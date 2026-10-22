Στην τελική ευθεία εισέρχεται η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) και Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ), καθώς η Τρίτη 3 Νοεμβρίου αποτελεί την καταληκτική προθεσμία για χιλιάδες υπόχρεους σε «πόθεν έσχες». Η υποβολή πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας pothen.gr με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet.

Οι αρμόδιες αρχές εφιστούν την προσοχή στους φορολογούμενους, καθώς η ευθύνη για την ακρίβεια, την ορθότητα και την πληρότητα των στοιχείων βαρύνει αποκλειστικά τους ίδιους τους δηλούντες, ακόμα και για τα δεδομένα που προσυμπληρώνονται αυτόματα από το σύστημα.

Ποιοι είναι οι υπόχρεοι

Η υποχρέωση υποβολής διέπεται από τις διατάξεις του ν. 5026/2023 και αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες προσώπων στον δημόσιο, πολιτικό, δικαστικό αλλά και ιδιωτικό τομέα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

Πολιτικά πρόσωπα και αιρετοί εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Δικαστικοί λειτουργοί και στελέχη της δημόσιας διοίκησης.

Επαγγελματίες και στελέχη που εμπίπτουν στις ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις.

Η δήλωση αφορά τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν ή διατηρούνταν κατά το προηγούμενο έτος, ενώ αντίστοιχη υποχρέωση υφίσταται για τους συζύγους, τα μέρη συμφώνου συμβίωσης και τα ανήλικα τέκνα.

Τα 4 σημεία-κλειδιά που απαιτούν έλεγχο

Πριν από την οριστική υποβολή της δήλωσης, οι υπόχρεοι καλούνται να διασταυρώσουν σχολαστικά τα εξής στοιχεία:

Τραπεζικοί λογαριασμοί & καταθέσεις: Διασταύρωση υπολοίπων και επιβεβαίωση όλων των λογαριασμών στους οποίους ο υπόχρεος εμφανίζεται ως δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

Επενδυτικά προϊόντα: Πλήρης καταγραφή μετοχών, ομολόγων, αμοιβαίων κεφαλαίων και λοιπών χρηματοοικονομικών τίτλων.

Ακίνητα & οχήματα: Επαλήθευση των στοιχείων ιδιοκτησίας, ποσοστών συνιδιοκτησίας και τυχόν μεταβολών, καθώς και των εταιρικών συμμετοχών.

Τραπεζικές θυρίδες: Δηλωτέα στοιχεία που αφορούν τη μίσθωση θυρίδων σε πιστωτικά ιδρύματα.

Αυτόματη συμπλήρωση και διορθώσεις

Παρά το γεγονός ότι η πλατφόρμα αντλεί αυτόματα πληθώρα δεδομένων από τράπεζες και δημόσιους φορείς, ο χρήστης οφείλει να ελέγξει αν λείπουν πληροφορίες και να τις συμπληρώσει χειροκίνητα.

Σε περίπτωση που διαπιστωθούν λάθη ή παραλείψεις μετά την οριστικοποίηση, το νομοθετικό πλαίσιο παρέχει τη δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής δήλωσης εντός συγκεκριμένων χρονικών ορίων. Ωστόσο, υπογραμμίζεται ότι η διαδικασία αυτή δεν παρατείνει την αρχική προθεσμία της 3ης Νοεμβρίου, καθιστώντας απαραίτητη την έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας για την αποφυγή προστίμων και κυρώσεων.