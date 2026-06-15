Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται το πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας», καθώς ξεκινά η έκδοση των βεβαιώσεων επιλεξιμότητας για τους δικαιούχους. Το πρόγραμμα προσφέρει σημαντική οικονομική ανάσα στους ιδιοκτήτες ακινήτων, καθώς προβλέπει επιδοτήσεις που μπορούν να αγγίξουν ακόμη και το 95% των επιλέξιμων δαπανών για την αναβάθμιση και την ανακαίνιση κατοικιών.

Στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος και η στήριξη των νοικοκυριών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και χαμηλότερα εισοδήματα, γεγονός που αποτυπώνεται και στα κλιμακωτά ποσοστά της κρατικής ενίσχυσης.

Τα χαρακτηριστικά του προγράμματος:

Υψηλά ποσοστά επιδότησης: Η κρατική ενίσχυση ξεκινά από σημαντικά ποσοστά και κλιμακώνεται ανάλογα με τα εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια των αιτούντων, φτάνοντας έως και το 95%.

Έκδοση βεβαιώσεων: Η διαδικασία των βεβαιώσεων επιλεξιμότητας αποτελεί το πρώτο ουσιαστικό βήμα, προκειμένου οι ιδιοκτήτες να προχωρήσουν στις εργασίες ανακαίνισης των ακινήτων τους και να εξασφαλίσουν τη χρηματοδότηση.

Επιλέξιμες εργασίες: Το πρόγραμμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα παρεμβάσεων που αφορούν τόσο την αισθητική και λειτουργική ανακαίνιση όσο και την ενεργειακή θωράκιση των κατοικιών (όπως αντικατάσταση κουφωμάτων, μονώσεις, συστήματα θέρμανσης/ψύξης).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για την πορεία της αίτησής τους και την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης μέσω της ειδικής πλατφόρμας, προκειμένου να εκκινήσουν άμεσα τις προβλεπόμενες διαδικασίες και εργασίες.