Στη διάθεση των καταναλωτών βρίσκονται σήμερα, Κυριακή 19 Ιουλίου, τα εμπορικά καταστήματα, στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής της περιόδου των θερινών εκπτώσεων. Το άνοιγμα των επιχειρήσεων έχει προαιρετικό χαρακτήρα, συνεπώς συνιστάται στο καταναλωτικό κοινό να επιβεβαιώνει εκ των προτέρων το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων που επιθυμεί να επισκεφθεί.

Το γενικό θεσμικό πλαίσιο επιτρέπει τη λειτουργία των επιχειρήσεων από τις 11:00 έως τις 20:00. Ωστόσο, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, οι τοπικοί εμπορικοί σύλλογοι προκρίνουν το κλείσιμο νωρίτερα, στις 18:00. Αντιθέτως, τα πολυκαταστήματα, τα εμπορικά κέντρα και οι μεγάλες αλυσίδες λιανικής αναμένεται να εξαντλήσουν το ωράριο, παραμένοντας ανοιχτά μέχρι τις 20:00.

Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν, οι έμποροι προβλέπουν πως η αγοραστική κίνηση θα είναι περιορισμένη τις μεσημεριανές ώρες, μετατοπίζοντας τις προσδοκίες για αυξημένη προσέλευση νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα.

Οικονομικές προσδοκίες και τουριστική ώθηση

Οι επαγγελματίες του λιανεμπορίου θεωρούν την τρέχουσα περίοδο κομβική για την πορεία του κλάδου μέχρι τη λήξη του έτους, ποντάροντας πολλά στις αυξημένες τουριστικές ροές. Η κορύφωση της τουριστικής σεζόν εκτιμάται ότι θα δώσει ισχυρή «ένεση» ρευστότητας στις κεντρικές αγορές της Αθήνας, του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, καθώς και στους δημοφιλείς προορισμούς σε νησιά και ηπειρωτική χώρα.

Οι εκτιμήσεις του εμπορικού κόσμου κάνουν λόγο για συνολικό κύκλο εργασιών που θα κυμανθεί μεταξύ 7 και 7,4 δισ. ευρώ για τη φετινή εκπτωτική περίοδο, αποτυπώνοντας μια ονομαστική αύξηση της τάξης του 2% έως 5% συγκριτικά με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Αναφερόμενος στη δυναμική της αγοράς, ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, κ. Σταύρος Καφούνης, σημειώνει: «Οι θερινές εκπτώσεις αποτελούν σημαντική περίοδο για το ελληνικό εμπόριο, καθώς προσφέρουν στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα ενίσχυσης του κύκλου εργασιών τους και στους καταναλωτές την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν αγορές σε πιο συμφέρουσες τιμές».

Παράλληλα, διευκρινίζει πως ο σεβασμός στη νομιμότητα, η απόλυτη διαφάνεια των τιμών και η διαφύλαξη της σχέσης εμπιστοσύνης με τους πελάτες αποτελούν αδιαπραγμάτευτες προϋποθέσεις για την επιτυχία των εκπτώσεων.

Οι κανόνες για τις εκπτωτικές ετικέτες

Η ΕΣΕΕ υπενθυμίζει τον κανονισμό διαφάνειας που διέπει τις προσφορές. Σε κάθε ετικέτα προϊόντος είναι υποχρεωτική η αναγραφή της προγενέστερης τιμής του (η οποία ορίζεται ως η χαμηλότερη τιμή που ίσχυε τις τελευταίες 30 ημέρες πριν τις εκπτώσεις). Το όφελος για τον καταναλωτή μπορεί να αποτυπώνεται με τους εξής τρόπους:

Ως συγκεκριμένο ποσοστό έκπτωσης.

Ως απόλυτο χρηματικό ποσό έκπτωσης.

Με την ταυτόχρονη αναγραφή τόσο της παλαιάς όσο και της νέας τιμής.

Με τη διαγραφή της αρχικής τιμής και την ξεκάθαρη παράθεση της τελικής.

Πανελλαδική απεργία των ιδιωτικών υπαλλήλων

Το σκηνικό της ημέρας συμπληρώνεται από την 24ωρη πανελλαδική απεργία που έχει προκηρύξει για σήμερα η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΟΙΥΕ). Η Ομοσπονδία εκφράζει την κατηγορηματική της αντίθεση στο άνοιγμα της αγοράς τις Κυριακές, θέτοντας ως κεντρικό αίτημα τη νομική κατοχύρωση της κυριακάτικης αργίας. Οι κινητοποιήσεις αυτές δεν αποκλείεται να προκαλέσουν τροποποιήσεις ή δυσλειτουργίες στο άνοιγμα μερίδας των εμπορικών επιχειρήσεων.