Άνοιξε, σήμερα, Δευτέρα 3 Αυγούστου, η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το «Πόθεν Έσχες» του 2026. Η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων και την οριστικοποίηση τους λήγει στις 24 Οκτωβρίου.

Η διαδικασία γίνεται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΠΟΘΕΝ. Οι υπόχρεοι μπαίνουν στο σύστημα με τους κωδικούς Taxisnet και επιλέγουν το αντίστοιχο Έτος Δήλωσης. Στη συνέχεια προχωρούν στην άντληση των διαθέσιμων στοιχείων και επιλέγουν Οριστικοποίηση.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που γίνει εμπρόθεσμη οριστικοποίηση της δήλωσης, επιτρέπεται η Υποβολή Τροποποιητικής Δήλωσης από τον υπόχρεο, εντός 30 ημερών.

Σημαντικές ερωτήσεις και απαντήσεις για το «Πόθεν Έσχες»

Πότε υποβάλλεται αρχική Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.) του ν.5026/2023;

Η αρχική Δ.Π.Κ. υποβάλλεται μέσα σε ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από τη δέκατη έκτη (16η) ημέρα του μήνα που έπεται της απόκτησης της ιδιότητας και δεν επηρεάζεται από χρονικά μεταγενέστερη απόκτηση άλλης ιδιότητας, που εμπίπτει στο Κεφάλαιο Β΄ του ν.5026/2023. Η απόκτηση νέας ιδιότητας, εκτός αν αυτή είναι ισχυρότερη της προηγούμενης, δεν απαιτείται την υποβολή νέας αρχικής δήλωσης, εφόσον αυτή έχει ήδη υποβληθεί. Επισημαίνεται ότι εάν ο υπόχρεος αποκτήσει ιδιότητα υποχρεωτικά ή κατά προτεραιότητα ελεγχόμενου όπως αυτές περιγράφονται σε επόμενη ερώτηση θα πρέπει να υποβάλει εκ νέου αρχική δήλωση προκειμένου να επισυναφθούν και τα αναγκαία έγγραφα.

Επισημαίνεται ότι, για την πρώτη εφαρμογή του νόμου 5026/2023, για τις αρχικές δηλώσεις, με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου από την 28η.2.2023 έως και την 30ή.9.2024, καταληκτική ημερομηνία για υποβολή είναι η 28η.02.2025. Με την εξαίρεση των υπόχρεων του άρθρου 4, για τα οποία ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 5113/2024, όσοι αποκτούν την ιδιότητα του υπόχρεου κατά το χρονικό διάστημα από την 28η.2.2023 έως και την 30ή.9.2024 απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής αρχικής δήλωσης, εφόσον υπέβαλαν ετήσια δήλωση για τη χρήση 2021 και υποχρεούνται να υποβάλλουν ετήσια δήλωση για τις χρήσεις 2022 και 2023. Το ίδιο ισχύει και για τα υπόχρεα πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 3, εφόσον έχουν προβεί σε έγκριση της δήλωσης των υπόχρεων της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 (Α’ 309) για τη χρήση 2021, σύμφωνα με την περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 2 του ίδιου νόμου. Η απαλλαγή του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει για τους συζύγους, εν διαστάσει συζύγους, μέλη συμφώνου συμβίωσης του άρθρου 1 του ν. 4356/2015 (Α’ 181) των υπόχρεων προσώπων του άρθρου 4.

Τι περιλαμβάνει η αρχική Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης;

Η αρχική Δ.Π.Κ. περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα υφιστάμενα περιουσιακά στοιχεία του υπόχρεου και των ανήλικων τέκνων του στην ημεδαπή και την αλλοδαπή την αξία κτήσης τους, εφόσον μπορεί να τεκμηριωθεί, και τον τρόπο κτήσης τους. Στην περίπτωση που τα στοιχεία της αρχικής δήλωσης αντλούνται μέσω διαλειτουργικότητας τότε η ημερομηνία αναφοράς των δεδομένων στις αρχικές δηλώσεις είναι η τελευταία ημέρα του ημερολογιακού μήνα που προηγείται της κτήσης της ιδιότητας ή της ανάληψης υπηρεσίας στην περίπτωση θητείας. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση των δανειακών υποχρεώσεων, η ημερομηνία αναφοράς είναι η 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.

Με το ν.5026/2023 οι σύζυγοι υπόχρεων σε ΔΠΚ υποβάλλουν ξεχωριστή ΔΠΚ με τα περιουσιακά τους στοιχεία και αυτά των ανήλικων τέκνων τους.

Σε ποια περίπτωση επιβάλλεται να υποβληθεί μέσα στο ίδιο έτος και αρχική και ετήσια Δ.Π.Κ.;

Σε περίπτωση απόκτησης ιδιότητας υποχρεωτικά ή κατά προτεραιότητα ελεγχόμενου από τον υπόχρεο, ενώ κατέχει ιδιότητα μη ελεγχόμενου υποχρεωτικά ή κατά προτεραιότητα. Τότε θα πρέπει να υποβληθούν δύο Δ.Π.Κ. στη διάρκεια του ίδιου έτους, μία αρχική για την ιδιότητα υποχρεωτικά ή κατά προτεραιότητα ελεγχόμενου, προκειμένου να επισυναφθούν τα απαραίτητα έγγραφα και μία ετήσια για τις υπόλοιπες ιδιότητες.

Πότε υποβάλλεται η Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.);

Η Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ) υπάρχει σαν ξεχωριστός πίνακας στη διαδικτυακή εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής Δ.Π.Κ. του ν.5026/2023. Η Δ.Ο.Σ. υποβάλλεται στην ίδια προθεσμία με τη Δ.Π.Κ., βάσει της παρ. 1 του αρ. 18 του ν.5026/2023.

Ποια είναι η ημερομηνία αναφοράς της Αρχικής Δ.Π.Κ. για τις νέες ιδιότητες που προέκυψαν με το ν. 5026/2023;

Οι υπόχρεοι που απέκτησαν την ιδιότητα με τα αρθ.3 έως 16 του ν.5026/2023, όπως έχει ήδη αναφερθεί σε προηγούμενη ερώτηση, έχουν υποχρέωση να υποβάλουν αρχική Δ.Π.Κ. και ΔΟΣ με ημερομηνία αναφοράς την 28/02/2023 και εφόσον δεν έχουν υποχρέωση υποβολής ετήσιας ΔΠΚ 2023 (χρήση 2022). Επιπλέον, επισημαίνεται ότι η ιδιότητα «Σύζυγος υπόχρεου», που πλέον με το νέο νόμο 5026/2023 προκαλεί υποχρέωση υποβολή διακριτής Δ.Π.Κ., δε λογίζεται ως νέα ιδιότητα. Σύμφωνα με την από 11/05/2023 απόφασης της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 25 του προαναφερθέντος νόμου, οι Δ.Π.Κ. των συζύγων, Μ.Σ.Σ. και εν διαστάσει συζύγων που έχουν ήδη υποβληθεί θα θεωρούνται ως ετήσιες και ως εκ τούτου οι ως άνω υπόχρεοι δεν υποχρεούνται σε εκ νέου υποβολή Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ με την έναρξη ισχύος του ν. 5026/2023. Τέλος, αναφέρεται ότι για την πρώτη εφαρμογή του ν.5026/2023, καταληκτική ημερομηνία για υποβολή Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ. αρχικών, με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου από την 28η.2.2023 έως και την 30η.9.2024 και ετήσιων ετών 2023 (χρήση 2022) και 2024 (χρήση 2023) είναι η 28η.02.2025. Με την εξαίρεση των υπόχρεων του άρθρου 4 του ν. 5026/2023, για τα οποία ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 5113/2024, όσοι αποκτούν την ιδιότητα του υπόχρεου κατά το χρονικό διάστημα από την 28η.2.2023 έως και την 30ή.9.2024 απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής αρχικής δήλωσης, εφόσον υπέβαλαν ετήσια δήλωση για τη χρήση 2021 και υποχρεούνται να υποβάλουν ετήσια δήλωση για τις χρήσεις 2022 και 2023.