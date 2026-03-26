Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ) προειδοποιεί για σοβαρές επιπτώσεις στον διεθνή εφοδιασμό λιπασμάτων, εξαιτίας του ουσιαστικού κλεισίματος του στενού του Ορμούζ από το Ιράν. Όπως δήλωσε στο Agence France-Presse ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής του ΠΟΕ, Jean-Marie Paugam, οι διακοπές στην εφοδιαστική αλυσίδα θα προκαλέσουν έλλειψη τροφίμων και αύξηση των τιμών.

Σύμφωνα με τον Paugam, περίπου το ένα τρίτο των λιπασμάτων παγκοσμίως διέρχεται κανονικά από το στενό, το οποίο έχει επηρεαστεί σημαντικά από την έναρξη του πολέμου στην περιοχή. Η μείωση της παραγωγής θα επηρεάσει τόσο την ποσότητα όσο και τις τιμές των λιπασμάτων. Όπως είπε, «το αποτέλεσμα επιδεινώνεται την επόμενη χρονιά: οι σοδειές συρρικνώνονται και οι τιμές αυξάνονται».

«Kόλαση» με τις τιμές στις λαϊκές αγορές

Φυσικό αέριο και λιπάσματα: σοβαρές επιπτώσεις

Ο κόλπος διαθέτει άφθονα αποθέματα φυσικού αερίου, βασικού συστατικού για την παραγωγή τεχνητών λιπασμάτων, όμως η παραγωγή έχει πληγεί από τον πόλεμο, με αποτέλεσμα αρκετές εγκαταστάσεις να αναγκαστούν να κλείσουν. Οι μεγάλοι εξαγωγείς τροφίμων, όπως η Ινδία, η Ταϊλάνδη και η Βραζιλία, εξαρτώνται από τις εξαγωγές ουρίας, λιπάσματος με βάση το άζωτο.

Προς το παρόν δεν υπάρχει άμεση έλλειψη λιπασμάτων, αλλά καθώς η σύγκρουση συνεχίζεται, ο Paugam προειδοποιεί ότι «θα νιώσουμε άμεσο αντίκτυπο στις προμήθειες προς τις μεγάλες χώρες παραγωγής μόλις ξεκινήσει η περίοδος σποράς για τις καλλιέργειες που θα συγκομιστούν του χρόνου».

Ποιες χώρες κινδυνεύουν περισσότερο

Οι χώρες που εισάγουν το μεγαλύτερο μέρος των τροφίμων τους, ειδικά τμήματα της δυτικής και βόρειας Αφρικής, θα βρεθούν σε δύσκολη θέση. Η κατάσταση θα επιδεινωθεί αν οι χώρες αρχίσουν να δημιουργούν αποθέματα, όπως είχε συμβεί κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid, εντείνοντας τις πιέσεις στις διεθνείς τιμές τροφίμων.