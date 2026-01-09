«Πράσινο φως» πήρε η εμπορική συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Mercosur, δηλαδή της Νότιας Κοινής Αγοράς, που αποτελείται από την Αργεντινή, τη Βολιβία, τη Βραζιλία, την Παραγουάη και την Ουρουγουάη.

Με τον όρο Mercosur (από τα ισπανικά Mercado Común del Sur = Κοινή Αγορά του Νότου) εννοείται η περιφερειακή οικονομική και εμπορική ένωση χωρών της Νότιας Αμερικής και η συμφωνία σημαίνει πρακτικά την εισδοχή στην Ενωμένη Ευρώπη προϊόντων χωρίς δασμούς από μία τεράστια αγορά.

Τα κράτη μέλη της ΕΕ άνοιξαν την Παρασκευή τον δρόμο για το κολοσιαίο εμπορικό μπλοκ, καθώς οι χώρες της Mercosur διαθέτουν πολύ μεγαλύτερες καλλιεργήσιμες εκτάσεις και παραγωγική δύναμη στον κτηνοτροφικό τομέα, με αποτέλεσμα, χώρες όπως η Ελλάδα και η Γαλλία, να μην μπορούν να τις ανταγωνιστούν σε παραγωγή.

Μια ειδική πλειοψηφία των κρατών μελών υποστήριξε σήμερα στο Ευρωκοινοβούλιο τη συμφωνία της Mercosur, τερματίζοντας περισσότερες από δύο δεκαετίες διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μιας ομάδας χωρών της Λατινικής Αμερικής – Αργεντινή, Βραζιλία, Παραγουάη και Ουρουγουάη – καθώς και χρόνια εσωτερικών διαιρέσεων στην ΕΕ.

Η Γαλλία, η Πολωνία, η Αυστρία, η Ουγγαρία και η Ιρλανδία ψήφισαν κατά, ενώ το Βέλγιο απείχε, σύμφωνα με διπλωμάτες που γνωρίζουν το θέμα και μίλησαν στο Euronews.

Η απόφαση αποτελεί πλήγμα στις γαλλικές προσπάθειες να συσπειρώσουν μια μειοψηφία που αρνιόταν σθεναρά την ψήφο εμπιστοσύνης.

Η συμφωνία, την οποία επικύρωσε η Πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τον Δεκέμβριο του 2024, θα δημιουργήσει μια ζώνη ελεύθερων συναλλαγών με περισσότερους από 700 εκατομμύρια ανθρώπους.

Τα κράτη που την υποστήριξαν, με επικεφαλής τη Γερμανία και την Ισπανία, λένε εδώ και καιρό ότι η συμφωνία θα ανοίξει την πρόσβαση σε νέες αγορές. Οι αντίπαλοι της συμφωνίας, με επικεφαλής τη Γαλλία, προειδοποίησαν ότι θα εκθέσει τους αγρότες της ΕΕ σε αθέμιτο ανταγωνισμό από τις εισαγωγές γεωργικών προϊόντων από τη Λατινική Αμερική.

Το προηγούμενο διάστημα τόσο οι Έλληνες όσο και οι Γάλλοι αγρότες αντιτάχθηκαν σθεναρά στην συμφωνία, καθώς οι δασμοί θα καταργηθούν σταδιακά για τα περισσότερα προϊόντα, μόλις τεθεί σε ισχύ ενώ οι ποσοστώσεις θα παραμείνουν σε ισχύ για την προστασία μόνο ευαίσθητων στον ανταγωνισμό γεωργικών προϊόντων, όπως το βόειο κρέας, τα πουλερικά και η ζάχαρη.