρωθεί στο τέλος της 18ετίας υπολογίζεται σε 49.304 ευρώ. Το τελικό ποσό, ωστόσο, θα εξαρτάται από τις αποδόσεις των επενδύσεων. Ενδεικτικά, με μέση ετήσια απόδοση 3% μπορεί να ξεπεράσει τις 60.000 ευρώ, με απόδοση 5% να υπερβεί τις 75.000 ευρώ, ενώ με απόδοση 7% μπορεί να προσεγγίσει ή και να ξεπεράσει τις 90.000 ευρώ.

Η θέσπιση του μέτρου εκτιμάται ότι μπορεί να εντείνει τον ανταγωνισμό μεταξύ των τραπεζών, οι οποίες εμφανίζονται θετικές απέναντι στην πρωτοβουλία. Εκτιμάται ότι ο θεσμός μπορεί να ενισχύσει σημαντικά την αποταμίευση, έναν τομέα στον οποίο η Ελλάδα βρίσκεται χαμηλά σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Ως αποτέλεσμα, οι τράπεζες αναμένεται να επιδιώξουν τη δημιουργία όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστικών επενδυτικών προϊόντων.

Παράλληλα, προβλέπεται ότι κάθε πάροχος, εκτός από τις τράπεζες, μπορούν να συμμετέχουν ασφαλιστικές εταιρείες και επιχειρήσεις επενδυτικών υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και έχουν λάβει την απαιτούμενη πιστοποίηση από την Τράπεζα της Ελλάδος, θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον ένα προϊόν με εγγύηση κεφαλαίου. Από εκεί και πέρα, οι γονείς που επιθυμούν υψηλότερες αποδόσεις θα μπορούν να επιλέγουν προϊόντα με μεγαλύτερο επενδυτικό ρίσκο.

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της πρωτοβουλίας είναι η θέσπιση κοινών κανόνων πληροφόρησης και σύγκρισης. Θα υπάρχει ενιαίο πρότυπο γνωστοποίησης, κοινός συνολικός δείκτης κόστους (Total Expense Ratio), καθώς και ενιαία μεθοδολογία υπολογισμού για όλους τους διαφορετικούς τύπους παρόχων. Με αυτόν τον τρόπο, ακόμη και ένας γονιός χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις επενδύσεων θα μπορεί να συγκρίνει τα διαθέσιμα προϊόντα με βάση τους ίδιους όρους. Επιπλέον, θα παρέχεται η δυνατότητα δωρεάν αλλαγής, τόσο επενδυτικού προϊόντος, όσο και παρόχου.

Σημαντική είναι και η φορολογική αντιμετώπιση του τελικού ποσού. Τα χρήματα που θα λάβει το παιδί μετά την ενηλικίωσή του θα απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος, είτε πρόκειται για φόρο επί των τόκων, ύψους 15%, είτε για φόρο υπεραξίας από μεταβίβαση κεφαλαίου, είτε για φόρο επί των μερισμάτων.

Κάθε παιδί θα μπορεί να διαθέτει έναν και μόνο επενδυτικό λογαριασμό. Για το άνοιγμά του θα απαιτείται τουλάχιστον ένας από τους δύο γονείς να είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, ενώ δεν θα τίθενται εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια.

Σε ό,τι αφορά το δημοσιονομικό αποτύπωμα, εφόσον ενταχθεί στο πρόγραμμα περίπου το ένα τρίτο των βρεφών που γεννιούνται κάθε χρόνο, περίπου 23.000 παιδιά ετησίως και περίπου 56.000 κατά το πρώτο έτος εφαρμογής, το κόστος για το Δημόσιο υπολογίζεται σε περίπου 55 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο έτος. Στη συνέχεια, η ετήσια δαπάνη αναμένεται να αυξάνεται κατά περίπου 27 εκατ. ευρώ, με το συνολικό δημοσιονομικό κόστος να εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει το μισό δισεκατομμύριο ευρώ μέχρι το 2040.

Πιερρακάκης: Στόχος η μείωση του ενεργειακού κόστους

Σε ένα περιβάλλον όπου τα νοικοκυριά εξακολουθούν να δοκιμάζονται από την ακρίβεια, τις οικονομικές πιέσεις και την αβεβαιότητα που προκαλεί το ενεργειακό κόστος, ο Κυριάκος Πιερρακάκης υπερασπίστηκε το κυβερνητικό πακέτο μέτρων, υποστηρίζοντας ότι στόχος του είναι να προσφέρει ουσιαστική οικονομική ανακούφιση στην κοινωνία, χωρίς να υπερβαίνει τα όρια των διαθέσιμων δημοσιονομικών δυνατοτήτων.

Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις που αφορούν συνταξιούχους, δημοσίους υπαλλήλους και οικογένειες, ενώ ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον λεγόμενο επενδυτικό «Κουμπαρά», τον οποίο παρουσίασε ως μία μεταρρύθμιση με ορίζοντα πέρα από την τρέχουσα οικονομική συγκυρία.

Παράλληλα, έθεσε ως βασική προτεραιότητα την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους, επαναλαμβάνοντας τον κυβερνητικό στόχο για μείωσή του κατά 30%. Όπως σημείωσε, η αντιμετώπιση του προβλήματος δεν μπορεί να εξαντλείται σε προσωρινές επιδοτήσεις και μέτρα στήριξης, αλλά απαιτεί παράλληλες επενδύσεις στις ενεργειακές υποδομές και στις δυνατότητες αποθήκευσης.

Ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε ακόμη στα περιθώρια για νέες παρεμβάσεις, στον χρόνο διεξαγωγής των επόμενων εκλογών, καθώς και στις εσωκομματικές διαφωνίες στη Νέα Δημοκρατία, απαντώντας και στην κριτική που έχει ασκήσει ο Αντώνης Σαμαράς.

Το βασικό μήνυμα που επιχείρησε να εκπέμψει ήταν ότι η κυβέρνηση θα αξιολογηθεί τόσο από τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τα προβλήματα της καθημερινότητας, όσο και από την ικανότητά της να προετοιμάζει τη χώρα για τις μελλοντικές προκλήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσίασε το κυβερνητικό σχέδιο ως επιλογή σταθερότητας, συνέχειας και σταδιακών παρεμβάσεων.

«Τα μέτρα ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας»

Αναφερόμενος στο κατά πόσο οι κυβερνητικές παρεμβάσεις ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών, ο υπουργός υποστήριξε ότι ο σχεδιασμός τους έγινε με γνώμονα τόσο τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι διαφορετικές κοινωνικές ομάδες όσο και τις δυνατότητες της οικονομίας.

Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση επιχειρεί να ενισχύσει κάθε κατηγορία πολιτών στον βαθμό που το επιτρέπει ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος, προκειμένου να υπάρξει μια ουσιαστική οικονομική ανάσα.

Παράλληλα, έκανε λόγο για αλλαγές με πιο μόνιμο χαρακτήρα, φέρνοντας ως παράδειγμα τον επενδυτικό «Κουμπαρά», ένα ζήτημα που, όπως σημείωσε, συζητείται εδώ και χρόνια στην Ελλάδα.

Σε ό,τι αφορά τους συνταξιούχους, αναφέρθηκε στην ενίσχυση των 400 ευρώ, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για καθαρό ποσό, ενώ επισήμανε πως από τον Νοέμβριο διευρύνεται σημαντικά ο αριθμός των δικαιούχων, κατά περίπου 270.000 άτομα.

Ανάλογες παρεμβάσεις, σύμφωνα με τον ίδιο, προβλέπονται και για δημοσίους υπαλλήλους, εκπαιδευτικούς, ένστολους και εργαζόμενους στον χώρο της υγείας, με στόχο τη στήριξη των εισοδημάτων τους.

Ακρίβεια και διαθέσιμο εισόδημα

Για το ζήτημα της ακρίβειας, ο κ. Πιερρακάκης υποστήριξε ότι οι κυβερνητικές παρεμβάσεις κινούνται σε δύο παράλληλους άξονες: αφενός στην ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και αφετέρου στη μείωση του κόστους που επιβαρύνει τους πολίτες.

Όπως σημείωσε, ο πρωθυπουργός παρουσίασε στη ΔΕΘ τον στόχο για μείωση του ενεργειακού κόστους κατά 30%, ενώ έχουν ακολουθήσει εξειδικεύσεις των σχετικών παρεμβάσεων.

Κατά τον υπουργό, η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος δεν αρκεί από μόνη της. Χρειάζεται ταυτόχρονα να μειωθούν οι βασικές επιβαρύνσεις, με το ενεργειακό κόστος να αποτελεί μία από τις σημαντικότερες.

Ενεργειακό κόστος: από την προσωρινή στήριξη στις επενδύσεις

Ενόψει των πιέσεων που ενδέχεται να υπάρξουν στην ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά τον επόμενο χειμώνα, ο υπουργός υπογράμμισε ότι η βραχυπρόθεσμη στήριξη είναι αναγκαία, αλλά δεν αποτελεί ολοκληρωμένη λύση.

Όπως εξήγησε, η Ελλάδα χρειάζεται παράλληλα να επενδύσει στις υποδομές ηλεκτρισμού και στην αποθήκευση ενέργειας. Μια τέτοια στρατηγική, όπως ανέφερε, μπορεί να προσφέρει πιο σταθερή και βιώσιμη αντιμετώπιση του προβλήματος σε βάθος χρόνου.

Σε αυτό το πλαίσιο, χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική την επίτευξη του στόχου για περιορισμό κατά 30% του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς θα αποτελούσε, σύμφωνα με τον ίδιο, πολύ ισχυρότερη και πιο διαρκή μορφή στήριξης σε σχέση με τα προσωρινά μέτρα.

Ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε, πάντως, ότι δεν μπορεί να υποστηριχθεί πως τα μέτρα είναι αρκετά για την επίλυση κάθε προβλήματος. Τόνισε ότι η κυβέρνηση οφείλει να παρεμβαίνει κάθε φορά που ένας πολίτης ή μια επιχείρηση αντιμετωπίζει δυσκολίες, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα μέσα.

Δεν υπάρχει σήμερα ανάγκη για Plan B

Σε ερώτηση για το εάν υπάρχει εναλλακτικός σχεδιασμός σε περίπτωση που απαιτηθούν πρόσθετες οικονομικές ενισχύσεις, ο υπουργός απάντησε ότι ο δημοσιονομικός χώρος που υπάρχει σήμερα είναι δεδομένος και μάλιστα μεγαλύτερος από τον αρχικό σχεδιασμό.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη δυνατότητα που προέκυψε μέσω της ευρωπαϊκής ρήτρας διαφυγής για την ενέργεια, καθώς και στις συνεχείς διαπραγματεύσεις με τις Βρυξέλλες για την αναγνώριση πρόσθετων δημοσιονομικών δυνατοτήτων.

Υποστήριξε ότι κάθε φορά που δημιουργείται διαθέσιμος χώρος, η κυβέρνηση επιλέγει να τον επιστρέφει στην κοινωνία μέσω οργανωμένων παρεμβάσεων. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι τα προβλήματα δεν μπορούν να λυθούν όλα άμεσα ή με έναν τρόπο.

Οι εκλογές και το μήνυμα προς τους βουλευτές

Αναφερόμενος στη στάση που θα πρέπει να τηρήσουν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογικές τους περιφέρειες, ο κ. Πιερρακάκης υποστήριξε ότι οι πολίτες είναι σε θέση να αξιολογήσουν τη σοβαρότητα και τη διαφορά μεταξύ των κυβερνητικών επιλογών και των προτάσεων της αντιπολίτευσης.

Κατά την άποψή του, ακόμη και ο πιο αυστηρός επικριτής της κυβέρνησης αναγνωρίζει ότι τα μέτρα που ανακοινώνονται πρόκειται να εφαρμοστούν. Η αξιοπιστία, όπως ανέφερε, αποτελεί κρίσιμο στοιχείο στην πολιτική.

Στο ερώτημα εάν οι πολίτες κατάφεραν να αναγνωρίσουν τις δικές τους ανάγκες μέσα στο κυβερνητικό πακέτο, ο υπουργός απάντησε θετικά. Επισήμανε, ωστόσο, ότι τα αιτήματα κοινωνικών και επαγγελματικών φορέων είναι συνήθως περισσότερα από όσα μπορεί να ικανοποιήσει άμεσα μια κυβέρνηση.

Όπως εξήγησε, η ιεράρχηση των παρεμβάσεων γίνεται με βάση τις δημοσιονομικές δυνατότητες, ενώ αρκετές από τις κυβερνητικές αποφάσεις προέκυψαν έπειτα από διάλογο με τους φορείς της αγοράς.

Οι ενισχύσεις στους δημοσίους υπαλλήλους

Σχετικά με την κριτική ότι ορισμένες παρεμβάσεις προς τους δημοσίους υπαλλήλους αποτελούν μελλοντικές «υποσχετικές», ο κ. Πιερρακάκης απέρριψε τον χαρακτηρισμό.

Υποστήριξε ότι πρόκειται για μέτρα που έχουν ήδη δρομολογηθεί και εντάσσονται στον δημοσιονομικό σχεδιασμό του 2027, εξηγώντας έτσι και τον χρονικό ορίζοντα εφαρμογής τους.

Παράλληλα, σημείωσε ότι ορισμένες αυξήσεις στους μισθούς του Δημοσίου συνδέονται πλέον αυτόματα με την εξέλιξη του κατώτατου μισθού. Ως εκ τούτου, πρόκειται για ρυθμίσεις που, όπως υποστήριξε, δεσμεύουν και τις επόμενες κυβερνήσεις.

Για την επιλογή του συγκεκριμένου χρόνου εφαρμογής, εξήγησε ότι δεν υπήρχε νωρίτερα ο απαιτούμενος δημοσιονομικός χώρος. Αντίθετα, για το 2026 υπήρχαν οι δυνατότητες να αυξηθεί η στήριξη προς τους συνταξιούχους, με διεύρυνση των δικαιούχων και αύξηση του ποσού στα 400 ευρώ καθαρά.

Η αύξηση των αποδοχών των Μητροπολιτών

Για την απόφαση αύξησης των αποδοχών των Μητροπολιτών, ο υπουργός υποστήριξε ότι πρόκειται για περιορισμένης δημοσιονομικής σημασίας παρέμβαση.

Παράλληλα, έκανε λόγο για ανάγκη διόρθωσης μιας υφιστάμενης μισθολογικής ασυμμετρίας, συγκρίνοντας τις σχετικές αποδοχές με εκείνες των μουφτήδων. Κατά τον ίδιο, η αλλαγή αποσκοπεί στην εναρμόνιση του πλαισίου και πρέπει να αξιολογείται μέσα στη συνολική εικόνα.

Ο επενδυτικός «Κουμπαράς»

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε ο κ. Πιερρακάκης στον επενδυτικό «Κουμπαρά», τον οποίο χαρακτήρισε «μεταρρύθμιση», και όχι απλώς ένα ακόμη μέτρο οικονομικής ενίσχυσης.

Όπως υποστήριξε, η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα σε μια θέση που της επιτρέπει να εφαρμόζει πολιτικές τις οποίες αρκετές άλλες ευρωπαϊκές χώρες δεν έχουν τη δυνατότητα να υλοποιήσουν.

Ο ίδιος συνέδεσε τον νέο μηχανισμό με την ενίσχυση της αποταμίευσης και της επενδυτικής κουλτούρας, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα στο παρελθόν διέθετε ισχυρότερη κουλτούρα αποταμίευσης, η οποία σταδιακά υποχώρησε.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως ανέφερε, υπάρχουν περίπου 3 τρις ευρώ σε καταθέσεις που παραμένουν ουσιαστικά ανενεργά και δεν κατευθύνονται σε επενδύσεις. Η ενεργοποίηση αυτών των κεφαλαίων θα μπορούσε, σύμφωνα με την εκτίμησή του, να ενισχύσει την ανάπτυξη.

Ο μηχανισμός που περιέγραψε προβλέπει κρατική συμμετοχή αντίστοιχη με την αποταμίευση του πολίτη, έως συγκεκριμένο ετήσιο όριο. Με αυτόν τον τρόπο, το κράτος θα προσθέτει ένα ευρώ για κάθε ευρώ που αποταμιεύεται από τον πολίτη, ενισχύοντας έτσι την αποταμίευση και την επένδυση.

Οικογένειες, επιδόματα και φορολογικές αλλαγές

Απαντώντας στην κριτική ότι ορισμένες κυβερνητικές παρεμβάσεις μπορεί να ευνοούν περισσότερο τα υψηλότερα εισοδήματα, ο υπουργός υπογράμμισε ότι το συνολικό κυβερνητικό σχέδιο αποτελείται από διαφορετικά μέτρα που λειτουργούν συμπληρωματικά.

Αναφέρθηκε στο επίδομα Α21, στο επίδομα γέννησης και στη φορολογική μεταρρύθμιση που, όπως είπε, μεταβάλλει τον τρόπο φορολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο το εισόδημα, αλλά και τον αριθμό των παιδιών κάθε οικογένειας.

Όπως σημείωσε, κανένα μέτρο δεν έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπίσει από μόνο του όλες τις ανάγκες. Οι διαφορετικές παρεμβάσεις συνθέτουν συνολικά ένα ευρύτερο πλαίσιο πολιτικής.

Για τον επενδυτικό «Κουμπαρά» τόνισε ότι αποτελεί εθελοντική επιλογή του πολίτη και δεν απαιτεί υποχρεωτική συμμετοχή στο μέγιστο ποσό. Στόχος, όπως είπε, είναι να δημιουργηθεί ένα πρόσθετο κεφάλαιο που θα μπορούν να αξιοποιήσουν οι νέοι όταν φτάσουν στην ενηλικίωση.

Εκλογές την άνοιξη

Ο κ. Πιερρακάκης χαρακτήρισε απολύτως ορθή την επιλογή για διεξαγωγή των εκλογών την άνοιξη, ακόμη και υπό το ενδεχόμενο δυσμενών εξελίξεων στις τιμές της ενέργειας ή στις αγορές ομολόγων.

Υποστήριξε ότι η σταθερότητα των εκλογικών κύκλων έχει ιδιαίτερη σημασία και ότι η επιλογή πρόωρης προσφυγής στις κάλπες θα μπορούσε να δημιουργήσει την εντύπωση ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να επωφεληθεί πολιτικά από τη συγκυρία.

Αντίθετα, όπως ανέφερε, οι πολίτες εκτιμούν περισσότερο μια σταθερή πολιτική πορεία και μια κυβέρνηση που δείχνει ότι γνωρίζει πώς να διαχειριστεί τις εξελίξεις.

Η κριτική Σαμαρά και η σχέση με το ΠΑΣΟΚ

Σχολιάζοντας την κριτική του Αντώνη Σαμαρά ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μετακινηθεί προς το ΠΑΣΟΚ, ο υπουργός επέλεξε να δώσει έμφαση στην ανάγκη η πολιτική συζήτηση να επικεντρώνεται στο μέλλον και όχι στις πολιτικές διαδρομές του παρελθόντος.

Δήλωσε ότι σέβεται τον πρώην πρωθυπουργό και αναγνωρίζει το δικαίωμά του να εκφράζει τις απόψεις του. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαθέτει ισχυρή εκλογική νομιμοποίηση τόσο ως πρωθυπουργός, όσο και ως Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.

Κατά τον κ. Πιερρακάκη, η μέχρι σήμερα εκλογική πορεία της κυβέρνησης και η δημοσκοπική της υπεροχή αποδεικνύουν ότι η πολιτική πραγματικότητα έχει μεταβληθεί σημαντικά σε σχέση με το παρελθόν.

Υποστήριξε, επίσης, ότι οι προσωπικές αντιπαραθέσεις και οι αναφορές σε παλαιότερες πολιτικές διαδρομές δεν μπορούν να αποτελούν το επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης. Προτεραιότητα πρέπει να έχουν οι προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά και η δυνατότητα κάθε πολιτικής δύναμης να δώσει απαντήσεις σε αυτές.

Οι εσωκομματικές εντάσεις στη Νέα Δημοκρατία

Για τις δημόσιες αντιπαραθέσεις με τον Αντώνη Σαμαρά και την απουσία του Κώστα Καραμανλή, ο υπουργός υποστήριξε ότι η τελική αξιολόγηση της κυβέρνησης θα γίνει με βάση την αποτελεσματικότητά της στην αντιμετώπιση των προβλημάτων των πολιτών.

Επισήμανε ότι η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να διατηρεί σημαντικό προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις και ότι το κρίσιμο στοιχείο ενόψει των εκλογών είναι η κυβερνητική αποτελεσματικότητα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι πολίτες θα κρίνουν τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση από το κατά πόσο οι παρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες τους. Η ουσιαστική πολιτική, όπως υποστήριξε, διαφοροποιείται από τις απλές υποσχέσεις.

Περιθώριο για νέες παροχές

Τέλος, αναφερόμενος στη δήλωση του πρωθυπουργού ότι δεν υπάρχει σήμερα περιθώριο για πρόσθετες παροχές, ο κ. Πιερρακάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων, εφόσον στο μέλλον δημιουργηθεί επιπλέον δημοσιονομικός χώρος.

Υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει αποδείξει πως μπορεί να ανταποκρίνεται σε έκτακτες συνθήκες τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ υπενθύμισε ότι οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες προβλέπουν προσαρμογές σε περιπτώσεις έκτακτων γεγονότων.

Ωστόσο, τόνισε ότι το σημερινό κυβερνητικό πακέτο θεωρείται ολοκληρωμένο, καθώς περιλαμβάνει παρεμβάσεις που απευθύνονται στο σύνολο της κοινωνίας και αντανακλούν τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας.